Когда дневная жара отступает, и большинство туристов расходится по ресторанам, наступает лучшее время для прогулки по Эфесу.
Золотистый свет заката подчёркивает загадочность античных руин, и один из крупнейших городов Римской империи предстаёт во всём великолепии.
Вы познакомитесь с христианскими святынями, побываете в мастерской натуральных камней и узнаете, чем город жил в разные времена.
Золотистый свет заката подчёркивает загадочность античных руин, и один из крупнейших городов Римской империи предстаёт во всём великолепии.
Вы познакомитесь с христианскими святынями, побываете в мастерской натуральных камней и узнаете, чем город жил в разные времена.
Описание экскурсии
Дом Девы Марии — место последнего земного пристанища Богоматери. Вы посетите часовню, увидите Стену желаний и источник со святой водой. И поймёте, зачем сюда ежегодно приезжают тысячи паломников.
Турецкие минералы и ремёсла
В мастерской вы услышите о натуральных камнях, которыми славится Турция, и понаблюдаете за работой резчиков.
Вечерний Эфес
Мы прогуляемся по древнему городу в самое комфортное время дня. Без спешки рассмотрим Библиотеку Цельса, Большой театр, Мраморную улицу, храм Адриана, агору, античные бани и другие памятники римской эпохи.
Вы узнаете, как Эфес превратился в крупнейший торговый и культурный центр Малой Азии, чем жили его жители и какие инженерные решения позволили создать один из самых развитых городов своего времени.
Приблизительный тайминг
- 12:30 — сбор путешественников и выезд из Мармариса
- 15:00–16:00 — Дом Девы Марии
- 16:15–17:00 — мастерская натуральных камней
- 17:30–18:30 — ужин
- 19:00–21:30 — экскурсия по вечернему Эфесу
- 22:00 — выезд обратно
- около 1:30 — возвращение в отели (зависит от дорожной ситуации)
Организационные детали
- Ужин с блюдами турецкой кухни входит в стоимость
- Маршрут проходит по древней каменной мостовой с небольшими подъёмами и спусками, поэтому рекомендуем удобную обувь
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- входной билет в Эфес — €40 с чел
- входной билет в Дом Девы Марии — €15 с чел
- напитки во время ужина
в среду в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€52
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Дети до 12 лет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 889 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. У нас многолетний опыт работы и
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