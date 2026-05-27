Рафтинг по каньону, сафари на багги или квадроциклах, зиплайн над рекой — вы сами выбираете формат приключения в Анталье. Можно объединить всё в одном ярком дне или остановиться на одной или двух активностях. А с нашей стороны — комфортный трансфер, сытный обед, инструктаж, адреналин и отличные пейзажи.
Описание экскурсии
Рафтинг
Вы отправитесь по реке Кёпрючай в каньоне Кёпрюлю — среди скал, сосен и бурной воды. Пороги добавят адреналина — но волноваться не стоит, перед стартом вы пройдёте подробный инструктаж и получите всё необходимое снаряжение.
Сафари на багги или квадроциклах
Выбирайте транспорт — и вперёд по бездорожью через пыльные тропы, горные пейзажи и деревни у подножия Тавра.
Зиплайн
Вы пролетите над живописными окрестностями и посмотрите на каньон с высоты — яркая точка насыщенного дня.
Примерный тайминг
~8:00–9:00 — трансфер из вашего отеля
10:30 — прибытие в базовый лагерь Каньон Кёпрюлю
11:00–12:30 — инструктаж по технике безопасности и сафари на багги или квадроциклах
12:30 — начало рафтинга по живописному 14-километровому маршруту с перерывами на купание и фотосессии
13:30 — обед на берегу реки
14:30 — сплав по реке или свободное время у воды
15:30 — спуск на зиплайне через реку в каньоне
16:30–18:00 — обратный путь в ваш отель
Организационные детали
Допускаются взрослые и дети от 5 лет
В стоимость включено: трансфер (возможен также из Аланьи, Белека, Сиде, Серика и Антальи), обед, страховка и аренда снаряжения для рафтинга
Вы можете приехать к точке старта самостоятельно — детали уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Рафтинг с трансфером из отелей
€22
Рафтинг, багги или квадроциклы, зиплайн и трансфер
€45
Рафтинг, сафари на джипах, багги или квадроциклы, зиплайн и трансфер
€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Кемере
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах читать дальшеуменьшить
и лучших туристических активностях.
Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.
