Окунитесь в красоты Аланьи! Здесь древняя история соседствует с невероятной природой, а старинные достопримечательности — с пальмами и морем. Вы почувствуете турецкий колорит на базаре и отдохнёте на пляже Клеопатры. Полюбуетесь панорамами с высоты канатной дороги и с воды во время морской прогулки на лодке.
Описание экскурсии
Выезд из отелей Сиде (1–1,5 ч)
В пути мы расскажем о достопримечательностях региона.
Панорамная смотровая площадка и I Love Alanya
Фотопауза с отличным видом на город и море.
Сувенирный базар (45 мин)
Вы прогуляетесь по рынку и по желанию купите сувениры.
Пляж Клеопатры и район Дамлаташ (1 ч)
Свободное время для купания, отдыха и прогулок. Если захотите, зайдёте в пещеру Дамлаташ, где находятся тысячелетние сталактиты и сталагмиты.
Канатная дорога
Вы рассмотрите город, Средиземное море и панорамы Таврских гор с высоты. А мы будем ждать вас на вершине.
Обед в местном ресторане
Турецкая кухня с фирменными блюдами региона. Обед подаётся по фиксированному меню. Если вам нужны вегетарианские блюда, напишите нам заранее.
Морская прогулка на лодке (1–1,5 ч)
Вы полюбуетесь видами побережья и исторических достопримечательностей.
Возвращение в Сиде
Организационные детали
- Старт из вашего отеля — ~8:00, возвращение в отели — ~15:30–16:00
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе или автобусе, канатная дорога, морская прогулка
- Дополнительные расходы: вход в пещеру Дамлаташ — €4 за чел., обед — €3 за чел., бронирование определённого места в автобусе (по желанию) — €5 за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1018 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Ездили в Аланью смешанной мини группой. Там были немцы,англичане и мы русские. Анна рассказывала на русском и английском. Получилось все хорошо. Увлек рассказ об истории Аланьи. Понравилась организация поездки без задержек и магазинов. Впечатлила сама крепость и великолепные виды.
