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Машина новая, Toyota Corolla Cross, с хорошим кондиционером, которой и управлял наш гид. Баяр по пути в Аспендос, а затем Перге кратко пересказал историю анатолийского полуострова и южного его побережья, с вниманием к деталям - даты, имена, события для введения в курс дела, за это отдельное спасибо. Античный театр Аспедоса огромен, повезло услышать оперного певца из посещавшей вместе с нами группы южнокорейцев, акустика отпад. Баяр не торопил нас, ждал снаружи после рассказа о истории зарождения театров в эллинистической культуре, времени изучить театр предостаточно. В Перге тем же образом после рассказа о истории города и окружавших его территорий, историческом периоде расцвета дал нам возможность прогуляться в своем темпе по главным улицам, агоре, осмотреть нимфанеумы, базилику, затем показал ипподром. Приятным завершением было посещения водопада Куршунлу, где водятся утки, рыбы в озере и чуть поодаль от туристических групп можно ощутить тишину, красоту мечта. Обратная дорога в Сиде прошла в приятной обстановке с беседами о современной Турции, особенностях языка и историй из жизни/работы гида. Баяр - специалист своего дела, был аккуратен, тактичен, информативен. Однако, прошу уточнить в описании экскурсии стоимости входных билетов точек посещений, а именно: в театр Аспедоса вход по 15 евро на человека, а в город Перге по 11 евро на человека. Именно Евро, так как в кассах не принимают доллары! Благо мы решили эту проблему, оплатив всю остаточную сумму экскурсии и билеты в долларах напрямую Баяру, который покупал нам билеты со своей карты. Это важный момент, потому как в описании были указаны только билеты в Перге по 380 лир с человека. Вывод: экскурсия стоит того, особенно для любителей истории, древности, античной Греции и Средней Азии, которые хотят провести не в душных автобусах с торопящимся гидом, а в комфорте.