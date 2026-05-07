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тишине. По приезду, единственное, что было сказано: «этот водопад впадает в море, встречаемся в 11». В чем, простите, заключается работа гида? Чтобы довести людей до места? Так это может сделать и водитель даже без знания языка. Кроме того, вас повезут в магазин за покупками украшений, от которых они имеют откат. спрашивается, зачем платить за экскурсию, когда такие же экскурсии устраиваивтся отелями бесплатно. Отвратительная, некачественная работа, я не стала даже продолжать экскурсию, там все равно ничего интересного бы не рассказали)) главное, в магазин завести