Аспендос – экскурсии в Сиде

Найдено 4 экскурсии в категории «Аспендос» в Сиде, цены от €350, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
385 за всё до 4 чел.
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Капитолина
    3 февраля 2024
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Эта экскурсия - для гурманов, Перге производит ошеломительное впечатления, даже если Вы уже многое видели и в Греции, и в
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    Италии. Роскошные античные улицы с колоннами, термы, мозаики на тротуарах водопроводы и фонтаны. Театр Перге - несравним ни с чем, атмосферу театра чувствуешь через ХХ веков! И конечно, с рассказами Угура - про гладиаторов, правителей города, их традиции, как развивался город,- все оживает! И возникает почти живой диалог эпох! Можно провести здесь и 3, и 5 часов - будет мало. Спасибо Угуру - большое мастерство так провести экскурсию!

  • В
    Всеволод
    4 октября 2023
    Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Любая индивидуальная экскурсия, конечно, лучше групповой. Особенно, когда ты видишь эту пробку из джипов, из которых где захотелось не выбраться
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    и лишние 10 минут не провести. Мы стартовали рано, приехали на смотровые площадки, когда там никого. Фират рассказывает размеренно, интересно. Везде чувствовали себя как его друзья, нигде не платили. С удовольствием поехали бы ещё, думаем сейчас какую следующую экскурсию заказать

  • E
    Ekaterina
    30 сентября 2023
    Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
    25 сентября 2023г. у нас состоялась экскурсия из отеля Trendy Aspendos Beac. Во все время экскурсии Firat подробно нам рассказывал
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    и показывал все достопримечательности всех объектов встречающихся на пути. Его рассказы были интересны и наполнены глубоким знанием истории географии и бытие народа Турции. Нам все понравилось. Мы остались очень довольны и всем желающим не просто посмотреть на достопримечательности Турции, но пополнить свой багаж знаний и представление о Турции, рекомендуем воспользоваться услугами Firata. Вы останетесь довольны своим выбором и получите массу приятных впечатлений. Knab Ekaterina и Stefan, Баевы Валентина и Владимир.

  • И
    Илья
    31 августа 2023
    Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
    Обратились к Фырату за индивидуальной экскурсией в каньон, посетили еще множество интересных мест. Фырат очень интересно рассказал, как об исторических фактах, так и о жизни в Турции. Вся поездка прошла на комфортабельном автомобиле. Всем рекомендую, Фырат профессионал своего дела!
  • Н
    Никита
    4 ноября 2022
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и любит историю своей страны,
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    слушать его очень интересно! Поскольку это была индивидуальная экскурсия, мы гуляли и фотографировались столько, сколько нам хотелось. В конце экскурсии мы угощались вкусным турецким мороженым и беседовали с Угуром, он очень приятный человек:)

    Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает иЕздили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает иЕздили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и
  • В
    Валерия
    1 октября 2022
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться с настоящей Турецкой кухней:)
    Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомитьсяОтличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомитьсяОтличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Аспендос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
  2. Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
  3. Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  4. Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Аспендос" можно забронировать 4 экскурсии от 350 до 385 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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