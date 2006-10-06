Лошади — это терапияВсе знают, что общение с лошадьми положительно влияет на человека. Более того, лошади лечат. Существует специальный термин — иппотерапия, которая с успехом применяется при физических и психологических заболеваниях у взрослых и детей. Наша же прогулка 👣 отлично снимет стресс, поднимет вам настроение и укрепит мышцы.
Вы получите огромное удовольствие и кучу незабываемых впечатлений от катания на лошадях, общения с природой, от наслаждения свежим лесным воздухом, чистейшей родниковой водой и красочными пейзажами.
Организационные детали:
Все лошади выбираются специально тихие, послушные, к тому же они уже сами знают программу и маршрут, по которому идут друг за другом.
Что входит
Инструктаж
Прогулка на лошадях.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.