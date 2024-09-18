скидка
10%
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
411€370 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Сиде
Познакомиться с римским, византийским и османским периодами истории города
Начало: У вашего отеля в Сиде или Белеке
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
148€141 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван18 сентября 2024После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр, договорились о времени отправления.
- ИИлона18 сентября 2024Были на экскурсии 17 сентября, с гидом Баяр. Мы были с двумя детьми, 3 года и 6 месяцев. И мы
- ММарина15 июня 2024То что надо для любителей древности и античности! Нам очень понравилось.
- ККапитолина3 февраля 2024Эта экскурсия - для гурманов, Перге производит ошеломительное впечатления, даже если Вы уже многое видели и в Греции, и в
- ННикита4 ноября 2022Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и любит историю своей страны,
- ВВалерия1 октября 2022Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться с настоящей Турецкой кухней:)
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