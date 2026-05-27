Мои заказы

Дайвинг в Аланье (из Сиде)

Дважды погрузиться под воду и увидеть знаменитые подводные пейзажи Окурджалара
Представьте: вы делаете вдох, погружаете лицо в воду и слышите стук собственного сердца. Вокруг вас мир, где вместо песка — скалы и водоросли, а вместо чаек — разноцветные рыбы. Дайвинг подарит вам удивительный контакт с природой, который возможен только на глубине. А мы организуем всё на высшем уровне!
Дайвинг в Аланье (из Сиде)
Дайвинг в Аланье (из Сиде)
Дайвинг в Аланье (из Сиде)

Описание экскурсии

Трансфер на корабль

Забираем вас из отеля, везём на базу, а после регистрации вы уже на борту. Корабль отходит от причала — и начинается мини-прогулка по морю с видами на побережье.

Инструктаж и теория дайвинга

На якоре инструкторы проводят брифинг. Объясняют с нуля:

  • как правильно дышать
  • главные жесты под водой
  • как выравнивать давление
  • что делать для комфортного погружения

Первое погружение: знакомство

Группы небольшие — 4–6 человек на инструктора. Начинаете с комфортной глубины (5–7 метров) на 25 минут. Постепенно привыкаете к ощущениям, видите первые стайки рыб и морской ландшафт. Для фото и видео — работает фотограф (по желанию, за доплату).

Обед и отдых

После погружения — обед на борту (включён в стоимость): спагетти, шницель, свежий салат. Дальше свободное время: можно нырнуть в море, позагорать на палубе или просто отдохнуть.

Второе погружение

Вы уже освоились, дыхание ровное, страха нет. Ныряете чуть глубже (7–9 метров) на 25 минут. Здесь больше рыб, рельефа и свободы движений — вы уже не следите за инструктором, а просто наслаждаетесь.

Возвращение и сертификат

Корабль идёт обратно в порт. Прибытие — примерно в 16:00–16:30 (время зависит от количества участников и погоды).

Организационные детали

  • Погружение возможно с 12 лет
  • Если кто-то из вашей компании не хочет погружаться, выберите для него билет «Детский/сопровождающий»
  • С вами будет один из профессиональных инструкторов по дайвингу

Дополнительные расходы

  • Напитки
  • Фото и видео

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€34
детский (до 11 лет) / сопровождающий€17
детский (до 3 лет)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1788 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Дайвинг в Аланье (из Сиде)»

Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Сиде)
На машине
6 часов
1 отзыв
Групповая
Когда пробуждаются мифы: шоу на воде The Land of Legends (из Сиде)
Трансфер из Сиде на грандиозное ночное представление по мотивам сказок и легенд
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€18 за человека
Увидеть Аланью с высоты и воды (из Сиде)
На автобусе
Канатная дорога
6 часов
1 отзыв
Групповая
Увидеть Аланью с высоты и воды (из Сиде)
Пляж Клеопатры, канатная дорога и морская прогулка
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
29 мая в 10:00
€55 за человека
Дайвинг в Сиде: два погружения
На лодке
8 часов
1 отзыв
Групповая
Дайвинг в Сиде: два погружения
Отправиться в морское путешествие и любоваться яркими рыбами
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€40 за человека
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
На яхте
Сплавы и рафтинг
7.5 часов
-
15%
2 отзыва
Групповая
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
Погрузиться в другую реальность и запомнить эти ощущения на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€35€41 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
-15%
до 31 мая
€34 за человека