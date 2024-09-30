Мои заказы

Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Сиде, цены от €35. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Приключение для смелых в каньоне Кёпрюлю - из Сиде
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены трансфер из отеля в Сиде и обратно, обед у реки, аренда оборудования и страховка»
Расписание: ежедневно в 08:45
€35 за человека
Турецкие Мальдивы - из Сиде
На яхте
9 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
«Также вас ждёт вкусный обед на борту»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
7 июл в 06:00
€60 за человека
Билет в аквапарк «AquaJoy» в Сиде (включён трансфер и обед)
На автобусе
7 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Билет в аквапарк AquaJoy в Сиде
Добро пожаловать в аквапарк AquaJoy в Сиде! Захватывающие горки и водные аттракционы ждут вас. Включены трансфер и обед для полного комфорта
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«В 12:30 обед в ресторанной зоне»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
6 июл в 09:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    30 сентября 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Добрый день, посетили экскурсию 25 сентября 2024, были с ребенком 8 лет, экскурсия очень понравилась, много остановок для купания и
    читать дальше

    фото. Никто никуда не торопиться и не гонит это большой плюс👍🏻. Невероятная красота🤩. Вкусный обед (салат, паста и рыба). Экскурсия на целый день с раннего утра (5:30) до вечера (21:00). Будьте готовы к долгой дороге, но это того стоит.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
  2. Турецкие Мальдивы - из Сиде
  3. Билет в аквапарк «AquaJoy» в Сиде (включён трансфер и обед)
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Античный город
  3. Памуккале
  4. Амфитеатр
  5. Водопад Манавгат
  6. Храм Аполлона
  7. Иераполис
  8. Площадь Агора
  9. Археологический музей
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2025
Сейчас в Сиде в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 60. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «С обедом», 8 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь