Чтобы взбодриться от пляжного отдыха, прыгайте за руль квадроцикла или багги — мы едем одному из самых живописных маршрутов Турции. По пути будем делать остановки для купания в природных бассейнах. А если хочется ещё больше адреналина, — выбирайте билет с зиплайном.
Описание экскурсии
Перед стартом — краткий инструктаж по технике безопасности и несколько минут пробного заезда, чтобы вы освоились за рулём.
Сафари на квадроциклах. Маршрут проходит вдоль реки Кёпрючай по пересечённой местности с пыльными дорогами, грязевыми участками и водными преградами.
Остановки у реки — чтобы нырнуть в прохладную воду и перевести дух перед следующим отрезком пути.
Зиплайн — по желанию, для тех, кто хочет добавить адреналина.
Организационные детали
- К месту старта мы организуем трансфер на комфортабельном автобусе — из Сиде, Богазкента и Кадрие. Если трансфер не нужен — выбирайте билет без него
- Поездка подойдёт людям в хорошей физической форме. Беременные, люди с заболеваниями сердца, спины и ограниченной подвижностью не смогут принять участие. Домашних животных не берите
- Алкоголь — под запретом
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Сафари на квадроциклах с трансфером
|€40
|Сафари на квадроциклах без трансфера
|€35
|Сафари на квадроциклах + зиплайн с трансфером
|€45
|Сафари на квадроциклах вдвоём с трансфером
|€55
|Сафари на квадроциклах вдвоём + зиплайн + трансфер
|€75
|Сафари на багги с трансфером
|€50
|Сафари на багги + зиплайн с трансфером
|€60
|Сафари на багги вдвоём с трансфером
|€65
|Сафари на багги вдвоём + зиплайн + трансфер
|€85
|Сафари на багги до 4 человек с трансфером
|€115
|Сафари на багги до 4 человек + зиплайн + трансфер
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции для квадроциклов EX-EN
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Сиде
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
