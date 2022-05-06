Стамбул за один день

Хотите разнообразить ваш отдых в Анталийском отеле и побывать в настоящей традиционной восточной сказке

Групповая
Хотите разнообразить ваш отдых в Анталийском отеле и побывать в настоящей традиционной восточной сказке? Мы предлагаем вам однодневную экскурсию из Анталии в Стамбул на самолете.

Вы сможете увидеть основные достопримечательности бывшего Константинополя и узнать много интересного.
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день
Стамбул за один день

Что вас ожидает 🤩

  • Ипподром
  • Немецкий Фонтан
  • Голубая Мечеть
  • Мечеть (собор) Святой Софии
  • Дворец Топкапы
  • Гранд-Базар
  • Босфорский мост

Вас ожидает:

    Вам предстоит ранний подъем, чтобы отправиться в удивительное и незабываемое путешествие. В Стамбуле вы увидите:

    • Ипподром-Немецкий фонтан.
    • Эта историческая площадь — сердце древнего Константинополя, на современной площади Султанахмет возвышался уникальный архитектурный комплекс — Ипподром, строительство которого велось более 130 лет. До наших дней сохранились лишь некоторые немаловажные детали, такие как Египетский обелиск, Змеиная колонна, обелиск Константина, Немецкий фонтан, стена Сфендон.
    • Мечеть Султана Ахмета (Голубая Мечеть) — первая по значению мечеть Стамбула. Голубая мечеть — уникальный архитектурный шедевр, построенный по приказу главы Османского государства султана Ахмета. Голубая мечеть играла роль связующего звена между правителем Империи и Всевышним.
    • Собор (Мечеть) Святой Софии. Один из главных культурно-исторических памятников Стамбула, объединивший в себе черты двух религий — христианства и мусульманства. Изначально храм, построенный в 537 году, был христианским. После захвата Константинополя османскими воинами был преобразован в мечеть, а в середине 30-х годов 20 века стал музеем «Айя-София». Такое звание святыня носила до 2020 года. Затем городские власти приняли решение возвратить комплексу статус мечети, коей он является сегодня.
    • Далее нас ждет свободное время на площади Султана Ахмета, которое можно использовать на прогулку или посещение рынка.
    • После перерыва мы посетим дворец Топкапы — главный дворец Османской империи до середины XIX века. Расположен в историческом центре Стамбула, на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море. Невероятной красоты дворцовый комплекс 15 века, долгие годы служивший главной резиденцией османских правителей, сегодня имеет статус музея.
    • А в завершении мы отправимся в круиз по Босфору, проливу между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным.

    Важно:

      Предоплата за 48 часов напрямую организатору

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Вход в указанные в программе места.
      • Круиз по Босфору
      • Услуги профессионального гида.
      • 2-х разовое питание.
      • Авиабилеты и трансферы туда и обратно (отель-аэропорт-отель)
      Что не входит
      • Личные расходы и напитки
      Место начала и завершения?
      Ваш отель
      Когда и сколько длится?
      Когда: Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника
      Экскурсия длится около 18 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
      Важная информация
      • ❗️Предварительная полная оплата
      • ❗️Участие в туре без паспорта или удостоверения личности невозможно.
      • ❗️Экскурсия не рекомендуется для гостей, которым трудно ходить.
      • ❗️Порядок, утвержденный в программе, является приблизительным и может меняться в зависимости от условий авиаперелета
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Зимой: Понедельник, Четверг/ Летом: ежедневно кроме вторника

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