Окунитесь в красоты Аланьи! Здесь древняя история соседствует с невероятной природой, а старинные достопримечательности — с пальмами и морем. Вы почувствуете турецкий колорит на базаре и отдохнёте на пляже Клеопатры. Полюбуетесь панорамами с высоты канатной дороги и с воды во время морской прогулки на лодке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Выезд из отелей Сиде (1–1,5 ч)

В пути мы расскажем о достопримечательностях региона.

Панорамная смотровая площадка и I Love Alanya

Фотопауза с отличным видом на город и море.

Сувенирный базар (45 мин)

Вы прогуляетесь по рынку и по желанию купите сувениры.

Пляж Клеопатры и район Дамлаташ (1 ч)

Свободное время для купания, отдыха и прогулок. Если захотите, зайдёте в пещеру Дамлаташ, где находятся тысячелетние сталактиты и сталагмиты.

Канатная дорога

Вы рассмотрите город, Средиземное море и панорамы Таврских гор с высоты. А мы будем ждать вас на вершине.

Обед в местном ресторане

Турецкая кухня с фирменными блюдами региона. Обед подаётся по фиксированному меню. Если вам нужны вегетарианские блюда, напишите нам заранее.

Морская прогулка на лодке (1–1,5 ч)

Вы полюбуетесь видами побережья и исторических достопримечательностей.

Возвращение в Сиде

Организационные детали