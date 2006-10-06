Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

Сафари на лошадях в Мармарисе

Armagan
Armagan – Гид из Мармариса
Сафари на лошадях в Мармарисе
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $15 за человека

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Сафари на лошадях в Мармарисе
Сафари на лошадях в Мармарисе
Сафари на лошадях-это отличный отдых для всей семьи! Этим самым мы предлагаем получить невероятные эмоции и остаться под впечатлением от данной прогулки. Принять участие могут как взрослые, так и дети с опытом и без него. В ходе поездки вы сможете насладиться: прекрасными пейзажами, апельсиновыми рощами, сосновыми лесами и многими другими загородными местностями. Отдохнуть от городской суеты и насладиться свежим воздухом. Ждем вас!
Что входит
  • Трансфер до ранчо и обратно
  • Страховка
  • Инструктаж
  • 1, 5 часовая прогулка на лошадях
Что не входит
  • Напитки
  • Видео и фотографии
  • Личные затраты
Начало и место завершения
🚩 Çıldır mah. İnönü cad. No 68 daire 8 Marmaris
Сафари на лошадях в Мармарисе
Сафари на лошадях в Мармарисе
Сафари на лошадях в Мармарисе
Сафари на лошадях в Мармарисе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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