Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Мармариса

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Мармарисе, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
В Акьяку - из Мармариса
На машине
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Акьяку - из Мармариса
Изучить самобытную архитектуру и раствориться в умиротворяющей обстановке уютного города
«Акьяка известна уникальной архитектурой и уютными улицами»
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
от €550 за всё до 4 чел.
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
Прогуляться по уютным улицам древних городов и встретить закат у руин храма Афродиты
Начало: У места вашего проживания в Мармарисе
Сегодня в 22:00
Завтра в 15:00
от €450 за всё до 4 чел.
В Старую Датчу на Эгейском побережье - из Мармариса (обед включён)
На автобусе
10 часов
Групповая
В Старую Датчу на Эгейском побережье - из Мармариса (обед включён)
Совместить отдых на море с культурным и гастрономическим исследованием региона
Начало: У вашего отеля в Мармарисе, Ичмелере или Хисароню
«Вы пройдётесь по историческим улицам, рассмотрите традиционные турецкие дома»
Расписание: в субботу в 09:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

MAXIM
В Акьяку - из Мармариса
Когда устанешь от общественных экскурсий, самое то, на Трипстере заказать прогулку по Мармарису с Тамарой и в Акьяку с Тургутом!
Мы
читать дальшеуменьшить

не очень обычные для экскурсоводов экскурсанты. Нам интересна больше природа и история. Что мы вполне и получили от Тургута! Очень жалко, что прогулка на лодке по реке такая короткая. Но она (река) фантастическая! Как слеза, как чистый аквариум с прекрасными растениями и рыбами! У нас в регионе Москвы таких нет!

Когда устанешь от общественных экскурсий, самое то, на Трипстере заказать прогулку по Мармарису с Тамарой и в Акьяку с Тургутом!
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
В Акьяку - из Мармариса
Провели замечательный день в Акяке — ездили туда на экскурсию из Мармариса с гидом Тургутом. Природа потрясающая, вода в реке
читать дальшеуменьшить

такая чистая, что видно каждую травинку. Сам городок уютный, спокойный — как раз то, что нужно для отдыха с семьёй.

Были с дочкой и внучками — все остались в восторге! Отдельное спасибо Тургуту за его заботу, интересные рассказы и отличную организацию. Всё было чётко, спокойно и с душой. Очень рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Мы с мамой и детьми ездили на экскурсию в Акяку из Мармариса — остались в полном восторге! Природа там потрясающая:
читать дальшеуменьшить

река Азмак с прозрачной водой, свежий воздух и очень спокойная атмосфера. Дети были в восторге от прогулки на лодке. Огромное спасибо нашему гиду Тургуту — внимательный, доброжелательный и профессиональный, сделал всё, чтобы нам было комфортно. Отличная организация и забота о каждом участнике. Очень рекомендуем эту экскурсию для семей с детьми!

Вам был полезен этот отзыв?
Николай
Замечательная экскурсия в Акяку с гидом Тургутом!
Мы ездили на экскурсию из Мармариса в Акяку с гидом Тургутом и остались в
читать дальшеуменьшить

полном восторге! Прекрасно организованная поездка, живописные виды, уютная атмосфера и интереснейший рассказ от гида. Тургут — настоящий профессионал: внимательный, дружелюбный и с отличным чувством юмора. Благодаря ему мы узнали много нового о регионе и получили массу положительных эмоций. Особенно понравилась прогулка по реке Азмак — это было просто волшебно!

Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящую Турцию и провести день с пользой и удовольствием!

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
В Акьяку - из Мармариса
Спасибо огромное Turgut за замечательно проведённый день! Очень атмосферное местечко городок Акьяка, мини- путешествие по речке, вкуснейшие лепёшки и мороженое
читать дальшеуменьшить

из козьего молока! Прекрасное владение русским языком, интересные рассказы, комфортное вождение. Только в таких путешествиях можно посетить места,в которые не возят большие группы, и даже обойти вокруг ликийской гробницы! Если будете в Мармарисе, обязательно берите экскурсию у Turgut!!!

Вам был полезен этот отзыв?
А
В Акьяку - из Мармариса
Экскурсия очень понравилась, Тургут - замечательный гид с широкими историческими познаниями. Мы побывали во всех запланированных местах и в нескольких
читать дальшеуменьшить

дополнительных. С участием отнесся к просьбе заглянуть в аптеку и в макдоналдс) Можем смело рекомендовать Тургута коллегам-туристам. А еще он - отличный фотограф…

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 4 отзыва в Мармарисе в категории "Улицы и переулки"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В Акьяку - из Мармариса;
  2. Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос;
  3. В Старую Датчу на Эгейском побережье - из Мармариса (обед включён).
Какие места ещё посмотреть в Мармарисе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале;
  2. Эфес;
  3. Остров Клеопатры.
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в августе 2026
Сейчас в Мармарисе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 550. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.24 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мармариса. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод