Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Брызги на речных порогах, ощущение драйва и всплеск адреналина - таким будет ваш день вместе с нами!...

5
7 отзывов
Брызги на речных порогах, ощущение драйва и всплеск адреналина — таким будет ваш день вместе с нами! Приглашаем вас на спуск по горной реке в каньоне Кёпрюлю на плотах или в каноэ, и море позитивных эмоций вам обеспечено.
Рафтинг из Кемера
Рафтинг из Кемера
Рафтинг из Кемера
Рафтинг из Кемера
Рафтинг из Кемера
Рафтинг из Кемера
Рафтинг в живописном каньоне
Движение – это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений? Тогда рафтинг – именно то, что вам нужно.
Мы будем сплавляться на рафтах по каньону Кепрюлю. Путь по нему неспешен и очень красив. Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета.
Скорость и безопасность на воде
Те, кто предпочитает дуэт командной работе, смогут выбрать двухместные байдарки (за дополнительную плату). Как во время преодоления порогов, так и уже на берегу, вас будет сопровождать опытный инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Наслаждайтесь красотой природы и сплавом, обо всем остальном позаботится наша команда!

Важная информация:

  • Если Ваши волосы длинные, следует собрать их.
  • Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения.
  • Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки.
  • Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается!
  • Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности.
  • Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается!

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
$18
Детский (5-11)
$10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Профессиональные гиды
  • Рафтинг оборудование
  • Обед
Что не входит
  • Любые напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
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#Сплавы по рекам👥Групповые🍀Природа🚌На автобусе

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