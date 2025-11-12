Программа • Трансфер из отеля с 08:30 до 09:30. Аквапарк открыт с 09:30 до 17:30, целый день для отдыха и развлечений.

В 12:30 обед в ресторанной зоне. На выбор: турецкая кухня (курица на гриле, рис, макароны, салаты, закуски) или детское меню (бургер с картофелем фри).

• Обратный трансфер в отель будет осуществляться с 15:30 до 17:00. Отдых для все возрастов В аквапарке найдутся развлечения для всех:

экстремальные горки для любителей адреналина;

безопасная детская зона с горками и фонтанами для малышей;

«ленивая река»;

бассейны для спокойного отдыха;

волновой бассейн и другие водные аттракционы для всей семьи. Комфорт и удобства На территории аквапарка работают кафе с напитками и закусками, а также магазины с пляжными товарами и сувенирами. В аквапарке есть душевые, раздевалки и шкафчики в аренду.

Погрузитесь в мир ярких эмоций и водных приключений в аквапарке Aqua

Joy в Сиде! Это отличное место, где можно весело провести день всей семьёй, с друзьями или в одиночку, наслаждаясь солнцем, аттракционами и атмосферой беззаботного лета. Важная информация: