На рассвете можно никуда не торопиться — весь день впереди. Давайте встретим его по-особенному.
На глади спокойного моря, стоя или сидя на доске, неспешно гребя веслом и рассматривая бухты и пещеры, до которых сложно добраться.
Описание экскурсии
- Заберём вас из отеля и отвезём на пляж.
- Инструктор проведёт инструктаж по технике управления сапом, выдаст вам спасательный жилет, каску и весло.
- В его сопровождении вы проплывёте на сапе из бухты Лунный свет к Пещере пиратов.
- Увидите с воды песчаный пляж Калиста и встретите рассвет в живописной бухте.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из вашего отеля, 2 часа прогулки на сапе, перекус.
- Мы вправе отменить прогулку из-за плохой погоды (дождь, сильный ветер, большие волны), а также из-за запрета со стороны службы морской охраны или других непредвиденных обстоятельств.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 979 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий языки) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт в организации экскурсий, в том числе трансфера. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
