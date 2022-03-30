Экскурсия в Стамбул из Кемера

Экскурсия в Стамбул из Кемера была организована для тех, кто хочет посетить Стамбул за короткое время

Мини-группа
Экскурсия в Стамбул из Кемера была организована для тех, кто хочет посетить Стамбул за короткое время.

За это время вы сможете посетить исторические достопримечательности великолепного Стамбула, а также увидеть представителей разных национальностей, которые живут в мире и согласии.
Экскурсия в Стамбул из Кемера
Экскурсия в Стамбул из Кемера
Экскурсия в Стамбул из Кемера

Что вы можете увидеть 🤩

  • Голубая Мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Ипподром Константинополя
  • Египетский базар
  • Круиз по Босфору
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия в Стамбул из Кемера была организована для тех, кто хочет посетить Стамбул за короткое время. За это время вы сможете посетить исторические достопримечательности великолепного Стамбула, а также увидеть представителей разных национальностей, которые живут в мире и согласии.
Что обещает Экскурсия в Стамбул из Кемера?
Мы хотели бы сказать, что вы получите уникальный опыт путешествия с тщательно и профессионально спланированным маршрутом во время нашей экскурсии в Стамбул из Кемера. Стамбул на протяжении многих лет был мировым городом с историческими достопримечательностями, и имеет очень большое значение для Турции.
Рано утром мы заберем вас из вашего отеля в Кемерe на нашем полностью оборудованном, современном и комфортабельном автобусе и отвезем в аэропорт.
Там вы встретитесь с нашим профессиональным гидом. После ознакомительного этапа вы сядете в самолет и приземлитесь в Стамбуле после часового полета.

Ипподром

На следующем этапе нашей ежедневной программы Экскурсии в Стамбул из Кемера мы увидим ипподром, расположенный на площади Султанахмет. Ипподром был использован римлянами, византийцами и османами для организации и просмотра скачков.
Ипподром, которому удалось выжить даже спустя столетия, отражает смешение разных периодов и культур в одном здании, которое необходимо посетить тем, кто интересуется архитектурой и историей.

Немецкий Фонтан

После ипподрома мы посетим Немецкий фонтан, который был подарен Османскому султану того периода немецким императором Вильгельмом.
Уникальность этого фонтана заключается в том, что это произведение, отражающее черты неовизантийской архитектуры, прочно возводилось веками. Подробнее вы сможете узнать в нашей экскурсии в Стамбул из Кемера.

Свободное Время на Площади Султанахмет

Мы дадим вам немного свободного времени на площади Султанахмет. В это время при желании можно купить сувениры, посетить магазины, отведать вкусные блюда турецкой кухни или понаблюдать за городской жизнью.

Дворец Топкапы

Экскурсия в Стамбул из Кемера продолжится красивым посещением дворца Топкапы, одного из самых важных зданий Стамбула.
Вы будете поражены очарованием архитектурных линий дворца и его огромных размеров, разделенных на множество секций, предназначенных для разных целей.
Вы порадуете свои глаза и свое сердце, когда узнаете все подробности и важности многовековых дворцов от нашего гида.

Египетский базар

Выйдя из потрясающей атмосферы дворца, мы отправимся на Базар специй, одно из самых популярных достопримечательностей и торговых мест Стамбула.
Это идеальная остановка, чтобы увлечься архитектурным дизайном, понаблюдать за красочной и яркой жизнью Стамбула и, конечно же, сделать покупки. Вы легко поймете это, когда увидите сотни товаров – от специй до текстиля и подарков.

Босфор Тур

Невозможно вернуться, не совершив тур по Босфору, который считается классическим мероприятием для всех местных и иностранных туристов, приезжающих в Стамбул.
Вы можете присоединиться к этому мирному путешествию по Мраморному морю без дополнительной оплаты. У вас будет возможность осмотреть самые важные здания Стамбула и места на берегу Босфора. В течение 90 минут.

Мы Прощаемся со Стамбулом

В конце нашей экскурсии в Стамбул из Кемера вы вылетите обратно из Стамбула в Кемер. После приземления мы заберем вас из аэропорта и отвезем в ваш отель, и на этом экскурсия в Стамбул из Кемера завершится.
Если вам понравилась наша экскурсия в Стамбул из Кемера, вы можете забронировать ее на нашем сайте онлайн, или взглянуть на другие ежедневные туры и программы из Кемера, которые мы организуем. Вы можете связаться с нами для получения информации.
Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
Важная информация
Дети до 1 года и 9 месяцев – бесплатно!
В зависимости от погодных условий программу можно менять!
Требуется паспорт или удостоверение личности!
Планы могут быть немного изменены руководством по сезонным или другим причинам. Некоторые музеи могут быть недоступны для посещения из-за ремонтных работ!
В очень жаркие месяцы: июль и август, перерывы и посещения открытых галерей и музеев могут быть короче запланированных!
Возьмите с собой солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, шляпу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входные билеты
  • Авиабилеты
  • Страховка
  • Русский гид
  • Прогулка по Босфору
  • Обед и ужин
Что не входит
  • Напитки
  • Гарем области дворца Топкапы (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Все сборы за тур взимаются до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье

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