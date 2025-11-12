Добро пожаловать в аквапарк AquaJoy в Сиде — это идеальное место для яркого летнего отдыха! Захватывающие горки, солнце, водные аттракционы и весёлая атмосфера подарят незабываемые впечатления всей семье, компании друзей или тем, кто просто хочет освежиться в жаркий день.
Описание экскурсии
Программа • Трансфер из отеля с 08:30 до 09:30. Аквапарк открыт с 09:30 до 17:30, целый день для отдыха и развлечений.
В 12:30 обед в ресторанной зоне. На выбор: турецкая кухня (курица на гриле, рис, макароны, салаты, закуски) или детское меню (бургер с картофелем фри).
• Обратный трансфер в отель будет осуществляться с 15:30 до 17:00. Отдых для все возрастов В аквапарке найдутся развлечения для всех:
- экстремальные горки для любителей адреналина;
- безопасная детская зона с горками и фонтанами для малышей;
- «ленивая река»;
- бассейны для спокойного отдыха;
- волновой бассейн и другие водные аттракционы для всей семьи. Комфорт и удобства На территории аквапарка работают кафе с напитками и закусками, а также магазины с пляжными товарами и сувенирами. В аквапарке есть душевые, раздевалки и шкафчики в аренду.
Погрузитесь в мир ярких эмоций и водных приключений в аквапарке Aqua
Joy в Сиде! Это отличное место, где можно весело провести день всей семьёй, с друзьями или в одиночку, наслаждаясь солнцем, аттракционами и атмосферой беззаботного лета. Важная информация:
- Возьмите с собой: купальник, плавки, шлепанцы, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, полотенце, предметы личной гигиены, немного наличных для личных расходов.
- Запрещено: проносить еду и напитки на территорию аквапарка, курение вне специально отведенных зон, прыжки в бассейн с бортиков или горок, бег по мокрым поверхностям, использование стеклянной посуды и бутылок, использование дронов и профессиональной видеосъемки без разрешения, оставлять детей без присмотра.
- Дети должны находиться под присмотром взрослых.
- Некоторые горки имеют возрастные и ростовые ограничения.
- Браслеты для входа в выдаются при входе в аквапарк, вы можете покинуть территорию аквапарка и вернуться обратно, сохранив браслет.
- Для детей в возрасте от 0 до 5 лет вход в аквапарк бесплатный, входной билет не требуется.
- Однако питание не включено для детей этой возрастной категории.
- При желании можно заказать обед для ребёнка за дополнительную плату — 10 евро, оплачивается на месте.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля и обратно
- Входной билет в аквапарк
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки, мороженое, снеки
- Личные расходы
- Фото, видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
