Восхитительные красоты природы и идеальное времяпрепровождение для компанииКаньон Гёйнюк — это ущелье шириной в шесть метров и высотой в 350 метров, которое тянется на протяжении 14-ти километров и заканчивается в отрогах крутых скал Бейдаглары. Любители активного отдыха по достоинству оценят эту экскурсию ⛳ в удивительном по красоте месте. Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей;
Поездка к Каньону Гёйнюк;
Заходим в каньон;
Далее на джипах мы довозём вас до начала реки;
Одеваем костюм и идём по реке до водопада;
А в завершении вас ждёт полёт зиплайн
Важная информация:
Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Максимальный вес для зиплайна - 100 кг
Что входит
Трансфер от и до отеля
Страховка
Услуги гида.
Что не входит
Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
Любые напитки и еда во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.