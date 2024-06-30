1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
270€230 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
8 июля в 02:30
11 июля в 02:30
67€54 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
638€575 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
311€280 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
12 часов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
40€36 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
310€248 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
416€375 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
383€345 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
455€410 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
638€575 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
427€385 за всё до 3 чел.
скидка
8%
Групповая
9 часов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июля в 07:00
37€34 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
Из Кемера - в древний Фазелис
Посетить археологический комплекс и прикоснуться к истории античного города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
309€201 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила30 июня 2024Понравился маршрут и экскурсовод. Автобус был не новый (сетки для вещей растянуты или порваны, столики грязные), кондиционер работал плохо, в хвосте автобуса было жарко. Водитель вёл аккуратно, без нареканий. Обед не очень понравился, я бы с большим удовольствием оплатила обед на катере.
- KKozhemyakin29 июня 2024Рекомендую к посещению. Были опасения по поводу организации. Но все прошло на достойном уровне. Ехали из Белека на микроавтобусе из
- ТТатьяна29 июня 2024Наша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, да. . путь был долгий,
- ААнна29 июня 2024Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом - просто сказка. Каньон Тазы
- ВВиктория27 июня 2024Экскурсия просто великолепная. Узнали очень много интересного и нового о Турции. Отличный гид-историк, знающий, и просто очень доброжелательный человек. Автомобиль комфортабельный. Всем рекомендую!
- ММаксим27 июня 2024Гид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страны.
- ННина26 июня 2024пожелание - точнее составлять время посадки в автобус с утра. Ждали час, хотя, как выяснилось, и водитель и экскурсовод заранее
- ДДарья21 июня 2024Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно, неизибито и приятно провести
- ООльга20 июня 2024Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды: горы, солнце 🌞. Каждый
- ААндрей19 июня 2024Спасибо огромное Исламу за прекрасную экскурсию. Всё очень понравилось! Гид профессиональный! Олтично владеет всеми историческими данными. Интересно рассказывает. Очень приятен в общении. Прекрасно владеет русским языком! Вообщем всё супер! Рекомендую! 👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Со скидкой»
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