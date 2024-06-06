Акведук – экскурсии в Сиде

Найдено 6 экскурсий в категории «Акведук» в Сиде, цены от €22, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
8 часов
10 отзывов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2722 за человека
Античный Сиде и Парк динозавров
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5539 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
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    жару больше 40 градусов это почти экстрим. Но было весело) купание в зеленом озере - супер!! Вода бирюзовая, чистейшая! Поразил древний город Селеквия либре. Чудесный сад цитрусовых, вкуснейший апельсиновый и гранатовый сок! Интересные рассказы об Александре Македонском! Водопад Манавгат хоть и небольшой, но очень впечатляет! Смотреть на эту красоту можно бесконечно! А плотина! Смотровая и вид на плотину тоже очень впечатлил! Спасибо! Нам с дочкой очень понравилось! С маленьким детьми по такой погоде будет сложновато.

    Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам)
  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Посетили эту экскурсию в феврале. Нам очень повезло с погодой – светило солнце и не было ветра, что позволило нам
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    очень комфортно провести время на природе. Мы посетили окрестности региона, в котором отдыхали и были поражены как там красиво! Водопад был очень красивым и наполненным, говорят в летний период воды бывает намного меньше. В горах находится развалины античного города, их осталось не много – но он затерялся между деревьев и прогулка там мне понравилась больше всего. По дороге мы встречали также очень много остатков древности. Сама дорога очень живописна, природа просто великолепна! Мы увидели знаменитую плотину, Зеленое Озеро. Кормили хорошо, вся группа осталась сыта. Транспорт также был хорошим, водитель вел аккуратно. Так как мы поехали в феврале, информацию для группы давали на английском (нас заранее об этом предупрелили). Так как это обзорная экскурсия и информации дается не много, знание нашего английского хватило)) Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит природу и исторические места! Экскурсия очень бюджетная и насыщенная! Нам все очень понравилось!

  • К
    Капитолина
    3 февраля 2024
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Эта экскурсия - для гурманов, Перге производит ошеломительное впечатления, даже если Вы уже многое видели и в Греции, и в
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    Италии. Роскошные античные улицы с колоннами, термы, мозаики на тротуарах водопроводы и фонтаны. Театр Перге - несравним ни с чем, атмосферу театра чувствуешь через ХХ веков! И конечно, с рассказами Угура - про гладиаторов, правителей города, их традиции, как развивался город,- все оживает! И возникает почти живой диалог эпох! Можно провести здесь и 3, и 5 часов - будет мало. Спасибо Угуру - большое мастерство так провести экскурсию!

  • Л
    Люба
    7 ноября 2023
    Античный Сиде и Парк динозавров
    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь его исторической частью экскурсии
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    и нашему гиду Фырату это удалось на 1000 процентов. Он так интересно рассказывал про исторические места, задавал вопросы, поддерживал интерес ребенка что время экскурсии пролетело для нас очень быстро. Отдельно хочу отметить пунктуальность гида, комфорт автомобиля, наличие воды в машине для путешественников (мелочи, но приятные). Программа экскурсии увлекательная, комфортная, гид образованный и интересно рассказывает. Уточняет нужно ли под нас корректировать программу, советует где купить качественные сувениры и тд Для меня показатель что ребенок после экскурсии был в восторге:)

    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь
  • Н
    Надежда
    19 октября 2023
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Нам повезло! Было не очень жарко и экскурсий прошла великолепно! Елена отлично всё рассказала(рекомендую), много интересного и познавательного, особенно об Александре Македонском, некоторые подробности мы не знали. Водитель Осман отлично справился с управлением и довез нас в целости и сохранности.
  • Н
    Никита
    4 ноября 2022
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и любит историю своей страны,
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    слушать его очень интересно! Поскольку это была индивидуальная экскурсия, мы гуляли и фотографировались столько, сколько нам хотелось. В конце экскурсии мы угощались вкусным турецким мороженым и беседовали с Угуром, он очень приятный человек:)

    Ездили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает иЕздили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает иЕздили с Угуром в Аспендос и Перге. Это была отличная, интересная экскурсия, Угур глубоко знает и
  • В
    Валерия
    1 октября 2022
    Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
    Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться с настоящей Турецкой кухней:)
    Отличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомитьсяОтличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомитьсяОтличная экскурсия по древним городам. Экскурсовод профессионал и знаток истории . Отдельная благодарность за возможность познакомиться

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Акведук»

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  4. Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
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  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
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