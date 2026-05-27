Багги Сафари в Сиде

Пыль и драйв на южном бездорожье
Вы отправитесь в яркое приключение в окрестностях Антальи, рядом с живописным водопадом Курсунлу.

Прокатитесь на багги по пересечённой местности, пройдёте внедорожный маршрут и увидите уголки природы, скрытые от массового туризма.
Багги Сафари в Сиде

Описание экскурсии

Поездка начнётся с трансфера из отелей

После 20-минутного инструктажа по технике безопасности и знакомства с багги вы отправитесь в путь в сопровождении опытных инструкторов.

Маршрут пролегает через зелёные долины, деревни и природные тропы, постепенно уводя вас с асфальта на настоящее бездорожье. Здесь начинается самое интересное: каменистые дороги, подъёмы, пыль и драйв. Мощные багги легко справляются с пересечённой местностью.

По пути предусмотрены остановки на смотровых площадках — для отдыха, фотографий и наслаждения природой.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отеля, инструктаж, шлемы и защитное снаряжение
  • Дополнительно оплачиваются (при желании, можете взять с собой) очки — $10 и бандана — $10
  • С вами будет опытный инструктор из нашей команды

Обратите внимание

  • Сафари длится 1,5 часа. Время указано с учётом трансфера и инструктажа
  • Стоимость указана за человека. Багги двухместные, но могут использоваться и одним человеком
  • Дети до 16 лет могут ехать только пассажирами
  • Сафари не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения и травмами спины
  • В случае дождя, сильного ветра или холодной погоды сафари может быть отменено или перенесено по соображениям безопасности

Требования к одежде и обуви

  • Рекомендуется взять с собой сменную одежду, так как маршрут проходит по грязным, пыльным и местами влажным дорогам
  • Открытая обувь и шлёпки запрещены по соображениям безопасности. Предпочтительна спортивная и обязательно закрытая обувь

ежедневно в 09:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Один человек на багги€42
Два человека на багги€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

