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Магия вечернего Эфеса - из Мармариса

Побывать в античном городе на закате и посетить Дом Девы Марии (ужин включён)
Когда дневная жара отступает, и большинство туристов расходится по ресторанам, наступает лучшее время для прогулки по Эфесу.

Золотистый свет заката подчёркивает загадочность античных руин, и один из крупнейших городов Римской империи предстаёт во всём великолепии.

Вы познакомитесь с христианскими святынями, побываете в мастерской натуральных камней и узнаете, чем город жил в разные времена.
Магия вечернего Эфеса - из Мармариса
Магия вечернего Эфеса - из Мармариса
Магия вечернего Эфеса - из Мармариса

Описание экскурсии

Дом Девы Марии — место последнего земного пристанища Богоматери. Вы посетите часовню, увидите Стену желаний и источник со святой водой. И поймёте, зачем сюда ежегодно приезжают тысячи паломников.

Турецкие минералы и ремёсла

В мастерской вы услышите о натуральных камнях, которыми славится Турция, и понаблюдаете за работой резчиков.

Вечерний Эфес

Мы прогуляемся по древнему городу в самое комфортное время дня. Без спешки рассмотрим Библиотеку Цельса, Большой театр, Мраморную улицу, храм Адриана, агору, античные бани и другие памятники римской эпохи.

Вы узнаете, как Эфес превратился в крупнейший торговый и культурный центр Малой Азии, чем жили его жители и какие инженерные решения позволили создать один из самых развитых городов своего времени.

Приблизительный тайминг

  • 12:30 — сбор путешественников и выезд из Мармариса
  • 15:00–16:00 — Дом Девы Марии
  • 16:15–17:00 — мастерская натуральных камней
  • 17:30–18:30 — ужин
  • 19:00–21:30 — экскурсия по вечернему Эфесу
  • 22:00 — выезд обратно
  • около 1:30 — возвращение в отели (зависит от дорожной ситуации)

Организационные детали

  • Ужин с блюдами турецкой кухни входит в стоимость
  • Маршрут проходит по древней каменной мостовой с небольшими подъёмами и спусками, поэтому рекомендуем удобную обувь
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • входной билет в Эфес — €40 с чел
  • входной билет в Дом Девы Марии — €15 с чел
  • напитки во время ужина

в среду в 13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€52
Дети до 7 летБесплатно
Дети до 12 лет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 889 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. У нас многолетний опыт работы и
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тысячи положительных отзывов от довольных клиентов — и каждму мы стремимся предоставить самое лучшее! Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

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