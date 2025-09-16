Зинаида проводит ещё 1 экскурсию

В Перге вы увидите амфитеатр, где когда-то раздавались аплодисменты зрителей, храм Артемиды, который восхищал своей красотой и величием, и руины римских
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- 🎭 Величественные амфитеатры
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- 📜 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Руины Перге
- Амфитеатр Перге
- Храм Артемиды
- Римские термы
- Стадион Перге
- Ворота Перге
- Руины Аспендоса
- Базилика Аспендоса
- Ипподром Аспендоса
- Рыночная площадь Аспендоса
- Акведук Аспендоса
- Национальный парк Куршунлу
- Водопад Куршунлу
Описание экскурсии
Перге — путешествие сквозь века
Древний город Перге — находка для ценителей античной истории. Вы исследуете руины амфитеатра и храма Артемиды и увидите, что осталось от римских терм, стадиона и ворот. Мы раскроем, кому принадлежал город в разные эпохи, как он стал центром Памфилии и почему в эпоху господства Византии он постепенно пришел в упадок. А еще вы узнаете, какое отношение Перге имел к Лидии, Персии и государству Селевкидов и как с ним связан Александр Македонский.
Величественный Аспендос и парк Куршунлу
Аспендос — еще один интересный древний город. Вы увидите сохранившиеся на его территории руины базилики, ипподрома и рыночной площади и оцените акведук, отвечавший за водоснабжение города. А также услышите, чем Аспендос был знаменит в античности и какое современное шоу до недавнего времени проходило на его стадионе. В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость:
- Перге — €11 с человека, дети до 7 лет — бесплатно
- Аспендос — €15 с человека
- Водопад Куршунлу — 45 лир с человека