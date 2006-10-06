Эта экскурсия ⛳ очарует вас девственной природой, красками моря 🌊 и необитаемыми островами. Весёлого путешествия!Что вас ожидает:• В 09:00 за вами заедет сервис и повезёт вас за 25 км от Мармариса на «Девичью косу» (протяженность косы 600 м), где вас ожидает двухпалубная комфортабельная яхта 🛥️ с весёлым персоналом и русскоговорящим гидом;

Во время путешествия вы сможете вдоволь наплаваться в приятном прозрачном море;

Вы посетите остров 🏝️ диких кроликов, где у вас будет возможность их покормить;

На закате, на одном из островов вас ждёт вкусный ужин;

После, вы сможете осмотреть развалины старой церкви «Камелии» построенной в X веке до н. э. и познакомиться с местным осликом, можно его покормить;

Не забудем привязать ленточку на дерево 🌲 желаний;

Дальше вы отправитесь на Зубчатый остров, где сможете посетить пещеру, а также сделать замечательные фотографии;

По окончанию путешествия, у вас также будет возможность прогуляться 👣 по «Девичьей косе»;

После чего наш сервис доставит вас в отель 🏨 (прибытие в 16:00).

Организационные детали: