Драйв, свобода движения и панорамные виды — на квадроцикле вы исследуете высокогорные тропы и полюбуетесь окружающими пейзажами. После инструктажа прокатитесь самостоятельно или вместе с инструктором. Испытайте новые ощущения вдали от туристических дорог!
Описание экскурсии
- Заберём вас у вашего отеля и отвезём к месту старта. Трансфер от отеля до места катания занимает примерно 30–45 минут.
- Проведём инструктаж по управлению квадроциклом на горных маршрутах.
- Вы покатаетесь на мощных, устойчивых машинах самостоятельно или вместе с инструктором.
- После сафари отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость входят трансферы от и до отеля, страховка, услуги инструктора.
- Водители квадроциклов должны быть не моложе 16 лет, права не нужны, также можно присоединиться в качестве пассажира. Дети младше 3 лет к участию не допускаются.
- Общая продолжительность программы — около 2 часов, включая переодевание, инструктаж по технике безопасности и пробный заезд. Само катание на квадроциклах длится около 1,5 часа.
- Дополнительно оплачиваются (на месте): аренда банданы — около €5, аренда защитных очков — около €5, фото и видеосъёмка — около €30.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный Один взрослый на одном квадроцикле
|€40
|Вдвоем на одном квадроцикле
|€51
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
