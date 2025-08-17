Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

Если, находясь в Турции, Вы хотите необычно и интересно провести время, получить яркие впечатления, увидеть скрытые от посторонних глаз ущелья и долины, полюбоваться береговой линией и морскими пейзажами с горных вершин, без сомнения отправляйтесь на конную прогулку.
Описание экскурсииЧто вас ждет? Инструктаж Прогулка на лошадях в Мармарисе начинается с подробного инструктажа. Вы узнаете множество интересных фактов о лошадях, научитесь общаться с этими животными, обучитесь основам верховой езды. Опытные инструкторы научат Вас, как удержаться в седле и управлять лошадью, а также особое внимание уделят правилам поведения и техники безопасности. Вы сможете потренироваться на базе, и только после того, как обретете уверенность, отправитесь в путь. Прогулка Конная прогулка — это всегда увлекательно и необычно, ведь предполагает живое общение человека и животного, и независимо, есть ли у Вас опыт знакомства с лошадьми, эти умные и красивые животные не оставят Вас равнодушными. Наши кони — профессионалы в туристических поездках, они покладистые и ласковые, а находиться с ними рядом — огромное удовольствие. Польза и преимущества сафари на лошадях в Мармарисе очевидны — этот тур не только оздоровляет и заряжает бодростью и энергией, но и является увлекательным путешествием в исторические места и на лоно первозданной природы. Важно знать:
- Максимальный вес для туриста: не более 100 – 110 кг.
- Возрастное ограничение: от 6 лет • За конными прогулками следит команда конно-спортивного клуба. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если Ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить Вам extra-transfer за дполнительную плату — 10$ за челоека.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Страховка
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Потрясающее развлечение! Нас было трое — 61 год, 31 год и ребёнок 8 лет, и все остались в восторге. Гиды были отличными, атмосфера очень весёлой, а впечатления — незабываемыми. Единственный минус — в трансфере было жарковато из-за отсутствия кондиционера. В остальном всё было прекрасно, настоятельно рекомендую!
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К
Нам очень понравилась эта поездка! Лошади были спокойными, и мы чувствовали себя уверенно на протяжении всей прогулки. Гиды и водитель были замечательными, а дорога до фермы прошла отлично. С удовольствием рекомендуем!
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м
Вся наша компания осталась очень довольна. Трансфер от отеля приехал вовремя, а сотрудники конюшни были очень внимательными и помогли нам чувствовать себя комфортно, несмотря на отсутствие опыта. Отличное соотношение цены и качества, рекомендую всем, кто приезжает в Мармарис.
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К
Трансфер был нормальным, а сама верховая прогулка — просто замечательной. Лошади выглядели ухоженными и здоровыми. Единственное, что хотелось бы отметить — фотографии в конце показались довольно дорогими. В остальном впечатления остались очень хорошими.
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В
Мы отлично провели время. Сотрудники внимательно следили за нами, особенно помогая моему мужу, который немного переживает рядом с лошадьми. Трансфер был удобным, и нас привезли в хорошее место. С удовольствием повторила бы такую поездку ещё раз 👌🏼
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Б
Замечательная прогулка, которая полностью оправдала свою стоимость. Получили массу впечатлений и эмоций. Определённо рекомендую всем, кто отдыхает в Мармарисе.
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