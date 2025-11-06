Мои заказы

Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Из Сиде - в каньон Кёпрюлю, провести активный день на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:15
11 дек в 11:15
13 дек в 11:15
€44 за человека
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
На квадроциклах
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
Прокатиться по горным тропам и получить заряд адреналина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Завтра в 11:15
12 дек в 11:15
€37 за человека
Активный день с обедом и рафтингом + на выбор: зиплайн, квадроциклы, багги, джип-сафари
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Активный день с обедом и рафтингом
Отправляйтесь на увлекательное путешествие по каньону Кёпрюлю с рафтингом и обедом. Выберите дополнительные активности для незабываемых впечатлений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€35 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
На автобусе
13 часов
-
29%
216 отзывов
Водная прогулка
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
11 дек в 04:30
13 дек в 04:30
€41€58 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Прекрасный маршрут для любителей пляжного отдыха и морских прогулок.
    Единственное, из Сиде больше не поехала бы и предложила бы подумать несколько
    читать дальше

    раз другим, кто размещается в Сиде. В 6 утра выехали из отеля и только в 10:30 яхта тронулась, на любителя расстояние пути в автобусе

  • м
    марина
    11 октября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Все очень продавилось, забрали с отеля в оговореное время, весь день были на яхте, катались по островам, очень крытые локации, рекомендую 😌
    Все очень продавилось, забрали с отеля в оговореное время, весь день были на яхте, катались по островам, очень крытые локации, рекомендую 😌
  • Е
    Елена
    6 сентября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Поездка очень понравилась - море фантастическое! еда на кораблике скромная, но на море и воздухе показалось все очень вкусным 😁
    читать дальше

    так же порадовало, что автобус утром забрал ровно в назначенное время, ждать не пришлось. И вообще весь тайминг поездки на кораблике соблюдался! 🤩
    Дорога оказалась, конечно, утомительной - мы ехали из Сиде и это почти 4 часа в пути в одну сторону, в общем, более комфортный автобус не помешал бы 🤪 в то же время можно было 4 часа рассматривать все по дороге, местность очень живописная!
    Экскурсовода не было, который рассказывал бы куда едем и зачем, но он и не был заявлен, а водитель проводил нас до кораблика и потом встретил и отвел к автобусу.
    В общем, поездку рекомендую, ездила с мамой, ей тоже очень понравилось! Она с удовольствием пофоткалась на корабле (там был фотограф) и купили на память еще фоточек в рамках 😁

  • О
    Ольга
    25 июня 2025
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Доброго дня, это была крайняя экскурсия перед вылетом домой, и она оказалась самая лучшая, рекомендую всем, все рассказывать не буду это надо видеть самому, великолепие природы, чистота вод, вкуснота еды и конечно хорошее настроение, музыка и танцы.
    Доброго дня, это была крайняя экскурсия перед вылетом домой, и она оказалась самая лучшая, рекомендую всем, все рассказывать не буду это надо видеть самому, великолепие природы, чистота вод, вкуснота еды и конечно хорошее настроение, музыка и танцы.
  • Д
    Дарья
    30 сентября 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Добрый день, посетили экскурсию 25 сентября 2024, были с ребенком 8 лет, экскурсия очень понравилась, много остановок для купания и
    читать дальше

    фото. Никто никуда не торопиться и не гонит это большой плюс👍🏻. Невероятная красота🤩. Вкусный обед (салат, паста и рыба). Экскурсия на целый день с раннего утра (5:30) до вечера (21:00). Будьте готовы к долгой дороге, но это того стоит.

  • Ю
    Юлия
    23 августа 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Из Сиде ехать не близко, будьте к этому готовы. На кораблике, который нас возил было много людей, особенно на нижней палубе, многие курят. 👎🏻
    Море красивое, чистое👍🏻
    На мой взгляд цена завышена для этого отдыха
  • Р
    Роман
    19 июня 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Всем привет! Если желаете побалдеть в лазурных морях - можете брать смело) Обед вкусный, всё классно)
    Всем привет! Если желаете побалдеть в лазурных морях - можете брать смело) Обед вкусный, всё классно)
  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы.
    по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды.
    рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа.
    за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)
    красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы.
    по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды.
    рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа.
    за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)

