Насиб С. – Гид из Кемера

Каньон Гёйнюк — одно из живописнейшей мест на побережье Средиземного моря 🌊.



Это идеальное место для любителей природы и активного отдыха.



Мы решили это объединить в нашей экскурсии 🧭.



Изумрудное озеро, горная река, горный водопад и высокие скалы — все это встретится на нашем пути.



А в конце вас ждет полет на зиплайн и вы рассмотрите турецкие красоты с высоты птичьего полета!