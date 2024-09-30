Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Приключение для смелых в каньоне Кёпрюлю - из Сиде
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены трансфер из отеля в Сиде и обратно, обед у реки, аренда оборудования и страховка»
Расписание: ежедневно в 08:45
€35 за человека
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
«Также вас ждёт вкусный обед на борту»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
7 июл в 06:00
€60 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Билет в аквапарк AquaJoy в Сиде
Добро пожаловать в аквапарк AquaJoy в Сиде! Захватывающие горки и водные аттракционы ждут вас. Включены трансфер и обед для полного комфорта
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
«В 12:30 обед в ресторанной зоне»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
6 июл в 09:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья30 сентября 2024Добрый день, посетили экскурсию 25 сентября 2024, были с ребенком 8 лет, экскурсия очень понравилась, много остановок для купания и
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «С обедом»
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2025
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