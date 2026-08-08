Мои заказы

Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос

Прогуляться по уютным улицам древних городов и встретить закат у руин храма Афродиты
Мы отправимся по живописной дороге вдоль моря, сделаем остановки в уютной Датче, а завершим день встречей заката в легендарном Книдосе — на краю земли, где Эгейское море встречается со Средиземным. Вас ждут улочки старого города, аромат мандаринов и лаванды, лазурные бухты и античность.
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос

Описание экскурсии

15:00 — выезд из Мармариса
16:30 — прибытие в город Датча: прогулка по старым улочкам, свободное время для кафе, фото и сувениров
18:00 — отправление в сторону античного Книдоса
18:45 — экскурсия по археологическому комплексу, свободное время
20:15 — встреча заката у руин храма Афродиты
20:45–22:30 — выезд и возвращение в Мармарис

Вы узнаете:

• почему Датча считается одним из самых уютных и экологичных городов побережья
• зачем в Книдос приплывали греческие философы и математики
• почему статуя Афродиты Книдской считалась одной из самых красивых в античном мире
• как жила богатая прибрежная колония тысячи лет назад и как она стала важным портом
• почему полуостров Датча считался «местом уединения» ещё в древности
• и почему местные говорят: «Если хочешь прожить долго — переезжай в Датчу»

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia
  • Расстояние — ~200 км в обе стороны
  • Экскурсия подходит для детей старше 8 лет
  • Дополнительно оплачивается: питание и входной билет в Книдос — €6 с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут
Тургут — ваша команда гидов в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 757 туристов
Я — лицензированный профессиональный гид и представитель команды гидов. По образованию — историк, окончил университет в 2004 году. Все наши гиды имеют официальную лицензию и большой опыт в сфере проведения экскурсий. Мы с командой будем рады познакомить вас с этим прекрасным городом и сделать ваше путешествие познавательным, комфортным и ярким.

Входит в следующие категории Мармариса

Похожие экскурсии на «Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос»

Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Из утреннего Мармариса - в вечерний Памуккале
Ощутите магию Памуккале и древнего Иераполиса: белоснежные террасы, руины и термальные воды ждут вас. Узнайте больше о римском курорте и его истории
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: во вторник и четверг в 13:00
11 авг в 13:00
13 авг в 13:00
€40 за человека
Морская прогулка по заливу Хисароню из Мармариса
8 часов
12 отзывов
Групповая
Морская прогулка по заливу Хисароню из Мармариса
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по заливу Хисароню, где бирюзовые воды и живописные острова ждут вас для незабываемого отдыха
Начало: У отелей Мармариса
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€40 за человека
Из Мармариса - на остров Клеопатры
8 часов
5 отзывов
Групповая
Из Мармариса - на остров Клеопатры
Живописная морская прогулка, пляж с легендой и древняя история
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€40 за человека
На один день в античный Эфес - из Мармариса
На автобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
На один день в античный Эфес - из Мармариса
Прикоснуться к осколку древнеримской эпохи посреди современного мира
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
13 авг в 05:00
€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мармарисе
от €450 за экскурсию