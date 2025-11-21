Ю Юлия На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) читать дальше форелевой ферме - было вкусно! Алааддин рассказывает интересно, не стесняйтесь задавать вопросы. Сын-подросток сказал, что эта экскурсия понравилась ему больше всего. Вождение аккуратное, но если вас укачивает, точно стоит принять лекарство, тк большая часть дороги - серпантин Очень живописная экскурсия: крепость, пещера, платан, смотровые, каньон - все было как заявлено. Форель на обед свежевыловленная, тк ресторанчик при

П Полина На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)



Вас отвезут в такие места, где шансов оказаться читать дальше самостоятельно просто нет. Вокруг вас будут только горы, сосны, кедры, облака и запах трав.



Отдельно отмечу что Алладин - отличный водитель и даже учитывая что мне досталось боковое место, а отдаленные горные дороги сложные, меня совершенно не укачало, хотя для меня это обычное дело.



Организация отличная, от отеля забрали и привезли вовремя, в конце путешествия, обед в горной кафешке с мясным блюдом.



Алладин, вам большое спасибо за отличный день! Рекомендую гида и его программы! Большое спасибо Алладину за потрясающую экскурсию. Получили невероятное удовольствие от сказочных открывающихся видов!Вас отвезут в такие места, где шансов оказаться

Д Дарья На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Великолепная поездка, которая удивила всю группу. Потрясающие виды, лучшие локации, абсолютно индивидуальный подход. Набрали горного чабреца, шалфей и каких-то душистых трав. Гид Алааддин, накормил вкусным обедом и оставил потрясающие впечатления

О Ольга На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Прекрасная экскурсия, замечательный гид! Виды на горы от которых захватывает дух!

Рекомендую.

Л Лилия На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Очень насыщенная поездка!

Ущелье, каньон, пещера, безумно красивые виды Таврских гор!

Остались очень довольны такой поездкой!

Н Наиля На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Все отлично. Спасибо Алладину за прекрасную поездку.

А Александр На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Отличная экскурсия и отличный водитель-гид Алааддин. Видно что человек любит свое дело. Все понравилось - и маршрут и автомобиль. Виды вообще невероятные. Могу смело рекомендовать.

И Ирина На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) читать дальше позиции инфраструктуры отелей, а также захочет испытать ощущения скорости и одновременно безопасности, когда за рулем Аладин и команда его верных соратников. Спасибо за профессиональное вождение по горным серпантинам, за рассказы о традициях страны, за чувство юмора и ответственность за своё дело! Огромное спасибо за полученные эмоции и впечатления! Экскурсия для тех, кто пожелает увидеть красоты и горные пейзажи Турции не с

D DmitriiGutsevich На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Все супер, очень понравилось. Лучше за эту стоимость варианта не найти.

Л Лариса На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)

Алааддин, читать дальше наша с сыном благодарность за яркие эмоции и впечатления!

За отлично проведённый день!

С вами мы чувствовали себя в полной безопасности, чувствовали вашу заботу и желание сделать нашу экскурсию максимально интересной. Вы работаете с душой. Дай вам Бог здоровья! 🙏



Очень насыщенная и незабываемая экскурсия!

Ехать всем! Искренне рекомендую. ❤️Подойдёт для любого возраста и людей любой физической активности. Это самый крутой гид!!! Мастер своего дела!!! И плюсом ещё отличный фотограф, знает, где красивые локации, куда посмотреть, как стоять…Алааддин,

И Илья На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) читать дальше горы от Аладина и получили полный восторг, зарядились энергией гор,и экстримом

поездки по серпантинам. Очень нам понравилось и конечно же советую туристам побывать на данной экскурсии. Спасибо, дорогой Аладин!!! Отдыхаем уже не в первый раз в Турции, и казалось бы чем еще можно удивить себя. НО!!! Нашли экскурсию в

К Ксения На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Вчера вернулись с экскурсии, всё очень понравилось! Впечатляющий красотой гор маршрут, Алааддин молодец! Чувствовали себя в полной безопасности) очень комфортная, красивая и интересная поездка! обязательно посоветую друзьям и знакомым.

Т Тадеуш На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Отличный организатор, владеет русским языком. Приехал во время. Достаточно времени на каждой точке для того, чтобы сфотографироваться и прогуляться. Вкусный обед. Никаких сюрпризов по стоимости, доп. услугам и тд. Рекомендуем!

В Владимир На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) читать дальше много горного серпантина (дух захватывает!), а мы как в люлечке…

Поездка очень насыщенная. Пещера, старинная крепость, 3-х тысячелетий платан (Дерево-дракон), аутентичная Турция (ослики, петухи. Гранатовые и оливковые рощи.) Поездка для любого возраста. Обязательна для посещения тому кто хочет напиться горным воздухом и насладиться умопомрачительными видами!!!

Алааддин огромное спасибо, вы лучший!!! Наше путешествие необыкновенное (всю ночь снились Горы, крокусы,небо,ущелья)!!! Алааддин очень приятный в общении человек!!! А какой он водитель!!! Маршрут интересный,

E Ekaterina На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Нереально красивые виды, свежий воздух и атмосфера спокойствия. После прогулки нас ждал вкуснейший обед — всё было идеально!

Г Голиченкова На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Потрясающая поездка. Горы завораживают. Гид очень общительный и веселый. Из отеля забрал, обедом накормил, где и как лучше сделать фото подсказывал.

Е Елена На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Забрали вовремя от отеля. Природа очень красивая, горы, сосны. Было несколько остановок с красивыми видами. Алаадин очень приятный, дружелюбный человек. Отвечал на вопросы, шутил. Нарвали чабрец, шалфей, шишки. Время пролетело незаметно.

И очень вкусная была рыба на обеде 👍

О Ольга На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Здравствуйте! Экскурсия очень интересная, не нагруженная, с ограниченным количеством человек. Хороший водитель, заботливый человек, с юмором. Алааддин, спасибо!

Е Екатерина На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера) Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Профессиональный водитель-гид. Внимательное отношение к туристам. Спасибо, Алладин! Время пролетело незаметно, могли бы еще наслаждаться видами и интересным собеседником.