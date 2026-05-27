Дважды погрузиться под воду и увидеть знаменитые подводные пейзажи Окурджалара
Представьте: вы делаете вдох, погружаете лицо в воду и слышите стук собственного сердца. Вокруг вас мир, где вместо песка — скалы и водоросли, а вместо чаек — разноцветные рыбы. Дайвинг подарит вам удивительный контакт с природой, который возможен только на глубине. А мы организуем всё на высшем уровне!
Описание экскурсии
Трансфер на корабль
Забираем вас из отеля, везём на базу, а после регистрации вы уже на борту. Корабль отходит от причала — и начинается мини-прогулка по морю с видами на побережье.
Инструктаж и теория дайвинга
На якоре инструкторы проводят брифинг. Объясняют с нуля:
как правильно дышать
главные жесты под водой
как выравнивать давление
что делать для комфортного погружения
Первое погружение: знакомство
Группы небольшие — 4–6 человек на инструктора. Начинаете с комфортной глубины (5–7 метров) на 25 минут. Постепенно привыкаете к ощущениям, видите первые стайки рыб и морской ландшафт. Для фото и видео — работает фотограф (по желанию, за доплату).
Обед и отдых
После погружения — обед на борту (включён в стоимость): спагетти, шницель, свежий салат. Дальше свободное время: можно нырнуть в море, позагорать на палубе или просто отдохнуть.
Второе погружение
Вы уже освоились, дыхание ровное, страха нет. Ныряете чуть глубже (7–9 метров) на 25 минут. Здесь больше рыб, рельефа и свободы движений — вы уже не следите за инструктором, а просто наслаждаетесь.
Возвращение и сертификат
Корабль идёт обратно в порт. Прибытие — примерно в 16:00–16:30 (время зависит от количества участников и погоды).
Организационные детали
Погружение возможно с 12 лет
Если кто-то из вашей компании не хочет погружаться, выберите для него билет «Детский/сопровождающий»
С вами будет один из профессиональных инструкторов по дайвингу
Дополнительные расходы
Напитки
Фото и видео
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€34
детский (до 11 лет) / сопровождающий
€17
детский (до 3 лет)
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Сиде
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1788 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.