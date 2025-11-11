Приглашаем вас в океанариум Анталии — удивительное место, где можно познакомиться с морским миром во всей его красоте и многообразии! Это отличная возможность для детей и взрослых узнать больше о жизни под водой, увидеть редких морских обитателей и открыть для себя тайны глубин. Незабываемое и познавательное приключение для всей семьи!
Описание экскурсии
Увидеть удивительный подводный мир Погрузитесь в удивительный подводный мир вместе с экскурсией в Океанариум Анталии — одно из самых впечатляющих мест для всей семьи. В назначенное время мы заберем вас от отеля на комфортабельном транспорте и отвезем к началу вашего увлекательного приключения. У вас будет целых 2,5 часа, чтобы спокойно исследовать территорию океанариума, наслаждаясь каждой минутой. Анталийский океанариум — это не просто аквариум, а настоящий подводный город. Главной изюминкой комплекса является огромный туннель — самый длинный в мире: 131 метр в длину и 3 метра в ширину. Сквозь прозрачные стены вы сможете наблюдать за морскими обитателями, словно оказавшись прямо на морском дне. Это невероятное зрелище захватывает дух и надолго остается в памяти.
Досуг для всей семьи Вас ждут более 40 тематических аквариумов с экосистемами со всех уголков мира, ледяная зона с настоящим снегом и скульптурами изо льда, экзотический Wild
Park, где можно увидеть тропических животных, и зал восковых фигур с реалистичными копиями знаменитостей. Для любителей ярких впечатлений открыт XD-кинотеатр, а сувенирный магазин предлагает подарки на память.
Некоторые зоны комплекса, такие как Музей Льда и Wild
Park, посещаются за дополнительную плату, но они определённо стоят того — здесь вы сможете узнать ещё больше и получить дополнительные эмоции от экскурсии. Важная информация:
Некоторые зоны в океанариуме с посещением оплачиваются отдельно (по вашему желанию).
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Соправдаюший
- Входной билет в Аквариум
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
