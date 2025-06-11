Мини-группа
до 1 чел.
Билет в аквапарк «AquaJoy» в Сиде (включён трансфер и обед)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«Аквапарк открыт с 09:30 до 17:30, целый день для отдыха и развлечений»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
$45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Аквапарк Water Hill из Сиде
Отправляйтесь в аквапарк Water Hill в Анталии и насладитесь водными аттракционами, бассейнами и развлечениями. Это идеальный отдых для всей семьи
Начало: Сиде
«Аквапарк Water Hill находится на территории известного пятизвездочного отеля»
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
12 июн в 10:00
$67 за человека
Групповая
Аквапарк Water Hill из Сиде
Начало: Ваш отель
«Добро пожаловать в водный мир радости и приключений — аквапарк Waterhill в Анталии»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
12 июн в 09:00
$67 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Аквапарки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2025
Сейчас в Сиде в категории "Аквапарки" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 67.
Водные аттракционы, искусственные пляжи, экстремальные горки с парками развлечений, проход без очередей и онлайн билеты в Аквапарки Сиде. Забронируйте билеты в лучшие аквапарки Турции, это идеальное развлечение для семей с детьми и молодых людей. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025