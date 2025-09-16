Зинаида проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себя путешественником во времени, идущим по следам древних цивилизаций.В Перге вы увидите амфитеатр, где когда-то раздавались аплодисменты зрителей, храм Артемиды, который восхищал своей красотой и величием, и руины римских

терм, где жители города находили утешение и отдых. Аспендос поразит вас своим величественным театром, одним из лучше сохранившихся в мире, и акведуком, демонстрирующим инженерное искусство древних. Завершение путешествия в национальном парке Куршунлу станет настоящим дыханием природы: здесь вы сможете насладиться шумом водопада, зеленью сосен и кедров, и прохладой реки Аксу. Эта экскурсия - идеальный способ сочетать изучение истории с расслаблением на лоне природы, оставляя в сердце яркие впечатления и незабываемые моменты

Описание экскурсии

Перге — путешествие сквозь века

Древний город Перге — находка для ценителей античной истории. Вы исследуете руины амфитеатра и храма Артемиды и увидите, что осталось от римских терм, стадиона и ворот. Мы раскроем, кому принадлежал город в разные эпохи, как он стал центром Памфилии и почему в эпоху господства Византии он постепенно пришел в упадок. А еще вы узнаете, какое отношение Перге имел к Лидии, Персии и государству Селевкидов и как с ним связан Александр Македонский.

Величественный Аспендос и парк Куршунлу

Аспендос — еще один интересный древний город. Вы увидите сохранившиеся на его территории руины базилики, ипподрома и рыночной площади и оцените акведук, отвечавший за водоснабжение города. А также услышите, чем Аспендос был знаменит в античности и какое современное шоу до недавнего времени проходило на его стадионе. В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость: