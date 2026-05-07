Анталья соединяет в себе древнюю историю, средиземноморские пейзажи и атмосферу курортного города.
Эта экскурсия позволит увидеть всё сразу: вы прогуляетесь по узким улицам Калеичи, выйдете в море и отправитесь к Дюденским водопадам. За один день вы оцените главные символы города и почувствуете его характер.
Эта экскурсия позволит увидеть всё сразу: вы прогуляетесь по узким улицам Калеичи, выйдете в море и отправитесь к Дюденским водопадам. За один день вы оцените главные символы города и почувствуете его характер.
Описание экскурсии
- Мы организуем утренний трансфер из вашего отеля
- Вы прогуляйтесь по Калеичи — историческому центру города с узкими мощёными улицами и домами османской эпохи
- Увидите главные достопримечательности Старого города: Ворота Адриана, башню с часами и древние стены
- Узнаете, как менялась Анталья на протяжении веков и какие цивилизации оставили след в её истории
- Попробуете блюда традиционной турецкой кухни во время обеда в местном ресторане
- На канатной дороге спуститесь в порт и отправьтесь на морскую прогулку вдоль побережья
- Посетите знаменитые Дюденские водопады с их мощными потоками
- Успеете провести свободное время в Argentum Shopping Center (для отдыха и покупок)
Примерный тайминг
9:00–9:45 — трансфер из отелей
10:00–11:00 — прогулка по Калеичи
11:00–12:00 — обед в местном ресторане
12:00–13:00 — выход в море на кораблике
13:30–13:45 — Дюденские водопады
14:30–15:30 — свободное время для отдыха или покупок в Argentum Shopping Center
17:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В низкий сезон и в зависимости от количества гостей мы проводим поездки по разным вариантам маршрута в одном транспорте
- План экскурсии может быть скорректирован в зависимости от местных обстоятельств
- С вами поедет один из гидов нашей команды
В стоимость включено
- Трансфер от/до отеля
- Прогулка на лодке
- Канатная дорога
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет без прогулки на лодке от 12 лет
|€28
|Детский билет без прогулки на лодке (6-11)
|€23
|Детский билет без прогулки на лодке до 5 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет с прогулкой на лодке от 12 лет
|€40
|Детский билет с прогулкой на лодке (6-11)
|€30
|Детский билет с прогулкой на лодке до 5 лет
|Бесплатно
|Пешеходный тур без трансфера, без входных билетов и обеда
|€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 110 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
На таких неинформативных экскурсиях я в жизни еще не была. пока ехали на первую остановку - дюденские водопады, гид не рассказала ни слова про эти водопады, ни одного, ехали в
Алишер
Ответ организатора:
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