читать дальше

мы связались с человеком который писал и присылал ваучер вечером, на что нам было сказано, что водитель приедет к 9:00. Мы сначала чуть-чуть расстроились, потому что был подъем к другому времени… приехал водитель как и было сказано в 9:00 сразу на джипе. Затем все джипы собрали в одном месте и провели инструктаж и мы выдвинулись кататься и получать кайф. Отработали они на все 1000%. Была деревня и были лодки а так же был зоопарк. Обливались водой все. В общем мы в восторге. Самое главное взять с собой хорошее настроение, купальные принадлежности потому что и искупаться получилось и во время обливания ты насквозь мокрый. Советую ли я эту поездку? Однозначно да! Мы очень довольны, что попали в такую атмосферу праздника и веселья где все твои мысли уходят далеко и ты как маленький ребенок радуешься мелочам.