Каньоны Кепрюлю – экскурсии в Сиде

Найдено 5 экскурсий в категории «Каньоны Кепрюлю» в Сиде, цены от €30, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
4 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
28 отзывов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3330 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 за человека
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    4 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
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    все вопросы, с бронированием экскурсии сложностей не возникло. Однако некоторые моменты испортили впечатление. Во-первых, указано, что экскурсия на русском языке. В реальности же как повезет, мы были в одной из последних групп на рафтинге, и нам русскоязычного гида не досталось. Один гид говорил на Английском, другой на немецком. Хорошо, что в нашей команде был человек, кто нам с немецкого переводил слова гида, так что, если бы не этот отдыхающий, то никто бы из нашей группы ничего не понимал. Во-вторых, эту же экскурсию люди из нашей группы покупали у других организаторов (кто в интернете, кто в агентствах на улице) и за эту же цену (35евро) у них был включен еще и зиплайн. У нас же был включен только рафтинг и багги. А за зиплайн надо было заплатить еще 10 евро. Организация именно на самой экскурсии тоже была довольно сумбурная, никто ничего не объяснял, перед багги техника безопасности и все остальное только на Английском, никто ничего не понимал. В целом, опыт был положительным, но есть моменты, которые можно улучшить.

  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру. Народу на каньоне
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    было достаточно много, популярное место. Но времени везде дали достаточно: и посмотреть, и пофотографироваться. Мост тоже прекрасен. Очень приятно было приехать на обед, после того как все посмотрели ☺️ Единственный небольшой минус – нас забирали и отвозили на открытых джипах и обратно было уже прохладно ехать (поднялся ветер и похолодало). Надо рассчитывать, что в дороге может быть прохладно и брать теплые вещи

    Экскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатруЭкскурсия понравилась!) Порадовалась, что не поехали на рафтинг по холодной реке 😁 Вместо этого полазили по античному амфитеатру
  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
    Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
    все было отлично, как и заявлено в описании
  • A
    Alex
    1 мая 2024
    Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Очень интересная экскурсия. Веселый гид Николай, много шутил, помогал фоткаться и рассказывал интересные вещи. Накормили вкусным обедом. Из минусов - старенький автомобиль.
  • М
    Максим
    9 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
  • А
    Анастасия
    1 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
  • О
    Олег
    19 марта 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
  • А
    Анастасия
    4 июня 2023
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Ездили на экскурсию на рафтинг и каньоны. Что в первую очередь хочется сказать, по названию можно понять, что сначала нас
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    везут на каньон, а потом рафтинг! Но, сначала нас отвезли на рафтинг. Там было немного плохо организовано разделение по группам и рафтам. Было много людей и русскоговорящих и иностранцев. Гиды долго пытались организоваться, но в итоге разделили всех. Вызывают по названию отеля…) Далее всё было хорошо. Проинструктировали, дали снаряжение и повезли на автобусе к месту начала сплава. Далее нас везде водили везде для типичных фоток, которые они потом продают по 5 евро (но это уже дело индивидуальное). Сам рафтинг, классный, если особенно вам повезет с гидом и командой в рафте. Нам было немного скучно в этом плане, тк были дети и в целом «командный дух» не ощущался. Но на других рафтах было веселее, но тут эта обстановка явно зависит от людей и гида. Но это просто рассказ как было)) Сам сплав классный, было экстремально. Сплав сначала был минут 25, потом остановка ра покурить. Там предлагают напитки и гезлеме (напитки дорогие очень). Потом до места обеда сплав был тоже минут 15 еще. Далее нам организовали обед и дали минут 15, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Потом повезли к Каньоны Тазы на джипах. Конечно, хотелось бы 3 джина на 20 человек, тк в один джип влезает 10 и в «багажнике» было прям тесно. До каньона дорога минут 30, но с красивыми и видами и музыкой было круто. На каньоне дали свободное время 20 минут и этого было мало. Тк на каньоне много других групп и приходилось стоять в очереди, чтобы красиво сфоткаться у обрыва. Потом довезли обратно до места базы, загрузили по автобусам и в отели В целом, день прошел очень разнообразно, экстремально. Экскурсию посоветую, если какие то недочеты, но это лишь имхо)

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Каньоны Кепрюлю»

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  1. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Сиде)
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  3. Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
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