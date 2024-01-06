В путешествии вы откроете красивое горное ущелье, спрятанное в горах Таурус. Полюбуетесь водопадами и лагунами. Соберёте коллекцию панорам со смотровых и при желании заглянете в Пещеру гномов. После пообедаете в ресторане у горной реки (обед включён в стоимость). И отправитесь обратно в Сиде — по пути остановимся в Аланье, где у вас будет час свободного времени.

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Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Каньон Сападере находится на северо-востоке района Аланья. Его длина составляет 360 м, высота — почти 400 м. Как только вы выйдете из автобуса, перед вами предстанет идиллическое убежище. Кристально чистая вода стекает по каньону, поют птицы… Прекрасное место, чтобы побыть наедине с природой.

С гидом вы осмотрите каньон, пройдя по деревянной дорожке длиной в 750 метров. Добравшись до конца ущелья, обнаружите природный бассейн и водопад Сападере, самый красивый в округе. Смельчаки смогут искупаться в его ледяных водах. И при желании посетите Пещеру гномов, где рассмотрите сталагмиты и сталактиты.

В ресторане у горной реки, протекающей через каньон, вы пообедаете. Для вас приготовят простые и вкусные деревенские блюда из натуральных продуктов.

На обратном пути мы заедем в город Аланью, где у вас будет час свободного времени для прогулки, посещения магазинов или кофеен на пляже. После чего вы отправитесь обратно в ваш отель в Сиде.

Организационные детали