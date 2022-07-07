Групповая
Океанариум Анталии из Кемера
Начало: Кемер
«Путешествие в Океанариум Анталии В указанное время мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем полностью оборудованном, комфортабельном и современном автомобиле»
Расписание: Ежедневно в 10:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
2 ноя в 10:00
$63 за человека
Океанариум Анталии из Кемера
Начало: Ваш отель
«Увидеть удивительный подводный мир Погрузитесь в удивительный подводный мир вместе с экскурсией в Океанариум Анталии — одно из самых впечатляющих мест для всей семьи»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
$70 за человека
Групповая
до 16 чел.
Трансфер в океанариум Антальи и обратно - из Кемера (билеты включены)
Посетить крупный аквариумный комплекс и познакомиться с морскими жителями
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 июля 2022Всё отлично. Покормили скатов и рыбок, ребёнок счастлив. Спасибо.
