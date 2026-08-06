Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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Рафтинг из Кемера

Каноэ или рафты: выбирайте свой путь на групповой экскурсии по рафтингу в Кемере
Брызги на речных порогах, ощущение драйва и всплеск адреналина — таким будет ваш день вместе с нами! Приглашаем вас на спуск по горной реке в каньоне Кёпрюлю на плотах или в каноэ, и море позитивных эмоций вам обеспечено!
4.7
28 отзывов
Рафтинг из Кемера
Рафтинг из Кемера
Рафтинг из Кемера

Описание экскурсии

Рафтинг в живописном каньоне Движение – это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений? Тогда рафтинг – именно то, что вам нужно. Мы будем сплавляться на рафтах по каньону Кепрюлю. Путь по нему неспешен и очень красив. Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета. Скорость и безопасность на воде Те, кто предпочитает дуэт командной работе, смогут выбрать двухместные байдарки (за дополнительную плату). Как во время преодоления порогов, так и уже на берегу, вас будет сопровождать опытный инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Наслаждайтесь красотой природы и сплавом, обо всем остальном позаботится наша команда! Важная информация:
  • Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения.
  • Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки.
  • Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается!
  • Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности.
  • Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор доступен только на базе. Во время поездки сопровождение русскоязычным гидом не предусмотрено. Важная информация: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе.

Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Сопровождение
  • Рафтинг оборудование
  • Обед
Что не входит в цену
  • Любые напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  • Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге", могут ожидать некоторое время на базе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Ехали из Кемера,не знали что ехать 3,5 часа в одну сторону. Русскоговорящий был только в начале,дальше только турецкий и английский язык. Я брала только рафтинг,подруга зиплайн и багги. Заплайн не
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впечатлил,низкий и короткий. Багги ей очень понравился,только обязательно берите очки и защиту для носа и рта,много пыли. Рафтинг забавная штука. Гребешь по очень красивой реке,где то есть пороги,но они не опасные. С соседними лодками постоянно обливались. Дают время кто хочет искупаться. Делают остановку можно перекусить и попить. Телефон берите в защитном чехле. Сплав достоточно долгий. В принципе экскурсию рекомендую,но учтите время на дорогу.

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Ю
Как обычно. Все прошло отлично!
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Я
Вчера была на экскурсии рафтинг – это было потрясающе! 😍 Отличная организация, внимательные и опытные инструкторы, всё подробно объясняют и следят за безопасностью. Сам сплав подарил море эмоций – адреналин,
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смех. Очень понравилось, что маршрут продуман: есть и спокойные участки, чтобы насладиться природой, и более динамичные – для любителей драйва. Каньон Кёпрюлю - невероятной красоты место!!! После экскурсии остались только положительные впечатления и желание вернуться снова. Рекомендую всем, кто хочет попробовать что-то новое и незабываемое!

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С
Экскурсия насыщенная, интересная. Помимо рафтинга за дополнительную плату предлагается еще зиплайн, катание на багги и другие экстремальные активности.

Понравился обед, который входит в стоимость билета.

Из минусов - отсутствие русскоговорящего гида.
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А
Из предложенного мы выбрали: рафтинг, The lend of legends и квадрациклы 🔥🔥🔥 Эмоции остались просто не забываемые 👍 Парни позитивные, с хорошим юморком, всегда найдут подход к любому клиенту. Можно спокойно доверить им свой досуг, по любому вопросу помогут и подскажут!
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А
Из предложенного мы выбрали: рафтинг, The lend of legends и квадрациклы 🔥🔥🔥 Эмоции остались просто не забываемые 👍 Парни позитивные, с хорошим юморком, всегда найдут подход к любому клиенту. Можно спокойно доверить им свой досуг, по любому вопросу помогут и подскажут!
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