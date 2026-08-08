Мы отправимся по живописной дороге вдоль моря, сделаем остановки в уютной Датче, а завершим день встречей заката в легендарном Книдосе — на краю земли, где Эгейское море встречается со Средиземным. Вас ждут улочки старого города, аромат мандаринов и лаванды, лазурные бухты и античность.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

15:00 — выезд из Мармариса

16:30 — прибытие в город Датча: прогулка по старым улочкам, свободное время для кафе, фото и сувениров

18:00 — отправление в сторону античного Книдоса

18:45 — экскурсия по археологическому комплексу, свободное время

20:15 — встреча заката у руин храма Афродиты

20:45–22:30 — выезд и возвращение в Мармарис

Вы узнаете:

• почему Датча считается одним из самых уютных и экологичных городов побережья

• зачем в Книдос приплывали греческие философы и математики

• почему статуя Афродиты Книдской считалась одной из самых красивых в античном мире

• как жила богатая прибрежная колония тысячи лет назад и как она стала важным портом

• почему полуостров Датча считался «местом уединения» ещё в древности

• и почему местные говорят: «Если хочешь прожить долго — переезжай в Датчу»

Организационные детали