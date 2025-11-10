Откройте для себя природное великолепие Турции в этой увлекательной поездке из Алании, Сиде или Анталии.
Вы увидите удивительное озеро Салда с его белоснежными пляжами и кристально чистой водой, а также исследуете древний город Иераполис. Расслабьтесь в целебных термальных источниках и наслаждайтесь вкусным обедом, чтобы зарядиться энергией. Не упустите возможность увидеть это удивительное сочетание природы и истории!
Вы увидите удивительное озеро Салда с его белоснежными пляжами и кристально чистой водой, а также исследуете древний город Иераполис. Расслабьтесь в целебных термальных источниках и наслаждайтесь вкусным обедом, чтобы зарядиться энергией. Не упустите возможность увидеть это удивительное сочетание природы и истории!
Описание экскурсииПамуккале, что в переводе с турецкого значит хлопковый замок и турецкие мальдивы - Озеро Салда, ожидают вас на этой потрясающей экскурсии. Погрузитесь в мир природной красоты в поездке к озеру Салда и Памуккале. Наша первая остановка — живописное озеро Салда, известное как «Турецкие Мальдивы». Здесь вы сможете насладиться белоснежными пляжами и кристально чистыми водами, это идеальное место для спокойного отдыха и наслаждения природой. Затем мы направимся в известный своими термальными террасами и древними руинами Памуккале. После завтрака у вас будет возможность исследовать древний город Иераполис, где вы сможете прогуляться по впечатляющим руинам и восхититься величественным амфитеатром, который хранит память о древнем величии. Вы можете расслабиться в целебных термальных источниках Памуккале или насладиться красотой травертиновых террас с их теплыми, минеральными бассейнами. Независимо от вашего выбора, вы откроете для себя завораживающую природу этого уникального региона. На обратном пути в Аланью вы остановитесь в очаровательном городе Коркутели, где вас ждет вкусный обед с местными деликатесами. Путешествие завершится комфортным трансфером обратно к вашему отелю, оставляя после себя только яркие воспоминания о богатом культурном наследии и невероятных пейзажах Турции. Важная информация: Что взять с собой: Удобная обувь Шляпа Купальники Полотенце Камера Солнцезащитный крем В туре не разрешено курение. Тур не подходит для участников на инвалидных колясках.
Вторник, четверг, воскресенье 2:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бассейны Памуккале
- Озера Салда
- Иераполис
Что включено
- Трансфер
- Завтрак
- Обед
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Вход в Памуккале и Иераполис
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье 2:00
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобная обувь
- Шляпа
- Купальники
- Полотенце
- Камера
- Солнцезащитный крем
- В туре не разрешено курение
- Тур не подходит для участников на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€385
€427 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Салда и Сагалассос: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€575
€638 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Кемера
Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений на яхте, открывая красоты острова Сулуада и бухты Аксеки. Это путешествие подарит вам море эмоций
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€34 за человека