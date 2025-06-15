Водная прогулка
Из Мармариса в тихие бухты Эгейского моря
Утренний бриз и яхта ждут вас для незабываемой рыбалки и отдыха в уединённых бухтах. Всё включено: обед, снасти и трансфер
Завтра в 09:30
16 июн в 09:30
€642 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Мармариса - в Дальян с черепашьим пляжем
Откройте для себя чарующую природу и древние гробницы на экскурсии из Мармариса в Дальян. Встреча с черепахами и купание на пляже Изтузу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
16 июн в 08:30
€35 за человека
Индивидуальная
Из Мармариса в Фетхие: Голубая лагуна
Путешествие из Мармариса в Фетхие откроет вам красоту Голубой лагуны и величие ущелья Саклыкент. Почувствуйте себя героем фильма 80-х
Начало: У вашего отеля в Мармарисе
20 июн в 07:00
24 июн в 07:00
€40 за человека
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