В Каппадокию на 2 дня - с проживанием в стандартном или пещерном отеле (из Сиде)
Подземные города, живописные долины, воздушные шары и другие чудеса региона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
19 фев в 04:00
21 фев в 04:00
€42 за человека
Из Сиде в Каппадокию, двухдневный тур
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У Вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 03:30
10 мар в 03:30
13 мар в 03:30
€35 за человека
Два незабываемых дня в сердце Каппадокии (из Сиде)
К сказочным долинам, подземным городам и воздушным шарам
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
19 фев в 04:00
21 фев в 04:00
€30 за человека
