Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

Сафари на лошадях-это отличный отдых для всей семьи! Этим самым мы предлагаем получить невероятные эмоции и остаться под впечатлением от данной прогулки. Принять участие могут как взрослые, так и дети с опытом и без него. В ходе поездки вы сможете насладиться: прекрасными пейзажами, апельсиновыми рощами, сосновыми лесами и многими другими загородными местностями. Отдохнуть от городской суеты и насладиться свежим воздухом. Ждем вас!
Что входит
Трансфер до ранчо и обратно
Страховка
Инструктаж
1, 5 часовая прогулка на лошадях
Что не входит
Напитки
Видео и фотографии
Личные затраты
Начало и место завершения
🚩 Çıldır mah. İnönü cad. No 68 daire 8 Marmaris
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.