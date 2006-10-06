Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

Сафари на лошадях-это отличный отдых для всей семьи! Этим самым мы предлагаем получить невероятные эмоции и остаться под впечатлением от данной прогулки. Принять участие могут как взрослые, так и дети с опытом и без него. В ходе поездки вы сможете насладиться: прекрасными пейзажами, апельсиновыми рощами, сосновыми лесами и многими другими загородными местностями. Отдохнуть от городской суеты и насладиться свежим воздухом. Ждем вас!