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Индивидуальная
до 4 чел.
В Акьяку - из Мармариса
Изучить самобытную архитектуру и раствориться в умиротворяющей обстановке уютного города
«Акьяка известна уникальной архитектурой и уютными улицами»
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
от €550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Мармариса - на полуостров Датча и в античный Книдос
Прогуляться по уютным улицам древних городов и встретить закат у руин храма Афродиты
Начало: У места вашего проживания в Мармарисе
Сегодня в 22:00
Завтра в 15:00
от €450 за всё до 4 чел.
Групповая
В Старую Датчу на Эгейском побережье - из Мармариса (обед включён)
Совместить отдых на море с культурным и гастрономическим исследованием региона
Начало: У вашего отеля в Мармарисе, Ичмелере или Хисароню
«Вы пройдётесь по историческим улицам, рассмотрите традиционные турецкие дома»
Расписание: в субботу в 09:00
8 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Когда устанешь от общественных экскурсий, самое то, на Трипстере заказать прогулку по Мармарису с Тамарой и в Акьяку с Тургутом!
Мы
Мы
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Провели замечательный день в Акяке — ездили туда на экскурсию из Мармариса с гидом Тургутом. Природа потрясающая, вода в реке
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Мы с мамой и детьми ездили на экскурсию в Акяку из Мармариса — остались в полном восторге! Природа там потрясающая:
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Замечательная экскурсия в Акяку с гидом Тургутом!
Мы ездили на экскурсию из Мармариса в Акяку с гидом Тургутом и остались в
Мы ездили на экскурсию из Мармариса в Акяку с гидом Тургутом и остались в
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Спасибо огромное Turgut за замечательно проведённый день! Очень атмосферное местечко городок Акьяка, мини- путешествие по речке, вкуснейшие лепёшки и мороженое
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А
Экскурсия очень понравилась, Тургут - замечательный гид с широкими историческими познаниями. Мы побывали во всех запланированных местах и в нескольких
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Всего 4 отзыва в Мармарисе в категории "Улицы и переулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в августе 2026
Сейчас в Мармарисе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 550. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.24 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Мармариса. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод