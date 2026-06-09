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Багги-сафари в Мармарисе

Скорость, свобода, азарт
Внедорожное приключение для тех, кто хочет добавить к отдыху драйва.

Вы сядете за руль багги и отправитесь по пыльным трассам, лесным тропам и пересечённой местности, где каждый поворот и спуск — небольшое испытание и источник ярких эмоций.
Багги-сафари в Мармарисе
Багги-сафари в Мармарисе
Багги-сафари в Мармарисе

Описание экскурсии

  • Заберём вас у вашего отеля и отвезём к месту старта.
  • Проведём инструктаж по технике безопасности, выдадим защитное снаряжение.
  • Вы покатаетесь по лесным и грунтовым дорогам. По пути предусмотрены короткие остановки для фото и смены водителя при необходимости.
  • После поездки вы вернётесь на базу, и мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Трансфер, час катания, страховка включены.
  • Тур проходит по сеансам — можно выбрать утренний или дневной сеанс.
  • Дополнительные расходы (по желанию): прокат банданы и очков, фото и видео, напитки.
  • Управлять транспортным средством можно с 17 лет, права не нужны, дети от 8 лет могут быть пассажирами.
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды.

ежедневно в 10:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Один багги на двоих€45
Стандартный€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 200 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

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