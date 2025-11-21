Водная прогулка
На джипе в горы - настоящая Турция
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Круиз
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Поплавать в чистом море, потанцевать и повеселиться, поужинать и насладиться закатом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€44 за человека
Круиз
Пиратское приключение в Кемере
Бухты, купание в море, обед и пенная вечеринка - в увлекательном круизе вдоль побережья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия21 ноября 2025Очень живописная экскурсия: крепость, пещера, платан, смотровые, каньон - все было как заявлено. Форель на обед свежевыловленная, тк ресторанчик при
- ППолина15 ноября 2025Большое спасибо Алладину за потрясающую экскурсию. Получили невероятное удовольствие от сказочных открывающихся видов!
Вас отвезут в такие места, где шансов оказаться
- ДДарья10 ноября 2025Великолепная поездка, которая удивила всю группу. Потрясающие виды, лучшие локации, абсолютно индивидуальный подход. Набрали горного чабреца, шалфей и каких-то душистых трав. Гид Алааддин, накормил вкусным обедом и оставил потрясающие впечатления
- ООльга8 ноября 2025Прекрасная экскурсия, замечательный гид! Виды на горы от которых захватывает дух!
Рекомендую.
- ЛЛилия5 ноября 2025Очень насыщенная поездка!
Ущелье, каньон, пещера, безумно красивые виды Таврских гор!
Остались очень довольны такой поездкой!
- ННаиля5 ноября 2025Все отлично. Спасибо Алладину за прекрасную поездку.
- ААлександр4 ноября 2025Отличная экскурсия и отличный водитель-гид Алааддин. Видно что человек любит свое дело. Все понравилось - и маршрут и автомобиль. Виды вообще невероятные. Могу смело рекомендовать.
- ИИрина4 ноября 2025Огромное спасибо за полученные эмоции и впечатления! Экскурсия для тех, кто пожелает увидеть красоты и горные пейзажи Турции не с
- DDmitriiGutsevich30 октября 2025Все супер, очень понравилось. Лучше за эту стоимость варианта не найти.
- ЛЛариса29 октября 2025Это самый крутой гид!!! Мастер своего дела!!! И плюсом ещё отличный фотограф, знает, где красивые локации, куда посмотреть, как стоять…
Алааддин,
- ИИлья28 октября 2025Отдыхаем уже не в первый раз в Турции, и казалось бы чем еще можно удивить себя. НО!!! Нашли экскурсию в
- ККсения17 октября 2025Вчера вернулись с экскурсии, всё очень понравилось! Впечатляющий красотой гор маршрут, Алааддин молодец! Чувствовали себя в полной безопасности) очень комфортная, красивая и интересная поездка! обязательно посоветую друзьям и знакомым.
- ТТадеуш15 октября 2025Отличный организатор, владеет русским языком. Приехал во время. Достаточно времени на каждой точке для того, чтобы сфотографироваться и прогуляться. Вкусный обед. Никаких сюрпризов по стоимости, доп. услугам и тд. Рекомендуем!
- ВВладимир15 октября 2025Наше путешествие необыкновенное (всю ночь снились Горы, крокусы,небо,ущелья)!!! Алааддин очень приятный в общении человек!!! А какой он водитель!!! Маршрут интересный,
- EEkaterina14 октября 2025Нереально красивые виды, свежий воздух и атмосфера спокойствия. После прогулки нас ждал вкуснейший обед — всё было идеально!
- ГГоличенкова12 октября 2025Потрясающая поездка. Горы завораживают. Гид очень общительный и веселый. Из отеля забрал, обедом накормил, где и как лучше сделать фото подсказывал.
- ЕЕлена11 октября 2025Забрали вовремя от отеля. Природа очень красивая, горы, сосны. Было несколько остановок с красивыми видами. Алаадин очень приятный, дружелюбный человек. Отвечал на вопросы, шутил. Нарвали чабрец, шалфей, шишки. Время пролетело незаметно.
И очень вкусная была рыба на обеде 👍
- ООльга8 октября 2025Здравствуйте! Экскурсия очень интересная, не нагруженная, с ограниченным количеством человек. Хороший водитель, заботливый человек, с юмором. Алааддин, спасибо!
- ЕЕкатерина5 октября 2025Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Профессиональный водитель-гид. Внимательное отношение к туристам. Спасибо, Алладин! Время пролетело незаметно, могли бы еще наслаждаться видами и интересным собеседником.
- ИИрина4 октября 2025Это было лучшее путешествие, команда Аладдина настолько слажена, нам показали лучшие места, локации для съёмок. Исполнялись все наши пожелания и
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Пещера пиратов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в декабре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Пещера пиратов" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 45. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Пещера пиратов», 30 ⭐ отзывов, цены от €38. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль