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Эгейские острова — морская прогулка с ужином на необитаемом острове

4.8
11 отзывов
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Отправляйтесь в путешествие на яхте 🛥️ к необитаемым островам.

Во время путешествия вы высадитесь на островах, где сможете покормить кроликов, исследовать пещеру и античные руины, сделать много красивых 🤩 фотографий и искупаться в море 🌊.

Вас очарует девственная природа островов и разнообразие оттенков Эгейского моря.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $21 за человека

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Эгейские острова — морская прогулка с ужином на необитаемом острове
Эгейские острова — морская прогулка с ужином на необитаемом острове

Что вы увидите

  • Острова Эгейского моря
Эта экскурсия ⛳ очарует вас девственной природой, красками моря 🌊 и необитаемыми островами. Весёлого путешествия!Что вас ожидает:• В 09:00 за вами заедет сервис и повезёт вас за 25 км от Мармариса на «Девичью косу» (протяженность косы 600 м), где вас ожидает двухпалубная комфортабельная яхта 🛥️ с весёлым персоналом и русскоговорящим гидом;
  • Во время путешествия вы сможете вдоволь наплаваться в приятном прозрачном море;
  • Вы посетите остров 🏝️ диких кроликов, где у вас будет возможность их покормить;
  • На закате, на одном из островов вас ждёт вкусный ужин;
  • После, вы сможете осмотреть развалины старой церкви «Камелии» построенной в X веке до н. э. и познакомиться с местным осликом, можно его покормить;
  • Не забудем привязать ленточку на дерево 🌲 желаний;
  • Дальше вы отправитесь на Зубчатый остров, где сможете посетить пещеру, а также сделать замечательные фотографии;
  • По окончанию путешествия, у вас также будет возможность прогуляться 👣 по «Девичьей косе»;
  • После чего наш сервис доставит вас в отель 🏨 (прибытие в 16:00).

Организационные детали:

  • Возьмите с собой головные уборы, солнцезащитный крем, удобную обувь и купальные принадлежности.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Ужин
  • Напитки
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Эгейские острова — морская прогулка с ужином на необитаемом острове
Эгейские острова — морская прогулка с ужином на необитаемом острове
Эгейские острова — морская прогулка с ужином на необитаемом острове
Эгейские острова — морская прогулка с ужином на необитаемом острове

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Ю.
Роман Ю.
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11 отзывов оставили туристы

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