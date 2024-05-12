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10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
«Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
40€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€35 за человека
Групповая
13 часов
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Сплав по реке в живописном каньоне»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДавид12 мая 2024Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
- ААртем9 мая 202407.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
- ЕЕлена13 марта 2024Весело! Я бы еще сплавилась.
- ННиколай20 ноября 2023Отличная экскурсия (сафари)! Нам понравилось, ездили вдвоём с мамой. Эмоции захватывающие! По продолжительности в самый раз! Гиды отличные ребята. По
- ММарина27 сентября 2023Все было супер! Впечатлений море!
- VVladimir31 июля 2023Добрый день, читатель. Делюсь своей информацией об данной экскурсии. В целом дорого из Кемера до места- в норме (не так далеко прям).
- ТТатиана30 июня 2021Добрый день. Прошло много времени, но всё же оставлю вам отзыв. В целом, всё понравилось. Единственное, я думала на выбор будет общая
- DDima10 июля 2020Прекрасная экскурсия. Забрали из отеля. Покормили по дороге за символическую плату. Потом был собственно сам рафтинг. Все прошло отлично. После сплава нас бесплатно покормили и отвезли домой. Однозначно стоит того что бы побывать на этой экскурсии
- ААнна16 августа 2019Ох, это была одна из самых драйвовых экскурсий)) я в восторге, море положительных эмоций! И видео на память, разумеется за отдельную плату, но это было ожидаемо) в общем кому нужны не забываемые эмоции езжайте))
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
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