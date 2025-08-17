Еще несколько необычных экскурсий в Мармарисе

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Э Эйми Потрясающее развлечение! Нас было трое — 61 год, 31 год и ребёнок 8 лет, и все остались в восторге. Гиды были отличными, атмосфера очень весёлой, а впечатления — незабываемыми. Единственный минус — в трансфере было жарковато из-за отсутствия кондиционера. В остальном всё было прекрасно, настоятельно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кэрол Нам очень понравилась эта поездка! Лошади были спокойными, и мы чувствовали себя уверенно на протяжении всей прогулки. Гиды и водитель были замечательными, а дорога до фермы прошла отлично. С удовольствием рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

м марк Вся наша компания осталась очень довольна. Трансфер от отеля приехал вовремя, а сотрудники конюшни были очень внимательными и помогли нам чувствовать себя комфортно, несмотря на отсутствие опыта. Отличное соотношение цены и качества, рекомендую всем, кто приезжает в Мармарис. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Карен Трансфер был нормальным, а сама верховая прогулка — просто замечательной. Лошади выглядели ухоженными и здоровыми. Единственное, что хотелось бы отметить — фотографии в конце показались довольно дорогими. В остальном впечатления остались очень хорошими. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Венди Мы отлично провели время. Сотрудники внимательно следили за нами, особенно помогая моему мужу, который немного переживает рядом с лошадьми. Трансфер был удобным, и нас привезли в хорошее место. С удовольствием повторила бы такую поездку ещё раз 👌🏼 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет