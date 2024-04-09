Приглашаем в захватывающее путешествие по национальному природному парку Кёпрюлю! Огромная территория с хвойными лесами, горами, каньонами и реками ждет вас.Вы сможете насладиться видами знаменитых каньонов Тазы и Кёпрюлю со смотровых

площадок, сделать множество фотографий и испытать адреналин на рафтинге по горной реке. Сплав на надувных лодках не требует специальной подготовки и подходит для всех. В завершение экскурсии будет предложен вкусный обед у реки: куриный шашлык, салат и гарнир. В стоимость включены транспорт, рафтинг, страховка, входные билеты и обед. Русскоговорящий гид обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута. Дополнительно можно прокатиться на зиплайне за отдельную плату. Экскурсия идеально подходит для любителей природы и активного отдыха

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю. Время в пути займет около часа в одну сторону. Добравшись до заповедника, вы пересядете на микроавтобусы — это самый комфортный способ для его исследования. В программе экскурсии:

Каньон Тазы. Один из самых красивых каньонов Турции, поражающий мощью и величием. Вы оцените его с разных смотровых площадок и сделаете множество роскошных фото.

Каньон Кёпрюлю. Ещё один невероятно живописный каньон, в честь которого назван парк. По дну каньона протекает одноимённая река — по ней вам предстоит сплавиться.

Рафтинг. Вы пройдёте инструктаж, сядете на надувные десятиместные резиновые лодки и отправитесь на 45-минутный сплав по горной реке. Сплав несложный и не требует специальной подготовки.

Обед у реки. В живописном природном месте вам подадут вкусный сытный обед: куриный шашлык, салат и гарнир (рис или булгур).

Организационные детали