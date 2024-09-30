читать дальше фото. Никто никуда не торопиться и не гонит это большой плюс👍🏻. Невероятная красота🤩. Вкусный обед (салат, паста и рыба). Экскурсия на целый день с раннего утра (5:30) до вечера (21:00). Будьте готовы к долгой дороге, но это того стоит.

Добрый день, посетили экскурсию 25 сентября 2024, были с ребенком 8 лет, экскурсия очень понравилась, много остановок для купания и