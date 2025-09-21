читать дальше

будто попал в другую реальность. Очень атмосферно!



Отдельный огромный плюс — организация и персонал. Наша группа была небольшой, всего 8 человек, и в ней были люди из разных стран. Несмотря на это, инструкторы уделяли внимание всем.



Нам очень повезло с русскоговорящим инструктором. Это большой бонус для тех, кто не уверенно чувствует себя в иностранной среде. Он провел инструктаж на двух языках — сначала подробно все объяснил на английском для всей группы, а затем ответил на все вопросы на русском, убедившись, что мы все поняли и чувствуем себя комфортно.



Единственное небольшое пожелание на будущее — хотелось бы, чтобы погружение проходило в двух разных локациях, а не дважды в одном и том же месте музея.



Но этот маленький нюанс не испортил общего впечатления.