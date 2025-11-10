Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя природное великолепие Турции в этой увлекательной поездке из Алании, Сиде или Анталии.



Вы увидите удивительное озеро Салда с его белоснежными пляжами и кристально чистой водой, а также исследуете древний город Иераполис. Расслабьтесь в целебных термальных источниках и наслаждайтесь вкусным обедом, чтобы зарядиться энергией. Не упустите возможность увидеть это удивительное сочетание природы и истории!

Описание экскурсии Памуккале, что в переводе с турецкого значит хлопковый замок и турецкие мальдивы - Озеро Салда, ожидают вас на этой потрясающей экскурсии. Погрузитесь в мир природной красоты в поездке к озеру Салда и Памуккале. Наша первая остановка — живописное озеро Салда, известное как «Турецкие Мальдивы». Здесь вы сможете насладиться белоснежными пляжами и кристально чистыми водами, это идеальное место для спокойного отдыха и наслаждения природой. Затем мы направимся в известный своими термальными террасами и древними руинами Памуккале. После завтрака у вас будет возможность исследовать древний город Иераполис, где вы сможете прогуляться по впечатляющим руинам и восхититься величественным амфитеатром, который хранит память о древнем величии. Вы можете расслабиться в целебных термальных источниках Памуккале или насладиться красотой травертиновых террас с их теплыми, минеральными бассейнами. Независимо от вашего выбора, вы откроете для себя завораживающую природу этого уникального региона. На обратном пути в Аланью вы остановитесь в очаровательном городе Коркутели, где вас ждет вкусный обед с местными деликатесами. Путешествие завершится комфортным трансфером обратно к вашему отелю, оставляя после себя только яркие воспоминания о богатом культурном наследии и невероятных пейзажах Турции. Важная информация: Что взять с собой: Удобная обувь Шляпа Купальники Полотенце Камера Солнцезащитный крем В туре не разрешено курение. Тур не подходит для участников на инвалидных колясках.

