Зинаида проводит ещё 1 экскурсию

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Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу

Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Представьте себя путешественником во времени, идущим по следам древних цивилизаций.

В Перге вы увидите амфитеатр, где когда-то раздавались аплодисменты зрителей, храм Артемиды, который восхищал своей красотой и величием, и руины римских
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терм, где жители города находили утешение и отдых.

Аспендос поразит вас своим величественным театром, одним из лучше сохранившихся в мире, и акведуком, демонстрирующим инженерное искусство древних.

Завершение путешествия в национальном парке Куршунлу станет настоящим дыханием природы: здесь вы сможете насладиться шумом водопада, зеленью сосен и кедров, и прохладой реки Аксу.

Эта экскурсия - идеальный способ сочетать изучение истории с расслаблением на лоне природы, оставляя в сердце яркие впечатления и незабываемые моменты

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические места
  • 🌲 Природные красоты
  • 🎭 Величественные амфитеатры
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 📜 Интересные исторические факты
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу

Что можно увидеть

  • Руины Перге
  • Амфитеатр Перге
  • Храм Артемиды
  • Римские термы
  • Стадион Перге
  • Ворота Перге
  • Руины Аспендоса
  • Базилика Аспендоса
  • Ипподром Аспендоса
  • Рыночная площадь Аспендоса
  • Акведук Аспендоса
  • Национальный парк Куршунлу
  • Водопад Куршунлу

Описание экскурсии

Перге — путешествие сквозь века

Древний город Перге — находка для ценителей античной истории. Вы исследуете руины амфитеатра и храма Артемиды и увидите, что осталось от римских терм, стадиона и ворот. Мы раскроем, кому принадлежал город в разные эпохи, как он стал центром Памфилии и почему в эпоху господства Византии он постепенно пришел в упадок. А еще вы узнаете, какое отношение Перге имел к Лидии, Персии и государству Селевкидов и как с ним связан Александр Македонский.

Величественный Аспендос и парк Куршунлу

Аспендос — еще один интересный древний город. Вы увидите сохранившиеся на его территории руины базилики, ипподрома и рыночной площади и оцените акведук, отвечавший за водоснабжение города. А также услышите, чем Аспендос был знаменит в античности и какое современное шоу до недавнего времени проходило на его стадионе. В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость:

  • Перге — €11 с человека, дети до 7 лет — бесплатно
  • Аспендос — €15 с человека
  • Водопад Куршунлу — 45 лир с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 701 туриста
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Анна, я живу в Турции много лет и являюсь гражданкой этой гостеприимной страны. Вместе с командой гидов мы проводим экскурсии по самым интересным и живописным местам Анталийского побережья. С радостью поделимся с вами накопленным опытом, знаниями и эмоциями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Прекрасная прогулка с Муслимом по страницам учебника истории. Спасибо! Незабываемый вкус инжира прямо с ветки дерева, выросшего на древней земле Перге.
Прекрасная прогулка с Муслимом по страницам учебника истории. Спасибо! Незабываемый вкус инжира прямо с ветки дерева,
Прекрасная прогулка с Муслимом по страницам учебника истории. Спасибо! Незабываемый вкус инжира прямо с ветки дерева,
Прекрасная прогулка с Муслимом по страницам учебника истории. Спасибо! Незабываемый вкус инжира прямо с ветки дерева,
Прекрасная прогулка с Муслимом по страницам учебника истории. Спасибо! Незабываемый вкус инжира прямо с ветки дерева,
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Елизавета
Были на экскурсии в апреле, 4 человека. Нас возила экскурсовод Фатма на хорошей машине. Рассказала нам не только про историю, но и про современные тенденции в Турции. Посетили вначале водопад
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Куршунлу и прошлись вокруг по живописному парку. Рекомендую одеть кроссовки, спускаться и подниматься нужно будет примерно 1 час. Затем посетили античный город Перге, всего заняло 2 часа, было интересно увидеть стадион, термы, рынок, мозаику, немного подняться и посмотреть город сверху. Последним посещали театр Аспендос. Удивительно, как он сохранился до наших дней. Провели где-то 1 час, советую подняться на самый верх, там очень красивый вид на театр.

Поездкой все были очень довольны. Фатма не только все рассказывала, но и сделала нам классные фотки и угостила минеральной водой с лимоном. Все заняло у нас где-то 5-6 часов.

Были на экскурсии в апреле, 4 человека. Нас возила экскурсовод Фатма на хорошей машине. Рассказала нам
Были на экскурсии в апреле, 4 человека. Нас возила экскурсовод Фатма на хорошей машине. Рассказала нам
Были на экскурсии в апреле, 4 человека. Нас возила экскурсовод Фатма на хорошей машине. Рассказала нам
Были на экскурсии в апреле, 4 человека. Нас возила экскурсовод Фатма на хорошей машине. Рассказала нам
Были на экскурсии в апреле, 4 человека. Нас возила экскурсовод Фатма на хорошей машине. Рассказала нам
Были на экскурсии в апреле, 4 человека. Нас возила экскурсовод Фатма на хорошей машине. Рассказала нам
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И
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр, договорились о времени отправления. Машина новая, Toyota Corolla Cross, с хорошим кондиционером, которой и
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управлял наш гид. Баяр по пути в Аспендос, а затем Перге кратко пересказал историю анатолийского полуострова и южного его побережья, с вниманием к деталям - даты, имена, события для введения в курс дела, за это отдельное спасибо. Античный театр Аспедоса огромен, повезло услышать оперного певца из посещавшей вместе с нами группы южнокорейцев, акустика отпад. Баяр не торопил нас, ждал снаружи после рассказа о истории зарождения театров в эллинистической культуре, времени изучить театр предостаточно. В Перге тем же образом после рассказа о истории города и окружавших его территорий, историческом периоде расцвета дал нам возможность прогуляться в своем темпе по главным улицам, агоре, осмотреть нимфанеумы, базилику, затем показал ипподром. Приятным завершением было посещения водопада Куршунлу, где водятся утки, рыбы в озере и чуть поодаль от туристических групп можно ощутить тишину, красоту мечта. Обратная дорога в Сиде прошла в приятной обстановке с беседами о современной Турции, особенностях языка и историй из жизни/работы гида. Баяр - специалист своего дела, был аккуратен, тактичен, информативен. Однако, прошу уточнить в описании экскурсии стоимости входных билетов точек посещений, а именно: в театр Аспедоса вход по 15 евро на человека, а в город Перге по 11 евро на человека. Именно Евро, так как в кассах не принимают доллары! Благо мы решили эту проблему, оплатив всю остаточную сумму экскурсии и билеты в долларах напрямую Баяру, который покупал нам билеты со своей карты. Это важный момент, потому как в описании были указаны только билеты в Перге по 380 лир с человека. Вывод: экскурсия стоит того, особенно для любителей истории, древности, античной Греции и Средней Азии, которые хотят провести не в душных автобусах с торопящимся гидом, а в комфорте.

После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,+2
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,
После предоплаты (можно оплатить на сайте картой МИР в рублях) с нами связался местный гид Баяр,
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Илона
Были на экскурсии 17 сентября, с гидом Баяр. Мы были с двумя детьми, 3 года и 6 месяцев. И мы посмотрели все!!! Настолько было комфортно. Баяр встретил нас раньше, скорректировал
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маршрут так, чтобы дети не перегрелись на жаре там где нужно много ходить пешком. Экскурсия была очень увлекательная, узнали много нового. По Перге удалось прям полноценно побродить, залезть в каждый уголочек. Рекомендую для всей семьи, 3 летке было интересно

Были на экскурсии 17 сентября, с гидом Баяр. Мы были с двумя детьми, 3 года и
Были на экскурсии 17 сентября, с гидом Баяр. Мы были с двумя детьми, 3 года и
Были на экскурсии 17 сентября, с гидом Баяр. Мы были с двумя детьми, 3 года и
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М
То что надо для любителей древности и античности! Нам очень понравилось.
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