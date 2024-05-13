читать дальше покупку сувениров было достаточно Мне понравилось, было комфортно, интересно, подойдет всем: любителям древней архитектуры, и морских прогулок, но, маленьким детям будет длительно и не интересно Красивые виды, хороший обед, веселые организаторы и приятная атмосфера.

Хорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долго Экскурсоводы все прекрасно организовали, времени на осмотр и на еду и на