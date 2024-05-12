Экскурсии по рекам в Кемере 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Кемере, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
«Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Рафтинг по горной реке
Групповая
13 часов
4 отзыва
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Сплав по реке в живописном каньоне»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Давид
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
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    вообще не понравились, вы едете на специальную площадку и там с супер-медленной скоростью около 10 км/ч в группе катаетесь по кругу, багги вообще никакие подвеска двигатель тормоза отстой, то есть удовольствия от багги мы не получили, но зато рафтинг это было бомба! Несколько отрезков с выходом для покушать И пофотографироваться, и на тросе покататься над пропастью, далее командные сражения по обливанию водой, это было эпично, мы с немцами обрызгивали друг друга, Это было 9 мая, победоносные кличи и всё такое прочее, было круто!

    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
  • А
    Артем
    9 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    07.05.24 был на данной экскурсии. Самая большая проблема - расположение самой базы рафтинга. До нее из Кемера добирались около 4-5 часов,
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    т. к. по пути забирали всех участников экскурсии из различных отелей в Кемере и Анталии. Дорога обратно также балы долгой, но уже из-за пробок в Анталии. Ехали до Кемера около 4 часов. По самой экскурсии: - квадроциклы или багги. Нас было много около 10 квадроциклов и 10 багги, все ехали колонной, нас сопровождали организаторы. Ехали достаточно медленно, но сам факт управления багги - классный; - рафтинг. Вот ради этого стоит приехать. Основная часть программы - это спуск по реке на большой лодке (10 человек). Сплавлялись достаточно долго, сложно сказать точно, но около 1 - 1,5 часов. Гребли сами, организатор задавал ритм. Плескались с другими такими же лодками. Красивые виды, несколько небольших порогов, кристально чистая и холодная вода. Это было круто. Сама река не очень бурная и не очень быстрая, поэтому особо много адреналина получить не удастся. Есть две остановки - на покушать (за деньги), и для покатушек на зип-лайне. Зип-лайн - 350 метров, но 2 раза. Скорость низкая. Если не включен в экскурсию, то цена 10 евро. Я не стал доплачивать. Итог: если отель близко к базе рафтинга, то однозначно стоит поехать, тем более за такие смешные деньги. Желательно иметь с собой водонепроницаемый чехол для телефона, сменную одежду (если не брать гидрокостюм). Мое общее впечатление на 7 из 10. Общее впечатление подпортила долгая дорога.

    07.05.24 был на данной экскурсии
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Весело! Я бы еще сплавилась.
  • Н
    Николай
    20 ноября 2023
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    Отличная экскурсия (сафари)! Нам понравилось, ездили вдвоём с мамой. Эмоции захватывающие! По продолжительности в самый раз! Гиды отличные ребята. По
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    русски нам объяснили самое необходимое, основная часть была на английском. Это никак не повлияло на качество всего мероприятия вцелом. Гид достаточно хорошо контролировал ситуацию и было понятно что делать и в какой момент. Во время экскурсии предлагают купить напитки, дополнительно прокатиться на зип лайне и купить некоторые штуки для рафтинга: чехол для телефона, бандана или защитные очки. Предлагают нормально, не навязчиво. Купили чехол водонепроницаемый для телефона. Обед вкусный! Нужно добавить один нюанс, в обед не входят напитки. Никакие, даже вода. Их нужно купить и не сильно дёшево. Но! Учитывая стоимость экскурсии (достаточно скромная стоимость на мой взгляд), не жалко было купить. И даже с учётом этого экскурсия отличная и цена реально адекватная. Спасибо!))

  • М
    Марина
    27 сентября 2023
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Все было супер! Впечатлений море!
    Все было супер! Впечатлений море!
  • V
    Vladimir
    31 июля 2023
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Добрый день, читатель. Делюсь своей информацией об данной экскурсии. В целом дорого из Кемера до места- в норме (не так далеко прям).
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    Я уехал из отеля в 07:30 и вернулся в 19:30 где-то. Первое с чем я столкнулся и не особо понравилось, это организация на месте привоза. Начали собирать всех для оплаты второй части. Это было максимально долго(ушло около 40-50 минут) на все, так как гид отвлекался на другие группы, которые приезжали. Далее обувь, если будите покупать там кораллки, то они стоят 10€, а не 6€. До лодок вас будут везти по реке немного и делать фото вас(это займет время). Так же учитывайте, река горная, ее температура 10-12 градусов. Дополнительное питание на спуску будет, стоит 3€, напитки 3€, пиво 5€. Сам спуск для новичка - отличный. Вид на каньен потрясный, фото так не передаст.

  • Т
    Татиана
    30 июня 2021
    Рафтинг по горной реке
    Добрый день. Прошло много времени, но всё же оставлю вам отзыв. В целом, всё понравилось. Единственное, я думала на выбор будет общая
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    лодка для сплава или на двоих, но на месте сказали, что нужно было предупреждать заранее, что необходима двухместная лодка. Лучше спрашивайте туристов заранее. Спасибо!

  • D
    Dima
    10 июля 2020
    Рафтинг по горной реке
    Прекрасная экскурсия. Забрали из отеля. Покормили по дороге за символическую плату. Потом был собственно сам рафтинг. Все прошло отлично. После сплава нас бесплатно покормили и отвезли домой. Однозначно стоит того что бы побывать на этой экскурсии
  • А
    Анна
    16 августа 2019
    Рафтинг по горной реке
    Ох, это была одна из самых драйвовых экскурсий)) я в восторге, море положительных эмоций! И видео на память, разумеется за отдельную плату, но это было ожидаемо) в общем кому нужны не забываемые эмоции езжайте))

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
  3. Рафтинг по горной реке
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 36 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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