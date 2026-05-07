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Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Кемера)

Исследовать Старый город, проплыть вдоль крепостных стен и побывать у знаменитых каскадов
Анталья соединяет в себе древнюю историю, средиземноморские пейзажи и атмосферу курортного города.

Эта экскурсия позволит увидеть всё сразу: вы прогуляетесь по узким улицам Калеичи, выйдете в море и отправитесь к Дюденским водопадам. За один день вы оцените главные символы города и почувствуете его характер.
Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Кемера)
Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Кемера)
Старый город Антальи + водная прогулка с посещением водопадов (из Кемера)

Описание экскурсии

  • Мы организуем утренний трансфер из вашего отеля
  • Вы прогуляйтесь по Калеичи — историческому центру города с узкими мощёными улицами и домами османской эпохи
  • Увидите главные достопримечательности Старого города: Ворота Адриана, башню с часами и древние стены
  • Узнаете, как менялась Анталья на протяжении веков и какие цивилизации оставили след в её истории
  • Попробуете блюда традиционной турецкой кухни во время обеда в местном ресторане
  • На канатной дороге спуститесь в порт и отправьтесь на морскую прогулку вдоль побережья
  • Посетите знаменитые Дюденские водопады с их мощными потоками
  • Успеете провести свободное время в Argentum Shopping Center (для отдыха и покупок)

Примерный тайминг

9:00–9:45 — трансфер из отелей
10:00–11:00 — прогулка по Калеичи
11:00–12:00 — обед в местном ресторане
12:00–13:00 — выход в море на кораблике
13:30–13:45 — Дюденские водопады
14:30–15:30 — свободное время для отдыха или покупок в Argentum Shopping Center
17:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В низкий сезон и в зависимости от количества гостей мы проводим поездки по разным вариантам маршрута в одном транспорте
  • План экскурсии может быть скорректирован в зависимости от местных обстоятельств
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

В стоимость включено

  • Трансфер от/до отеля
  • Прогулка на лодке
  • Канатная дорога

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет без прогулки на лодке от 12 лет€28
Детский билет без прогулки на лодке (6-11)€23
Детский билет без прогулки на лодке до 5 летБесплатно
Стандартный билет с прогулкой на лодке от 12 лет€40
Детский билет с прогулкой на лодке (6-11)€30
Детский билет с прогулкой на лодке до 5 летБесплатно
Пешеходный тур без трансфера, без входных билетов и обеда€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 110 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
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и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Алина
На таких неинформативных экскурсиях я в жизни еще не была. пока ехали на первую остановку - дюденские водопады, гид не рассказала ни слова про эти водопады, ни одного, ехали в
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тишине. По приезду, единственное, что было сказано: «этот водопад впадает в море, встречаемся в 11». В чем, простите, заключается работа гида? Чтобы довести людей до места? Так это может сделать и водитель даже без знания языка. Кроме того, вас повезут в магазин за покупками украшений, от которых они имеют откат. спрашивается, зачем платить за экскурсию, когда такие же экскурсии устраиваивтся отелями бесплатно. Отвратительная, некачественная работа, я не стала даже продолжать экскурсию, там все равно ничего интересного бы не рассказали)) главное, в магазин завести

Алишер
Алишер
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам жаль, что у вас осталось такое впечатление от экскурсии.

Хотим отметить, что вы покинули экскурсию до
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начала основной экскурсионной программы и до начала полноценного сопровождения гида по маршруту. Информация по объектам и локациям предоставляется постепенно в течение всей программы, а не только в первые минуты поездки.

Также хотим уточнить, что посещение магазина было указано в программе экскурсии заранее. После вашей претензии вам дополнительно был отправлен скриншот с описанием программы, где данная остановка присутствовала.

Экскурсия является обзорной и включает как посещение достопримечательностей, так и предусмотренные программой остановки. Нам жаль, что вы приняли решение не продолжать поездку.

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