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10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККапитолина3 февраля 2024Эта экскурсия - для гурманов, Перге производит ошеломительное впечатления, даже если Вы уже многое видели и в Греции, и в
- ВВсеволод4 октября 2023Любая индивидуальная экскурсия, конечно, лучше групповой. Особенно, когда ты видишь эту пробку из джипов, из которых где захотелось не выбраться
- EEkaterina30 сентября 202325 сентября 2023г. у нас состоялась экскурсия из отеля Trendy Aspendos Beac. Во все время экскурсии Firat подробно нам рассказывал
- ИИлья31 августа 2023Обратились к Фырату за индивидуальной экскурсией в каньон, посетили еще множество интересных мест. Фырат очень интересно рассказал, как об исторических фактах, так и о жизни в Турции. Вся поездка прошла на комфортабельном автомобиле. Всем рекомендую, Фырат профессионал своего дела!
- ННикита4 ноября 2022Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и любит историю своей страны,
- ВВалерия1 октября 2022Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться с настоящей Турецкой кухней:)
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Аспендос»
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