Для иностранцев – экскурсии в Сиде

Найдено 4 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Сиде, цены от €18. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сказочная ночь в The Land of Legends - трансфер из Сиде
На автобусе
6 часов
6 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Сказочная ночь в The Land of Legends - трансфер из Сиде
Поездка на парад героев и шоу фонтанов в турецком Диснейленде
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
13 дек в 18:30
14 дек в 18:30
€18 за человека
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде
На автобусе
5.5 часов
4 отзыва
Групповая
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде
Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
13 дек в 18:30
16 дек в 18:30
€23 за человека
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
На квадроциклах
2 часа
3 отзыва
Водная прогулка
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
Прокатиться по горным тропам и получить заряд адреналина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Завтра в 11:15
15 дек в 11:15
€37 за человека
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Джиппинг
На квадроциклах
Багги
5 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Из Сиде - в каньон Кёпрюлю, провести активный день на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:15
13 дек в 11:15
16 дек в 11:15
€44 за человека

