Посетить одну самых живописных достопримечательностей региона и отдохнуть вдали от городской суеты
И отправитесь обратно в Сиде — по пути остановимся в Аланье, где у вас будет час свободного времени.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Описание
Что вас ожидает
Каньон Сападере находится на северо-востоке района Аланья. Его длина составляет 360 м, высота — почти 400 м. Как только вы выйдете из автобуса, перед вами предстанет идиллическое убежище. Кристально чистая вода стекает по каньону, поют птицы… Прекрасное место, чтобы побыть наедине с природой.
С гидом вы осмотрите каньон, пройдя по деревянной дорожке длиной в 750 метров. Добравшись до конца ущелья, обнаружите природный бассейн и водопад Сападере, самый красивый в округе. Смельчаки смогут искупаться в его ледяных водах. И при желании посетите Пещеру гномов, где рассмотрите сталагмиты и сталактиты.
В ресторане у горной реки, протекающей через каньон, вы пообедаете. Для вас приготовят простые и вкусные деревенские блюда из натуральных продуктов.
На обратном пути мы заедем в город Аланью, где у вас будет час свободного времени для прогулки, посещения магазинов или кофеен на пляже. После чего вы отправитесь обратно в ваш отель в Сиде.
Организационные детали
- В стоимость включено: вход в каньон Сападере, трансфер на микроавтобусе из/в отель, сопровождение гида, страховка и обед
- Дополнительные расходы: Пещера гномов (по желанию) — 2€ с человека, напитки
- Вас будет сопровождать один из русскоговорящих гидов нашей команды
ежедневно в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Сиде
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:45Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.