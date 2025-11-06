Водная прогулка
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Из Сиде - в каньон Кёпрюлю, провести активный день на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:15
11 дек в 11:15
13 дек в 11:15
€44 за человека
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
Прокатиться по горным тропам и получить заряд адреналина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Завтра в 11:15
12 дек в 11:15
€37 за человека
Активный день с обедом и рафтингом
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€35 за человека
-
29%
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 04:30
13 дек в 04:30
€41
€58 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 ноября 2025Турецкие Мальдивы - из СидеПрекрасный маршрут для любителей пляжного отдыха и морских прогулок.
Единственное, из Сиде больше не поехала бы и предложила бы подумать несколько
- ммарина11 октября 2025Турецкие Мальдивы - из СидеВсе очень продавилось, забрали с отеля в оговореное время, весь день были на яхте, катались по островам, очень крытые локации, рекомендую 😌
- ЕЕлена6 сентября 2025Турецкие Мальдивы - из СидеПоездка очень понравилась - море фантастическое! еда на кораблике скромная, но на море и воздухе показалось все очень вкусным 😁
- ООльга25 июня 2025Турецкие Мальдивы - из СидеДоброго дня, это была крайняя экскурсия перед вылетом домой, и она оказалась самая лучшая, рекомендую всем, все рассказывать не буду это надо видеть самому, великолепие природы, чистота вод, вкуснота еды и конечно хорошее настроение, музыка и танцы.
- ДДарья30 сентября 2024Турецкие Мальдивы - из СидеДобрый день, посетили экскурсию 25 сентября 2024, были с ребенком 8 лет, экскурсия очень понравилась, много остановок для купания и
- ЮЮлия23 августа 2024Турецкие Мальдивы - из СидеИз Сиде ехать не близко, будьте к этому готовы. На кораблике, который нас возил было много людей, особенно на нижней палубе, многие курят. 👎🏻
Море красивое, чистое👍🏻
На мой взгляд цена завышена для этого отдыха
- РРоман19 июня 2024Турецкие Мальдивы - из СидеВсем привет! Если желаете побалдеть в лазурных морях - можете брать смело) Обед вкусный, всё классно)
- ВВиктория16 мая 2024Турецкие Мальдивы - из Сидекрасота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы.
по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды.
рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа.
за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)
