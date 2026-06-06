Ощутите магию вечернего дайвинга в Кемере, когда море наполняется мягким золотым светом уходящего солнца. Под водой вам откроется спокойный и завораживающий мир Средиземного моря, полный тишины, красоты и гармонии. Это короткое, но незабываемое погружение подарит яркие эмоции и совершенно новые впечатления от подводного мира.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Эта программа идеально подходит для тех, кто хочет насладиться морем в самые красивые часы дня — на закате. В это время солнце окрашивает побережье в тёплые золотые и розовые оттенки, создавая спокойную и атмосферную обстановку.

После выхода из порта вы отправитесь к живописной уединённой бухте с кристально чистой водой Средиземного моря. После инструктажа здесь предусмотрено одно погружение для желающих — возможность увидеть подводный мир Кемера в мягком вечернем свете, когда море особенно красиво и прозрачно.

Для остальных гостей доступно плавание и отдых в спокойной бухте, а также свободное время на борту.

Организационные детали