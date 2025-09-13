Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в хаммам Мармариса
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса в Мармарисе. Пилинг, два вида массажа, сауна и джакузи ждут вас для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Групповая
Вечерняя поездка в Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник и четверг в 11:30
16 сен в 11:30
18 сен в 11:30
€40 за человека
Круиз
Круиз на остров Клеопатры
Погрузитесь в морское приключение на острова Клеопатры и Фенерли. Пляжи, купание и обед на яхте сделают ваш день незабываемым
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€42 за человека
Групповая
Из Мармариса в Фетхие: Голубая лагуна
Путешествие из Мармариса в Фетхие откроет вам красоту Голубой лагуны и величие ущелья Саклыкент. Почувствуйте себя героем фильма 80-х
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
Расписание: во вторник и пятницу в 07:00
16 сен в 07:00
19 сен в 07:00
€40 за человека
