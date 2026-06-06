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Вечерний дайвинг в Кемере

Познакомиться с обитателями подводного мира в лучах заходящего солнца
Ощутите магию вечернего дайвинга в Кемере, когда море наполняется мягким золотым светом уходящего солнца.

Под водой вам откроется спокойный и завораживающий мир Средиземного моря, полный тишины, красоты и гармонии.

Это короткое, но незабываемое погружение подарит яркие эмоции и совершенно новые впечатления от подводного мира.
Вечерний дайвинг в Кемере
Вечерний дайвинг в Кемере
Вечерний дайвинг в Кемере

Описание экскурсии

Эта программа идеально подходит для тех, кто хочет насладиться морем в самые красивые часы дня — на закате. В это время солнце окрашивает побережье в тёплые золотые и розовые оттенки, создавая спокойную и атмосферную обстановку.

После выхода из порта вы отправитесь к живописной уединённой бухте с кристально чистой водой Средиземного моря. После инструктажа здесь предусмотрено одно погружение для желающих — возможность увидеть подводный мир Кемера в мягком вечернем свете, когда море особенно красиво и прозрачно.

Для остальных гостей доступно плавание и отдых в спокойной бухте, а также свободное время на борту.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, оборудование для дайвинга, страховка
  • Дополнительно по желанию оплачиваются: напитки, фото и видеосъёмка под водой (стоимость уточняйте по запросу)
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды
  • Дайвинг доступен для гостей от 12 лет и старше

ежедневно в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 187 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

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