Групповая
до 24 чел.
Сказочная ночь в The Land of Legends - трансфер из Сиде
Поездка на парад героев и шоу фонтанов в турецком Диснейленде
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 18:30
13 дек в 18:30
14 дек в 18:30
€18 за человека
Групповая
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде
Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
13 дек в 18:30
16 дек в 18:30
€23 за человека
Водная прогулка
На квадроциклах по живописным тропам Сиде
Прокатиться по горным тропам и получить заряд адреналина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 11:15
Завтра в 11:15
15 дек в 11:15
€37 за человека
Водная прогулка
Идеальный микс: рафтинг, зиплайн и сафари на джипах, багги или квадроциклах
Из Сиде - в каньон Кёпрюлю, провести активный день на природе
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:15
13 дек в 11:15
16 дек в 11:15
€44 за человека
