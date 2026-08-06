Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Брызги на речных порогах, ощущение драйва и всплеск адреналина — таким будет ваш день вместе с нами! Приглашаем вас на спуск по горной реке в каньоне Кёпрюлю на плотах или в каноэ, и море позитивных эмоций вам обеспечено!
Описание экскурсииРафтинг в живописном каньоне Движение – это жизнь! Любите экстрим и не представляете себя без активного отдыха и приключений? Тогда рафтинг – именно то, что вам нужно. Мы будем сплавляться на рафтах по каньону Кепрюлю. Путь по нему неспешен и очень красив. Нас будет окружать нетронутая природа, горные пейзажи и вода лазурно-голубого цвета. Скорость и безопасность на воде Те, кто предпочитает дуэт командной работе, смогут выбрать двухместные байдарки (за дополнительную плату). Как во время преодоления порогов, так и уже на берегу, вас будет сопровождать опытный инструктор, всегда готовый оказать любую помощь. Наслаждайтесь красотой природы и сплавом, обо всем остальном позаботится наша команда! Важная информация:
- Если Ваши волосы длинные, следует собрать их. Мы рекомендуем Вам снять с себя золото и аналогичные украшения.
- Рекомендуем взять с собой запасную одежду, полотенце, солнцезащитный крем и немного денег для фотографий или видео, а также напитки.
- Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов во время рафтинга не допускается!
- Дети в возрасте до 17 лет могут участвовать под присмотром своих родителей. Маленькие дети размещены в середине плота. Тем не менее, руководство по рафтингу имеет большой опыт в области безопасности.
- Вы можете оставить свои ценные вещи в автобусе. Перед началом рафтинга оно закрывается для всех одновременно, а после экскурсии – для всех одновременно открывается! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе. Русскоязычный инструктор доступен только на базе. Во время поездки сопровождение русскоязычным гидом не предусмотрено. Важная информация: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе «Тазы каньон» или только в «Рафтинге», могут ожидать некоторое время на базе.
Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Сопровождение
- Рафтинг оборудование
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Тур временно недоступен в связи с зимним сезоном. Возобновление программы — с 1 марта.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Трансфер осуществляется совместно с другими гостями, выбравшими рафтинг или комбинированные туры. Поэтому доставка и возвращение всех групп организованы одним автобусом. В связи с этим гости, которые участвуют только в программе "Тазы каньон" или только в "Рафтинге", могут ожидать некоторое время на базе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ехали из Кемера,не знали что ехать 3,5 часа в одну сторону. Русскоговорящий был только в начале,дальше только турецкий и английский язык. Я брала только рафтинг,подруга зиплайн и багги. Заплайн не
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Ю
Как обычно. Все прошло отлично!
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Я
Вчера была на экскурсии рафтинг – это было потрясающе! 😍 Отличная организация, внимательные и опытные инструкторы, всё подробно объясняют и следят за безопасностью. Сам сплав подарил море эмоций – адреналин,
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С
Экскурсия насыщенная, интересная. Помимо рафтинга за дополнительную плату предлагается еще зиплайн, катание на багги и другие экстремальные активности.
Понравился обед, который входит в стоимость билета.
Из минусов - отсутствие русскоговорящего гида.
Понравился обед, который входит в стоимость билета.
Из минусов - отсутствие русскоговорящего гида.
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А
Из предложенного мы выбрали: рафтинг, The lend of legends и квадрациклы 🔥🔥🔥 Эмоции остались просто не забываемые 👍 Парни позитивные, с хорошим юморком, всегда найдут подход к любому клиенту. Можно спокойно доверить им свой досуг, по любому вопросу помогут и подскажут!
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А
Из предложенного мы выбрали: рафтинг, The lend of legends и квадрациклы 🔥🔥🔥 Эмоции остались просто не забываемые 👍 Парни позитивные, с хорошим юморком, всегда найдут подход к любому клиенту. Можно спокойно доверить им свой досуг, по любому вопросу помогут и подскажут!
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