Внедорожное приключение для тех, кто хочет добавить к отдыху драйва.
Вы сядете за руль багги и отправитесь по пыльным трассам, лесным тропам и пересечённой местности, где каждый поворот и спуск — небольшое испытание и источник ярких эмоций.
Вы сядете за руль багги и отправитесь по пыльным трассам, лесным тропам и пересечённой местности, где каждый поворот и спуск — небольшое испытание и источник ярких эмоций.
Описание экскурсии
- Заберём вас у вашего отеля и отвезём к месту старта.
- Проведём инструктаж по технике безопасности, выдадим защитное снаряжение.
- Вы покатаетесь по лесным и грунтовым дорогам. По пути предусмотрены короткие остановки для фото и смены водителя при необходимости.
- После поездки вы вернётесь на базу, и мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Трансфер, час катания, страховка включены.
- Тур проходит по сеансам — можно выбрать утренний или дневной сеанс.
- Дополнительные расходы (по желанию): прокат банданы и очков, фото и видео, напитки.
- Управлять транспортным средством можно с 17 лет, права не нужны, дети от 8 лет могут быть пассажирами.
- С вами будет один из инструкторов нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Один багги на двоих
|€45
|Стандартный
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 200 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Входит в следующие категории Мармариса
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