Руины Перге – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Руины Перге» в Сиде, цены от €141, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
На машине
скидка
10%
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
411370 за всё до 4 чел.
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Старый город Сиде
На машине
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Сиде
Познакомиться с римским, византийским и османским периодами истории города
Начало: У вашего отеля в Сиде или Белеке
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
148141 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    18 сентября 2024
    Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр, договорились о времени отправления.
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    Машина новая, Toyota Corolla Cross, с хорошим кондиционером, которой и управлял наш гид. Баяр по пути в Аспендос, а затем Перге кратко пересказал историю анатолийского полуострова и южного его побережья, с вниманием к деталям - даты, имена, события для введения в курс дела, за это отдельное спасибо. Античный театр Аспедоса огромен, повезло услышать оперного певца из посещавшей вместе с нами группы южнокорейцев, акустика отпад. Баяр не торопил нас, ждал снаружи после рассказа о истории зарождения театров в эллинистической культуре, времени изучить театр предостаточно. В Перге тем же образом после рассказа о истории города и окружавших его территорий, историческом периоде расцвета дал нам возможность прогуляться в своем темпе по главным улицам, агоре, осмотреть нимфанеумы, базилику, затем показал ипподром. Приятным завершением было посещения водопада Куршунлу, где водятся утки, рыбы в озере и чуть поодаль от туристических групп можно ощутить тишину, красоту мечта. Обратная дорога в Сиде прошла в приятной обстановке с беседами о современной Турции, особенностях языка и историй из жизни/работы гида. Баяр - специалист своего дела, был аккуратен, тактичен, информативен. Однако, прошу уточнить в описании экскурсии стоимости входных билетов точек посещений, а именно: в театр Аспедоса вход по 15 евро на человека, а в город Перге по 11 евро на человека. Именно Евро, так как в кассах не принимают доллары! Благо мы решили эту проблему, оплатив всю остаточную сумму экскурсии и билеты в долларах напрямую Баяру, который покупал нам билеты со своей карты. Это важный момент, потому как в описании были указаны только билеты в Перге по 380 лир с человека. Вывод: экскурсия стоит того, особенно для любителей истории, древности, античной Греции и Средней Азии, которые хотят провести не в душных автобусах с торопящимся гидом, а в комфорте.

    После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид БаярПосле предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид БаярПосле предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид БаярПосле предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид БаярПосле предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид БаярПосле предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид БаярПосле предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид БаярПосле предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид БаярПосле предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид БаярПосле предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр
  • И
    Илона
    18 сентября 2024
    Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Были на экскурсии 17 сентября, с гидом Баяр. Мы были с двумя детьми, 3 года и 6 месяцев. И мы
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    посмотрели все!!! Настолько было комфортно. Баяр встретил нас раньше, скорректировал маршрут так, чтобы дети не перегрелись на жаре там где нужно много ходить пешком. Экскурсия была очень увлекательная, узнали много нового. По Перге удалось прям полноценно побродить, залезть в каждый уголочек. Рекомендую для всей семьи, 3 летке было интересно

    Были на экскурсии 17 сентября, с гидом Баяр. Мы были с двумя детьми, 3 года иБыли на экскурсии 17 сентября, с гидом Баяр. Мы были с двумя детьми, 3 года иБыли на экскурсии 17 сентября, с гидом Баяр. Мы были с двумя детьми, 3 года и
  • М
    Марина
    15 июня 2024
    Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    То что надо для любителей древности и античности! Нам очень понравилось.
  • К
    Капитолина
    3 февраля 2024
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Эта экскурсия - для гурманов, Перге производит ошеломительное впечатления, даже если Вы уже многое видели и в Греции, и в
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    Италии. Роскошные античные улицы с колоннами, термы, мозаики на тротуарах водопроводы и фонтаны. Театр Перге - несравним ни с чем, атмосферу театра чувствуешь через ХХ веков! И конечно, с рассказами Угура - про гладиаторов, правителей города, их традиции, как развивался город,- все оживает! И возникает почти живой диалог эпох! Можно провести здесь и 3, и 5 часов - будет мало. Спасибо Угуру - большое мастерство так провести экскурсию!

  • Н
    Никита
    4 ноября 2022
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и любит историю своей страны,
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    слушать его очень интересно! Поскольку это была индивидуальная экскурсия, мы гуляли и фотографировались столько, сколько нам хотелось. В конце экскурсии мы угощались вкусным турецким мороженым и беседовали с Угуром, он очень приятный человек:)

    Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает иЕздили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает иЕздили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и
  • В
    Валерия
    1 октября 2022
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться с настоящей Турецкой кухней:)
    Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомитьсяОтличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомитьсяОтличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Руины Перге»

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Сколько стоит экскурсия по Сиде в декабре 2024
Сейчас в Сиде в категории "Руины Перге" можно забронировать 3 экскурсии от 141 до 370 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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