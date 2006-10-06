Лошади — это терапияВсе знают, что общение с лошадьми положительно влияет на человека. Более того, лошади лечат. Существует специальный термин — иппотерапия, которая с успехом применяется при физических и психологических заболеваниях у взрослых и детей. Наша же прогулка 👣 отлично снимет стресс, поднимет вам настроение и укрепит мышцы.

Вы получите огромное удовольствие и кучу незабываемых впечатлений от катания на лошадях, общения с природой, от наслаждения свежим лесным воздухом, чистейшей родниковой водой и красочными пейзажами.

Организационные детали: