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1 чел. По популярности На автобусе 7 часов Мини-группа до 1 чел. Билет в аквапарк «AquaJoy» в Сиде (включён трансфер и обед) Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля «Аквапарк открыт с 09:30 до 17:30, целый день для отдыха и развлечений» Расписание: Ежедневно в 09:00. $45 за человека На автобусе 11 часов Мини-группа до 1 чел. Аквапарк Water Hill из Сиде Отправляйтесь в аквапарк Water Hill в Анталии и насладитесь водными аттракционами, бассейнами и развлечениями. Это идеальный отдых для всей семьи Начало: Сиде «Аквапарк Water Hill находится на территории известного пятизвездочного отеля» Расписание: Каждый день $67 за человека На автобусе 11 часов Групповая Аквапарк Water Hill из Сиде Начало: Ваш отель «Добро пожаловать в водный мир радости и приключений — аквапарк Waterhill в Анталии» Расписание: Ежедневно в 9:00 $67 за человека Другие экскурсии Сиде

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Аквапарки»

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