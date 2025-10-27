Мои заказы

Джип-сафари в Сиде - внедорожное приключение

Откройте для себя природные красоты Сиде в их первозданной форме, отправившись в захватывающее путешествие на джипах. Этот тур с насыщенной программой подарит вам целый день ярких впечатлений.
4.7
3 отзыва
Описание экскурсии

Джип-тур: открытие нового Сиде Проведите день, наполненный приключениями, открывая для себя природные красоты Сиде на захватывающем туре джип-сафари. Этот маршрут создан для любителей природы, путешествий и адреналина, но даже если вы не считаете себя искателем приключений, в конце тура вы наверняка скажете: «Это было великолепно!». Мы заберем вас из отеля и доставим к отправной точке сафари. Здесь вы познакомитесь с инструкторами, которые расскажут о маршруте и правилах безопасности. Маршрут на внедорожниках 4x4 составляет около 140 км, а джипы вмещают 4-8 человек. Посещение турецкой деревни Вы побываете в деревне, расположенной на высоте 920 метров. Здесь можно попробовать традиционный турецкий хлеб, посетить старинную мечеть и увидеть римский акведук. Мы остановимся в уютном чайном саду, где можно попробовать знаменитые турецкие блины гёзлеме и насладиться атмосферой региона. Панорамная остановка и обед На холме Сейран вас ждет захватывающий вид на плотину Оймапынар — отличный момент для фотографий. А обед пройдет в ресторане с живописным видом. В меню — курица, тефтели, рис, салаты, а для вегетарианцев предусмотрены специальные блюда. После обеда можно искупаться в реке. Зоопарк и водопад Манавгат Вы посетите небольшой зоопарк (вход оплачивается отдельно) и отправитесь к знаменитому водопаду Манавгат. Здесь, среди живописных пейзажей, вы сможете сделать потрясающие фотографии. После насыщенного дня мы доставим вас обратно в отель. Джип-сафари в Сиде подарит вам массу ярких эмоций, возможность увидеть скрытые уголки природы и насладиться уникальными пейзажами. Важная информация: Чтобы ваше путешествие было комфортным, мы рекомендуем:
  • Защититься от солнца: возьмите головной убор, солнцезащитные очки и крем.
  • Подготовить купальные принадлежности: не забудьте купальник, полотенце и другое снаряжение, чтобы насладиться купанием.
  • Зарядить устройства: убедитесь, что камера и телефон готовы запечатлеть удивительные моменты.

Каждый день в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горы Таурус
  • Старая турецкая деревня
  • Плотина Оймапынар
  • Зоопарк
  • Водопад Манавгат
  • Римский акведук
Что включено
  • Трансфер от /до отеля
  • Страховка
  • Сопровождение
  • Джип сафари
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Поездка на лодке
  • Зоопарк (оплачивается отдельно по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Чтобы ваше путешествие было комфортным, мы рекомендуем:
  • Защититься от солнца: возьмите головной убор, солнцезащитные очки и крем
  • Подготовить купальные принадлежности: не забудьте купальник, полотенце и другое снаряжение, чтобы насладиться купанием
  • Зарядить устройства: убедитесь, что камера и телефон готовы запечатлеть удивительные моменты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
2
4
1
3
2
1
Я
Яна
27 окт 2025
Экскурсия состояла из нескольких частей: сбор гостей, водопад, прогулка на лодке, обед и зоопарк. Не понравилось, что вся экскурсия была на английском языке. В принципе всё прошло хорошо, обливались водой, гоняли на джипах. После прогулки на лодке была возможность искупаться.
Ю
Юлия
16 окт 2025
Сначала,подумали вообще,что поехали зря… Трансфер задержался,настроение как то подпортилось… забрали сразу на джиппе(с утра было прохладно ехать в открытом транспорте). Но потом… когда начались "сами покатушки" стало повеселее. А потом начались игры😂стали поливаться водой, обгонять друг друга(наша группа состояла примерно из 10-12машин). Настроение поднялось…
Короче, были везде и "накупались" и попутешествовали!
Спасибо организаторам и нашей группе,за необычное путешествие и незабываемые впечатления🔥❤️
Д
Диана
1 сен 2025
Доброго времени суток ☺️💐 хочу поделиться своими впечатлениями о туре джип-сафари сиде. Начало было очень интересным…. Время назначенное было в 8:00, но к 8:00 никто не приехал через 10 минут
читать дальше

мы связались с человеком который писал и присылал ваучер вечером, на что нам было сказано, что водитель приедет к 9:00. Мы сначала чуть-чуть расстроились, потому что был подъем к другому времени… приехал водитель как и было сказано в 9:00 сразу на джипе. Затем все джипы собрали в одном месте и провели инструктаж и мы выдвинулись кататься и получать кайф. Отработали они на все 1000%. Была деревня и были лодки а так же был зоопарк. Обливались водой все. В общем мы в восторге. Самое главное взять с собой хорошее настроение, купальные принадлежности потому что и искупаться получилось и во время обливания ты насквозь мокрый. Советую ли я эту поездку? Однозначно да! Мы очень довольны, что попали в такую атмосферу праздника и веселья где все твои мысли уходят далеко и ты как маленький ребенок радуешься мелочам.

Входит в следующие категории Сиде

