Экскурсии со скидкой в Кемере 35%

Найдено 13 экскурсий в категории «Со скидкой» в Кемере, цены от €34, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
49 отзывов
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
270230 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
62 отзыва
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
8 июля в 02:30
11 июля в 02:30
6754 за человека
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
20 отзывов
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
638575 за всё до 3 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
311280 за всё до 4 чел.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
19 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
8 июля в 07:00
4036 за человека
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
310248 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
416375 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
383345 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
455410 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
638575 за всё до 3 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
427385 за всё до 3 чел.
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
8%
Групповая
9 часов
28 отзывов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июля в 07:00
3734 за человека
Из Кемера - в древний Фазелис
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
Из Кемера - в древний Фазелис
Посетить археологический комплекс и прикоснуться к истории античного города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
309201 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    30 июня 2024
    Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Понравился маршрут и экскурсовод. Автобус был не новый (сетки для вещей растянуты или порваны, столики грязные), кондиционер работал плохо, в хвосте автобуса было жарко. Водитель вёл аккуратно, без нареканий. Обед не очень понравился, я бы с большим удовольствием оплатила обед на катере.
  • K
    Kozhemyakin
    29 июня 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Рекомендую к посещению. Были опасения по поводу организации. Но все прошло на достойном уровне. Ехали из Белека на микроавтобусе из
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    отеля. На промежуточной остановке нас подсадили в автобус побольше. Дальше на лодочной станции оставили вещи в камере хранения и сплавлялись на плоту. были в пути 2 остановки. На первой нас фоткал фотограф на фоне античного моста. на второй люди катались на ЗИП лайне. Потом на лодочной станции пообедали и поехали в каньон Тазы. Потом обратно вернулись на лодочную станцию. Здесь на микроавтобусе нас отвезли обратно в отель. Сильно обгорели ноги. Поэтому нужна защита от загара. Купили фотки на лодочной станции после рафтинга.

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Наша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, да. . путь был долгий,
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    но организаторы точно оговорили в описании к экскурсии все остановки, поэтому неожиданностью это не стало. Но самое главное-нам невероятно повезло с гидом!! Благодаря Сердару мы провели два насыщенных дня и получили море впечатлений! Во-первых - это интересный проработанный маршрут, где было сделано 100500 уникальных фотографий в продуманных локациях. Во-вторых - Сердар - очень грамотный и эрудированный рассказчик, благодаря ему мы получили море впечатлений и много интересной разносторонней информации, которая преподносилась доступным языком и с юмором, что очень располагает в отпуске) Ну и в-третьих это не просто внимательный, отзывчивый гид, имеющих индивидуальный подход к каждому туристу, но и замечательный человек - остроумный, веселый собеседник, в длительном путешествии (а это крайне важно!). Спасибо Вам огромное за Ваш труд! Благодаря Вам мы полюбили Каппадокию всем сердцем! Обязательно порекомендуем Вас друзьям, и очень надеемся вернуться в Каппадокию ещё раз! ❤️ P.S. А Ваши «наказания» за опоздание в автобус, в виде танцев «под Бузову»💃🏻 - как отдельный вид искусства! 😂👍👍 С наилучшими пожеланиями 🤗 - Татьяна и Екатерина, г. Владивосток

    Наша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, даНаша незабываемая экскурсия в Каппадокию началась с трансфера, который подарили точно по графику, без задержек, да
  • А
    Анна
    29 июня 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом - просто сказка. Каньон Тазы
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    - это отдельные ощущения, просто невероятно, масштаб поражает, хотя фото не оч передают это Сам сплав весёлый, но при этом не очень опасный, на всех этапах помогает куратор. А с воды виды еще более красивые, поснимать есть и повод, и возможность. Но если хотите брать телефон - чехол обязателен, т. к. очень сильно водой заливает. И еще добавляет огонька соревнование с другими лодками и шутки куратора. А холодная вода речки очень бодрит, в жару - самое то Так что советую всем, даже несмотря на длинную дорогу в горы - это, пожалуй, единственный минус. (Но микроавтобус был новый и с кондеем, а потом в открытых джипах прокатили с ветерком, так что тоже не жарко) P.S. Обед кстати вкусный, объем порции не ограничен

    Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом -Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом -Потрясающая экскурсия, море впечатлений! Виды великолепные, просто дух захватывает: горы, бирюзовая вода, сосновый лес кругом -
  • В
    Виктория
    27 июня 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Экскурсия просто великолепная. Узнали очень много интересного и нового о Турции. Отличный гид-историк, знающий, и просто очень доброжелательный человек. Автомобиль комфортабельный. Всем рекомендую!
  • М
    Максим
    27 июня 2024
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Гид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страны.
    Гид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страныГид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страныГид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страныГид Тимур просто красавчик. Очень хорошая машина, очень хорошо разговаривает на русском. И знает хорошо историю страны
  • Н
    Нина
    26 июня 2024
    Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    пожелание - точнее составлять время посадки в автобус с утра. Ждали час, хотя, как выяснилось, и водитель и экскурсовод заранее
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    знали, что раньше не успеют. согласитесь, ожидание час, когда можно было предупредить за 15 минут, например, или заранее сказать время поточнее, конкретно вносит негатив в начало экскурсии. за это минус завезла. остальное - норм, спасибо.

  • Д
    Дарья
    21 июня 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно, неизибито и приятно провести
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    время. Можно оставить для себя прекрасные воспоминания и фотографии на память. Прекрасные живописные места в отрыве от цивилизации, людей и жары. Эта экскурсия переломила мои впечатления в сторону положительных представлений о стране и её природе. Успехов автору! =) и всем, кто присоединится к частичкам нетуристической Турции.

    Отличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересноОтличная экскурсия, особенно для тех, кто видел отельный отдых и устал от него. С Кириллом интересно
  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды: горы, солнце 🌞. Каждый
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    выбирает для себя активности при прибытии в Каппадокии. У нас был заезд на квадроциклах вечером на закате и рассвет с воздушными шарами. Просто восторг!!! Гиду Сердару огромная благодарность за позитив и чувство юмора, а также прекрасную подачу материала! Каппадокия великолепна!

    Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:Просто восторг!!! Экскурсия потрясающая! Очень насыщенная, особенно первый день. Единственное, что очень долгая дорога, НО виды:
  • А
    Андрей
    19 июня 2024
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Спасибо огромное Исламу за прекрасную экскурсию. Всё очень понравилось! Гид профессиональный! Олтично владеет всеми историческими данными. Интересно рассказывает. Очень приятен в общении. Прекрасно владеет русским языком! Вообщем всё супер! Рекомендую! 👍👍👍
    Спасибо огромное Исламу за прекрасную экскурсию. Всё очень понравилось! Гид профессиональный! Олтично владеет всеми историческими данными

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
  2. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
  3. Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
  4. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
  5. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Фазелис
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июле 2024
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