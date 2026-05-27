Багги-сафари в Сиде

Активное приключение с драйвом и облаками пыли
Энергия багги и живописные пейзажи Сиде объединяются в этом маршруте.

Вы ощутите скорость, свежий воздух и радость приключения, а ещё сделаете десятки красочных снимков Таврских гор.
Багги-сафари в Сиде

Описание экскурсии

Мы встретим вас у отеля и отвезём к точке старта. На месте инструкторы подробно объяснят:

  • как управлять багги
  • какие правила безопасности важно соблюдать
  • как вести себя на маршруте

Вы проедете по завораживающему маршруту Таврских гор, насладитесь чистым воздухом и брызгами воды.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер от вашего отеля и обратно
  • Продолжительность багги-сафари 1,5–2 часа
  • Сесть за руль можно с 17 лет
  • Дети от 3 лет могут быть пассажирами в вашем багги

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Напитки и личные расходы
  • Фото и видео
  • Маска для лица (защита от пыли и грязи)

ежедневно в 08:00, 13:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (один человек)€42
Вдвоём€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

