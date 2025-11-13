читать дальше

Тамаре, которая показала нам город глазами местного жителя, мы помотрели и исторические достопримечательности и потаенные уголки города. Тамара прекрасный рассказчик и грамотный дипломированный экскурсовод, владеющий информацией не только о своём городе, но и о регионе в целом. Отдельное спасибо за организацию — всё вовремя, комфортно, без суеты. Если вы хотите познакомится с историей города и комфортно провести время в Мармарисе, без сомнений обращайтесь к Тамаре. Это один из лучших экскурсоводов, нам есть с чем сравнивать. Тамара, вам удачи!!!