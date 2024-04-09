Каньон Тазы + рафтинг из Сиде

Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Приглашаем в захватывающее путешествие по национальному природному парку Кёпрюлю! Огромная территория с хвойными лесами, горами, каньонами и реками ждет вас.

Вы сможете насладиться видами знаменитых каньонов Тазы и Кёпрюлю со смотровых
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площадок, сделать множество фотографий и испытать адреналин на рафтинге по горной реке. Сплав на надувных лодках не требует специальной подготовки и подходит для всех. В завершение экскурсии будет предложен вкусный обед у реки: куриный шашлык, салат и гарнир. В стоимость включены транспорт, рафтинг, страховка, входные билеты и обед. Русскоговорящий гид обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута. Дополнительно можно прокатиться на зиплайне за отдельную плату. Экскурсия идеально подходит для любителей природы и активного отдыха

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌲 Путешествие по национальному природному парку Кёпрюлю
  2. 📸 Впечатляющие виды с каньонов Тазы и Кёпрюлю
  3. 🚣‍♂️ Увлекательный рафтинг по горной реке
  4. 🍽️ Вкусный обед на природе
  5. 🚌 Комфортабельный транспорт и русскоговорящий гид

Что можно увидеть

  • Каньон Тазы
  • Каньон Кёпрюлю
  • Национальный природный парк Кёпрюлю
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю. Время в пути займет около часа в одну сторону. Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования. В программе экскурсии:

Каньон Тазы. Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием. Вы оцените его с разных смотровых площадок и сделаете множество роскошных фото.

Каньон Кёпрюлю. Ещё один невероятно живописный каньон, в честь которого назван парк. По дну каньона протекает одноимённая река — по ней вам предстоит сплавиться.

Рафтинг. Вы пройдёте инструктаж, сядете на надувные десятиместные резиновые лодки и отправитесь на 45-минутный сплав по горной реке. Сплав несложный и не требует специальной подготовки.

Обед у реки. В живописном природном месте вам подадут вкусный сытный обед: куриный шашлык, салат и гарнир (рис или булгур).

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включены: комфортабельный транспорт, рафтинг, страховка, входные билеты, обед
  • Дополнительно оплачиваются напитки
  • На маршруте будет возможность прокатиться на зиплайне: по желанию, за доплату

ежедневно в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети 4-12 лет€20
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Максим
9 апр 2024
Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
А
1 апр 2024
Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
О
19 мар 2024
позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
Лев
16 мар 2024
каньон тазы покорил мое сердечко)) рафтинг понравился, пробовала не первый раз, но эмоций как будто впервые)) очень вкусный шашлык))
П
13 мар 2024
Комфортабельный автобус забирает, поездка показалась быстрой. Один из лучших каньонов,которые я видел- Кепрюлю, парк тоже красив. Рафтинг прикольно, весело и подвижно. Есть дополнительные услуги (за оплату), я взял зиплайн, мне понравилось. В общем, активно отдохнул, спасибо.
С
11 мар 2024
Давно хотела посмотреть каньон Тазы,так как часто слышала о нем, красивое местечко. Был проведен инструктаж перед сплавом по реке, было несложно, а даже увлекательно.
Давно хотела посмотреть каньон Тазы,так как часто слышала о нем, красивое местечко. Был проведен инструктаж перед
А
10 мар 2024
все по высшему классу, спасибо!
А
8 мар 2024
Парк Кёпрюлю красивейший, каньоны мощные. Покататься на лодках было отличной идеей, завораживающие виды… Вкусно поели… Шикарно

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