Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
Прогуляться по уютным улицам древних городов и встретить закат у руин храма Афродиты
Мы отправимся по живописной дороге вдоль моря, сделаем остановки в уютной Датче, а завершим день встречей заката в легендарном Книдосе — на краю земли, где Эгейское море встречается со Средиземным. Вас ждут улочки старого города, аромат мандаринов и лаванды, лазурные бухты и античность.
Описание экскурсии
15:00 — выезд из Мармариса 16:30 — прибытие в город Датча: прогулка по старым улочкам, свободное время для кафе, фото и сувениров 18:00 — отправление в сторону античного Книдоса 18:45 — экскурсия по археологическому комплексу, свободное время 20:15 — встреча заката у руин храма Афродиты 20:45–22:30 — выезд и возвращение в Мармарис
Вы узнаете:
• почему Датча считается одним из самых уютных и экологичных городов побережья • зачем в Книдос приплывали греческие философы и математики • почему статуя Афродиты Книдской считалась одной из самых красивых в античном мире • как жила богатая прибрежная колония тысячи лет назад и как она стала важным портом • почему полуостров Датча считался «местом уединения» ещё в древности • и почему местные говорят: «Если хочешь прожить долго — переезжай в Датчу»
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Skoda Octavia
Расстояние — ~200 км в обе стороны
Экскурсия подходит для детей старше 8 лет
Дополнительно оплачивается: питание и входной билет в Книдос — €6 с чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Мармарисе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тургут — ваша команда гидов в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 757 туристов
Я — лицензированный профессиональный гид и представитель команды гидов. По образованию — историк, окончил университет в 2004 году.
Все наши гиды имеют официальную лицензию и большой опыт в сфере проведения экскурсий. Мы с командой будем рады познакомить вас с этим прекрасным городом и сделать ваше путешествие познавательным, комфортным и ярким.
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