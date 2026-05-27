Энергия багги и живописные пейзажи Сиде объединяются в этом маршруте.
Вы ощутите скорость, свежий воздух и радость приключения, а ещё сделаете десятки красочных снимков Таврских гор.
Описание экскурсии
Мы встретим вас у отеля и отвезём к точке старта. На месте инструкторы подробно объяснят:
- как управлять багги
- какие правила безопасности важно соблюдать
- как вести себя на маршруте
Вы проедете по завораживающему маршруту Таврских гор, насладитесь чистым воздухом и брызгами воды.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от вашего отеля и обратно
- Продолжительность багги-сафари 1,5–2 часа
- Сесть за руль можно с 17 лет
- Дети от 3 лет могут быть пассажирами в вашем багги
Дополнительные расходы (по желанию)
- Напитки и личные расходы
- Фото и видео
- Маска для лица (защита от пыли и грязи)
ежедневно в 08:00, 13:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (один человек)
|€42
|Вдвоём
|€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
