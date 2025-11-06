читать дальше

так же порадовало, что автобус утром забрал ровно в назначенное время, ждать не пришлось. И вообще весь тайминг поездки на кораблике соблюдался! 🤩

Дорога оказалась, конечно, утомительной - мы ехали из Сиде и это почти 4 часа в пути в одну сторону, в общем, более комфортный автобус не помешал бы 🤪 в то же время можно было 4 часа рассматривать все по дороге, местность очень живописная!

Экскурсовода не было, который рассказывал бы куда едем и зачем, но он и не был заявлен, а водитель проводил нас до кораблика и потом встретил и отвел к автобусу.

В общем, поездку рекомендую, ездила с мамой, ей тоже очень понравилось! Она с удовольствием пофоткалась на корабле (там был фотограф) и купили на память еще фоточек в рамках 😁