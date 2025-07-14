Мои заказы

Увлекательное путешествие в Тазы каньон из Кемера

Откройте для себя невероятные виды и прикоснитесь к нетронутой природе Турции! Вас ждёт захватывающее приключение по живописным горным тропам на мощных внедорожниках. Вдали от городского шума и суеты вы почувствуете настоящую свободу и восхищение величием природы!
4
1 отзыв
Увлекательное путешествие в Тазы каньон из Кемера
Увлекательное путешествие в Тазы каньон из Кемера
Увлекательное путешествие в Тазы каньон из Кемера
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя16
ноя18
ноя20
ноя23
ноя25
ноя
Время начала: 07:30

Описание трансфер

Потрясающее путешествие Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и нетронутой природы на экскурсии в один из самых живописных каньонов Турции! Рано утром мы заберём вас из отеля и отвезём к начальной точке нашего приключения. На удобных автобусах вы доберётесь до места, где вас уже будут ждать мощные внедорожники. Пересев в открытые джипы, вы отправитесь в путь по извилистым горным дорогам, наслаждаясь видами густых лесов, скалистых склонов и древних деревушек, затерянных среди Таврских гор. Через некоторое время перед вами откроется грандиозный каньон, поражающий своими размерами и тишиной. Здесь вас ждёт свободное время, чтобы в полной мере прочувствовать атмосферу этого места, сделать невероятные фотографии и просто насладиться моментом. После прогулки мы пригласим вас на обед — ароматные блюда, приготовленные специально для нашей группы. Активный тур А для тех, кто хочет добавить немного экстрима в день, будет возможность отправиться на сплав по реке. Лёгкое волнение и весёлые эмоции от рафтинга среди красивейших скал сделают этот день ещё более запоминающимся. Завершив насыщенное приключение, мы отвезем вас обратно в отель, где вы сможете отдохнуть и пересматривать яркие кадры удивительного путешествия. Важная информация:
Возьмите с собой купальные принадлежности, очки, головной убор и воду.

Вторник, четверг, воскресенье в 7:30

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Страховка
  • Обед
Что не входит в цену
  • Любые напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности
  • Очки
  • Головной убор и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
Алена
14 июл 2025
Очень красивые локации! поездка на джипах доставляет восторг

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии из Кемера

Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
На машине
7.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
€430 за всё до 6 чел.
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
На автобусе
13 часов
31 отзыв
Групповая
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
12 ноя в 07:30
14 ноя в 07:30
$37 за человека
Экскурсия в каньон Тазы
Джиппинг
На автобусе
11 часов
9 отзывов
Групповая
Экскурсия в каньон Тазы
Начало: Ваш отель
Расписание: среда, пятница
Завтра в 07:30
12 ноя в 07:30
$27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере