Когда дневная жара отступает, и большинство туристов расходится по ресторанам, наступает лучшее время для прогулки по Эфесу. Золотистый свет заката подчёркивает загадочность античных руин, и один из крупнейших городов Римской империи предстаёт во всём великолепии. Вы познакомитесь с христианскими святынями, побываете в мастерской натуральных камней и узнаете, чем город жил в разные времена.

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Описание экскурсии

Дом Девы Марии — место последнего земного пристанища Богоматери. Вы посетите часовню, увидите Стену желаний и источник со святой водой. И поймёте, зачем сюда ежегодно приезжают тысячи паломников.

Турецкие минералы и ремёсла

В мастерской вы услышите о натуральных камнях, которыми славится Турция, и понаблюдаете за работой резчиков.

Вечерний Эфес

Мы прогуляемся по древнему городу в самое комфортное время дня. Без спешки рассмотрим Библиотеку Цельса, Большой театр, Мраморную улицу, храм Адриана, агору, античные бани и другие памятники римской эпохи.

Вы узнаете, как Эфес превратился в крупнейший торговый и культурный центр Малой Азии, чем жили его жители и какие инженерные решения позволили создать один из самых развитых городов своего времени.

Приблизительный тайминг

12:30 — сбор путешественников и выезд из Мармариса

15:00–16:00 — Дом Девы Марии

16:15–17:00 — мастерская натуральных камней

17:30–18:30 — ужин

19:00–21:30 — экскурсия по вечернему Эфесу

22:00 — выезд обратно

около 1:30 — возвращение в отели (зависит от дорожной ситуации)

Организационные детали

Ужин с блюдами турецкой кухни входит в стоимость

Маршрут проходит по древней каменной мостовой с небольшими подъёмами и спусками, поэтому рекомендуем удобную обувь

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы