1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
- ААльбина4 февраля 2024Посетили эту экскурсию в феврале. Нам очень повезло с погодой – светило солнце и не было ветра, что позволило нам
- ККапитолина3 февраля 2024Эта экскурсия - для гурманов, Перге производит ошеломительное впечатления, даже если Вы уже многое видели и в Греции, и в
- ЛЛюба7 ноября 2023После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь его исторической частью экскурсии
- ННадежда19 октября 2023Нам повезло! Было не очень жарко и экскурсий прошла великолепно! Елена отлично всё рассказала(рекомендую), много интересного и познавательного, особенно об Александре Македонском, некоторые подробности мы не знали. Водитель Осман отлично справился с управлением и довез нас в целости и сохранности.
- ННикита4 ноября 2022Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и любит историю своей страны,
- ВВалерия1 октября 2022Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться с настоящей Турецкой кухней:)
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Акведук»
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