Эта экскурсия ⛳ очарует вас девственной природой, красками моря 🌊 и необитаемыми островами. Весёлого путешествия!Что вас ожидает:• В 09:00 за вами заедет сервис и повезёт вас за 25 км от Мармариса на «Девичью косу» (протяженность косы 600 м), где вас ожидает двухпалубная комфортабельная яхта 🛥️ с весёлым персоналом и русскоговорящим гидом;
Во время путешествия вы сможете вдоволь наплаваться в приятном прозрачном море;
Вы посетите остров 🏝️ диких кроликов, где у вас будет возможность их покормить;
На закате, на одном из островов вас ждёт вкусный ужин;
После, вы сможете осмотреть развалины старой церкви «Камелии» построенной в X веке до н. э. и познакомиться с местным осликом, можно его покормить;
Не забудем привязать ленточку на дерево 🌲 желаний;
Дальше вы отправитесь на Зубчатый остров, где сможете посетить пещеру, а также сделать замечательные фотографии;
По окончанию путешествия, у вас также будет возможность прогуляться 👣 по «Девичьей косе»;
После чего наш сервис доставит вас в отель 🏨 (прибытие в 16:00).
Организационные детали:
Возьмите с собой головные уборы, солнцезащитный крем, удобную обувь и купальные принадлежности.
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Ужин
Напитки
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.