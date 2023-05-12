3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде

3в1

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Идеальное решение для любителей активного отдыха — это наш тур 3 в 1, включающий в себя три различных активности, каждая из которых по-своему интересна и неповторима.

Вас ждут рафтинг по горной реке, поездка на багги по пыльному бездорожью и головокружительный спуск на зиплайне.
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
Ближайшие даты:
12
мая
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
18
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном. Будьте готовы к наслаждению каждой минутой этого путешествия, повышающего уровень адреналина. Полюбуйтесь прекрасными видами и подарите себе заряд энергии.
Что вас ждетВ течение дня у вас будет возможность прокатиться на багги по пыльной и грязной тропе. Этот опыт только увеличит ваш энтузиазм и подарит вам потрясающие эмоции. Управляйте своим багги, соревнуйтесь с друзьями или семьей и будьте готовы заблудиться на трассе!
Еще одно занятие, к которому следует присоединиться, — это рафтинг! От него вы получите незабываемые впечатления и крутые воспоминания! Пенистые и бурные воды реки сделают этот опыт невероятным. Важно отметить, что на маршруте сплава запланировано несколько перерывов, во время которых можно будет искупаться.
Заряженные энергией и расслабленные, вы продолжите свой путь к еще одному невероятному приключению — зиплайну. Вы почувствуете, каково это — лететь над каньоном.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Обед на берегу реки
  • Квалифицированный и профессиональный гид на плоту на время тура
  • Экипировка (шлем, спасательный жилет, весла)
  • Страхование путешествий
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

Групповые
На автобусе
Необычные
Активный отдых
Выездные
На весь день
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения

Похожие туры из Сиде

Сиде - гармония древности, красоты и современности
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Сиде - гармония древности, красоты и современности
Составить объемное яркое представление о городе на авто-пешеходной экскурсии
по договорённости
Сегодня
Завтра
13 мая
15 мая
250 за всё до 3 чел.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
Групповая
10 часов
3 отзыва
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
у вашего отеля
Завтра
13 мая
14 мая
15 мая
2018 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
2 отзыва
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
у вашего отеля
13 мая
15 мая
18 мая
20 мая
3532 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сиде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ