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Путешествие на лошадях

4.7
3 отзыва
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Возможно, Вы всю жизнь мечтали покататься на лошади, но никогда не обучались верховой езде.

Это так и осталось несбывшейся мечтой.

Даже впервые сев на лошадь, вы сможете в полной мере насладиться поездкой.

Все, что вам нужно — это оставаться в седле, а лошадь сделает всё остальное.

Сафари на лошадях в Мармарисе — это прекрасный семейный отдых, от которого останутся в восторге 🔥 и взрослые, и дети.

Вы отлично проведете день на свежем воздухе на загородном ранчо в окружении животных.

Мы ждём Вас!
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $15 за человека

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Путешествие на лошадях
Путешествие на лошадях

Что вы увидите

  • Верховая прогулка
Лошади — это терапияВсе знают, что общение с лошадьми положительно влияет на человека. Более того, лошади лечат. Существует специальный термин — иппотерапия, которая с успехом применяется при физических и психологических заболеваниях у взрослых и детей. Наша же прогулка 👣 отлично снимет стресс, поднимет вам настроение и укрепит мышцы.
Вы получите огромное удовольствие и кучу незабываемых впечатлений от катания на лошадях, общения с природой, от наслаждения свежим лесным воздухом, чистейшей родниковой водой и красочными пейзажами.

Организационные детали:

  • Все лошади выбираются специально тихие, послушные, к тому же они уже сами знают программу и маршрут, по которому идут друг за другом.
Что входит
  • Инструктаж
  • Прогулка на лошадях.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Путешествие на лошадях
Путешествие на лошадях
Путешествие на лошадях
Путешествие на лошадях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Ю.
Роман Ю.
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3 отзыва оставили туристы

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