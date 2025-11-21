Мои заказы

Пещера пиратов – экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещера пиратов» в Кемере, цены от €38. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Джиппинг
На машине
6 часов
30 отзывов
Водная прогулка
На джипе в горы - настоящая Турция
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
На яхте
Музыкальные теплоходы
5.5 часов
Круиз
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Поплавать в чистом море, потанцевать и повеселиться, поужинать и насладиться закатом
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€44 за человека
Пиратское приключение в Кемере
На яхте
Музыкальные теплоходы
7 часов
Круиз
Пиратское приключение в Кемере
Бухты, купание в море, обед и пенная вечеринка - в увлекательном круизе вдоль побережья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    21 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Очень живописная экскурсия: крепость, пещера, платан, смотровые, каньон - все было как заявлено. Форель на обед свежевыловленная, тк ресторанчик при
    форелевой ферме - было вкусно! Алааддин рассказывает интересно, не стесняйтесь задавать вопросы. Сын-подросток сказал, что эта экскурсия понравилась ему больше всего. Вождение аккуратное, но если вас укачивает, точно стоит принять лекарство, тк большая часть дороги - серпантин

  • П
    Полина
    15 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Большое спасибо Алладину за потрясающую экскурсию. Получили невероятное удовольствие от сказочных открывающихся видов!

    Вас отвезут в такие места, где шансов оказаться
    самостоятельно просто нет. Вокруг вас будут только горы, сосны, кедры, облака и запах трав.

    Отдельно отмечу что Алладин - отличный водитель и даже учитывая что мне досталось боковое место, а отдаленные горные дороги сложные, меня совершенно не укачало, хотя для меня это обычное дело.

    Организация отличная, от отеля забрали и привезли вовремя, в конце путешествия, обед в горной кафешке с мясным блюдом.

    Алладин, вам большое спасибо за отличный день! Рекомендую гида и его программы!

  • Д
    Дарья
    10 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Великолепная поездка, которая удивила всю группу. Потрясающие виды, лучшие локации, абсолютно индивидуальный подход. Набрали горного чабреца, шалфей и каких-то душистых трав. Гид Алааддин, накормил вкусным обедом и оставил потрясающие впечатления
  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид! Виды на горы от которых захватывает дух!
    Рекомендую.
  • Л
    Лилия
    5 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Очень насыщенная поездка!
    Ущелье, каньон, пещера, безумно красивые виды Таврских гор!
    Остались очень довольны такой поездкой!
  • Н
    Наиля
    5 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Все отлично. Спасибо Алладину за прекрасную поездку.
  • А
    Александр
    4 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Отличная экскурсия и отличный водитель-гид Алааддин. Видно что человек любит свое дело. Все понравилось - и маршрут и автомобиль. Виды вообще невероятные. Могу смело рекомендовать.
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Огромное спасибо за полученные эмоции и впечатления! Экскурсия для тех, кто пожелает увидеть красоты и горные пейзажи Турции не с
    позиции инфраструктуры отелей, а также захочет испытать ощущения скорости и одновременно безопасности, когда за рулем Аладин и команда его верных соратников. Спасибо за профессиональное вождение по горным серпантинам, за рассказы о традициях страны, за чувство юмора и ответственность за своё дело!

  • D
    DmitriiGutsevich
    30 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Все супер, очень понравилось. Лучше за эту стоимость варианта не найти.
  • Л
    Лариса
    29 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Это самый крутой гид!!! Мастер своего дела!!! И плюсом ещё отличный фотограф, знает, где красивые локации, куда посмотреть, как стоять…
    Алааддин,
    наша с сыном благодарность за яркие эмоции и впечатления!
    За отлично проведённый день!
    С вами мы чувствовали себя в полной безопасности, чувствовали вашу заботу и желание сделать нашу экскурсию максимально интересной. Вы работаете с душой. Дай вам Бог здоровья! 🙏

    Очень насыщенная и незабываемая экскурсия!
    Ехать всем! Искренне рекомендую. ❤️Подойдёт для любого возраста и людей любой физической активности.

  • И
    Илья
    28 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Отдыхаем уже не в первый раз в Турции, и казалось бы чем еще можно удивить себя. НО!!! Нашли экскурсию в
    горы от Аладина и получили полный восторг, зарядились энергией гор,и экстримом
    поездки по серпантинам. Очень нам понравилось и конечно же советую туристам побывать на данной экскурсии. Спасибо, дорогой Аладин!!!

  • К
    Ксения
    17 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Вчера вернулись с экскурсии, всё очень понравилось! Впечатляющий красотой гор маршрут, Алааддин молодец! Чувствовали себя в полной безопасности) очень комфортная, красивая и интересная поездка! обязательно посоветую друзьям и знакомым.
  • Т
    Тадеуш
    15 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Отличный организатор, владеет русским языком. Приехал во время. Достаточно времени на каждой точке для того, чтобы сфотографироваться и прогуляться. Вкусный обед. Никаких сюрпризов по стоимости, доп. услугам и тд. Рекомендуем!
  • В
    Владимир
    15 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Наше путешествие необыкновенное (всю ночь снились Горы, крокусы,небо,ущелья)!!! Алааддин очень приятный в общении человек!!! А какой он водитель!!! Маршрут интересный,
    много горного серпантина (дух захватывает!), а мы как в люлечке…
    Поездка очень насыщенная. Пещера, старинная крепость, 3-х тысячелетий платан (Дерево-дракон), аутентичная Турция (ослики, петухи. Гранатовые и оливковые рощи.) Поездка для любого возраста. Обязательна для посещения тому кто хочет напиться горным воздухом и насладиться умопомрачительными видами!!!
    Алааддин огромное спасибо, вы лучший!!!

  • E
    Ekaterina
    14 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Нереально красивые виды, свежий воздух и атмосфера спокойствия. После прогулки нас ждал вкуснейший обед — всё было идеально!
  • Г
    Голиченкова
    12 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Потрясающая поездка. Горы завораживают. Гид очень общительный и веселый. Из отеля забрал, обедом накормил, где и как лучше сделать фото подсказывал.
  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Забрали вовремя от отеля. Природа очень красивая, горы, сосны. Было несколько остановок с красивыми видами. Алаадин очень приятный, дружелюбный человек. Отвечал на вопросы, шутил. Нарвали чабрец, шалфей, шишки. Время пролетело незаметно.
    И очень вкусная была рыба на обеде 👍
  • О
    Ольга
    8 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Здравствуйте! Экскурсия очень интересная, не нагруженная, с ограниченным количеством человек. Хороший водитель, заботливый человек, с юмором. Алааддин, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    5 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Профессиональный водитель-гид. Внимательное отношение к туристам. Спасибо, Алладин! Время пролетело незаметно, могли бы еще наслаждаться видами и интересным собеседником.
  • И
    Ирина
    4 октября 2025
    На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
    Это было лучшее путешествие, команда Аладдина настолько слажена, нам показали лучшие места, локации для съёмок. Исполнялись все наши пожелания и
    капризы. Приятная беседа и отличное вождение Аладдин позволило забыть мой страх перед поездкой на машине по серпантину. Алладин ты лучший!!! Всем советую 👍

