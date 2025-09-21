Мои заказы

Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)

Погрузиться в другую реальность и запомнить эти ощущения на всю жизнь
Мы отвезём вас в места, где нет подводных течений, а вода тёплая и прозрачная. Всё будет максимально комфортно и безопасно даже для новичков. Под руководством профессиональных инструкторов вы совершите два погружения. А ещё увидите морских обитателей, затонувшие артефакты и насладитесь отдыхом на борту.
Описание водной прогулки

  • Трансфер из отеля к причалу в Окурджалар, встреча с командой профессиональных инструкторов и подготовка к погружениям на комфортабельной дайвинг-яхте
  • Подробный инструктаж: правила безопасности, подводные сигналы, техника дыхания и взаимодействие с морской средой
  • Первое погружение до 5 метров — идеальный старт для новичков
  • Обед на яхте: куриный шницель, паста и свежие сезонные овощи
  • Второе погружение до 8 метров — более глубокое знакомство с подводным миром. При удаче есть шанс увидеть морских черепах, осьминогов и даже редких монашеских тюленей. Иногда на дне встречаются останки древних судов
  • Свободное время после дайвинга — для купания и отдыха на борту

Тайминг маршрута:

7:00–8:00 — отъезд из отеля (зависит от района)
10:00 — отправление с причала
15:30–16:00 — возвращение на пристань
18:00–18:30 — прибытие обратно в отель

Организационные детали

  • До пирса довезём на микроавтобусе Volkswagen или Mercedes
  • В стоимость включены: трансфер, инструктаж, необходимое дайвинг-оборудование, два погружения, обед (напитки оплачиваются дополнительно)
  • При желании организуем подводную фото- или видеосъёмку — €40 за чел.
  • Дети до 13 лет могут участвовать по детскому билету без погружения (можно просто плавать)
  • Снорклинг-оборудование (трубка и маска) в стоимость не входит, но доступно для аренды (€5) или покупки на месте
  • На борту лодки с вами будут англоязычный и русскоговорящий инструкторы из нашей команды
  • Забираем из Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Side, Manavgat, Sorgun, Kızılağaç, Kızılot, Çenger, Okurcalar
  • Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки.

ежедневно в 10:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€47
Дети до 12 лет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 474 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!

Отзывы и рейтинг

Екатерина
Екатерина
21 сен 2025
Дайвинг проходил в подводном музее Сиде. Само место просто волшебное! Подводный музей — это невероятно красиво и необычно. Плавать среди загадочных скульптур, которые обживают разноцветные рыбки, — ощущение непередаваемое, как
читать дальше

будто попал в другую реальность. Очень атмосферно!

Отдельный огромный плюс — организация и персонал. Наша группа была небольшой, всего 8 человек, и в ней были люди из разных стран. Несмотря на это, инструкторы уделяли внимание всем.

Нам очень повезло с русскоговорящим инструктором. Это большой бонус для тех, кто не уверенно чувствует себя в иностранной среде. Он провел инструктаж на двух языках — сначала подробно все объяснил на английском для всей группы, а затем ответил на все вопросы на русском, убедившись, что мы все поняли и чувствуем себя комфортно.

Единственное небольшое пожелание на будущее — хотелось бы, чтобы погружение проходило в двух разных локациях, а не дважды в одном и том же месте музея.

Но этот маленький нюанс не испортил общего впечатления.

С
Сергей
5 сен 2025
Прошло все отлично. Первое погружение хорошо, второе не хватило картинки.
Не забывайте средства от укачивания, у кого с этим проблемы🙃

Входит в следующие категории Сиде

