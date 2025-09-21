Мы отвезём вас в места, где нет подводных течений, а вода тёплая и прозрачная. Всё будет максимально комфортно и безопасно даже для новичков. Под руководством профессиональных инструкторов вы совершите два погружения. А ещё увидите морских обитателей, затонувшие артефакты и насладитесь отдыхом на борту.
Описание водной прогулки
- Трансфер из отеля к причалу в Окурджалар, встреча с командой профессиональных инструкторов и подготовка к погружениям на комфортабельной дайвинг-яхте
- Подробный инструктаж: правила безопасности, подводные сигналы, техника дыхания и взаимодействие с морской средой
- Первое погружение до 5 метров — идеальный старт для новичков
- Обед на яхте: куриный шницель, паста и свежие сезонные овощи
- Второе погружение до 8 метров — более глубокое знакомство с подводным миром. При удаче есть шанс увидеть морских черепах, осьминогов и даже редких монашеских тюленей. Иногда на дне встречаются останки древних судов
- Свободное время после дайвинга — для купания и отдыха на борту
Тайминг маршрута:
7:00–8:00 — отъезд из отеля (зависит от района)
10:00 — отправление с причала
15:30–16:00 — возвращение на пристань
18:00–18:30 — прибытие обратно в отель
Организационные детали
- До пирса довезём на микроавтобусе Volkswagen или Mercedes
- В стоимость включены: трансфер, инструктаж, необходимое дайвинг-оборудование, два погружения, обед (напитки оплачиваются дополнительно)
- При желании организуем подводную фото- или видеосъёмку — €40 за чел.
- Дети до 13 лет могут участвовать по детскому билету без погружения (можно просто плавать)
- Снорклинг-оборудование (трубка и маска) в стоимость не входит, но доступно для аренды (€5) или покупки на месте
- На борту лодки с вами будут англоязычный и русскоговорящий инструкторы из нашей команды
- Забираем из Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Kumköy, Side, Manavgat, Sorgun, Kızılağaç, Kızılot, Çenger, Okurcalar
- Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки.
ежедневно в 10:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€47
|Дети до 12 лет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 474 туристов
Я проживаю в Турции уже много лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
21 сен 2025
Дайвинг проходил в подводном музее Сиде. Само место просто волшебное! Подводный музей — это невероятно красиво и необычно. Плавать среди загадочных скульптур, которые обживают разноцветные рыбки, — ощущение непередаваемое, как
С
Сергей
5 сен 2025
Прошло все отлично. Первое погружение хорошо, второе не хватило картинки.
Не забывайте средства от укачивания, у кого с этим проблемы🙃
