Каньон Сападере: поездка в мини-группе
Групповая экскурсия в Сиде

Посетить одну самых живописных достопримечательностей региона и отдохнуть вдали от городской суеты

5
1 отзыв
В путешествии вы откроете красивое горное ущелье, спрятанное в горах Таурус. Полюбуетесь водопадами и лагунами. Соберёте коллекцию панорам со смотровых и при желании заглянете в Пещеру гномов. После пообедаете в ресторане у горной реки (обед включён в стоимость).

И отправитесь обратно в Сиде — по пути остановимся в Аланье, где у вас будет час свободного времени.
Каньон Сападере: поездка в мини-группе
Каньон Сападере: поездка в мини-группе
Каньон Сападере: поездка в мини-группе
Каньон Сападере: поездка в мини-группе
Каньон Сападере: поездка в мини-группе
Каньон Сападере: поездка в мини-группе
Каньон Сападере: поездка в мини-группе
Ближайшие даты:
9
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Каньон Сападере находится на северо-востоке района Аланья. Его длина составляет 360 м, высота — почти 400 м. Как только вы выйдете из автобуса, перед вами предстанет идиллическое убежище. Кристально чистая вода стекает по каньону, поют птицы… Прекрасное место, чтобы побыть наедине с природой.

С гидом вы осмотрите каньон, пройдя по деревянной дорожке длиной в 750 метров. Добравшись до конца ущелья, обнаружите природный бассейн и водопад Сападере, самый красивый в округе. Смельчаки смогут искупаться в его ледяных водах. И при желании посетите Пещеру гномов, где рассмотрите сталагмиты и сталактиты.

В ресторане у горной реки, протекающей через каньон, вы пообедаете. Для вас приготовят простые и вкусные деревенские блюда из натуральных продуктов.

На обратном пути мы заедем в город Аланью, где у вас будет час свободного времени для прогулки, посещения магазинов или кофеен на пляже. После чего вы отправитесь обратно в ваш отель в Сиде.

Организационные детали

  • В стоимость включено: вход в каньон Сападере, трансфер на микроавтобусе из/в отель, сопровождение гида, страховка и обед
  • Дополнительные расходы: Пещера гномов (по желанию) — 2€ с человека, напитки
  • Вас будет сопровождать один из русскоговорящих гидов нашей команды

ежедневно в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Сиде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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1
Ольга
6 янв 2024
Тур прям очень понравился! Время провели шикарно! Красиво очень. позитивно! Большое спасибо организаторам!
Тур прям очень понравился! Время провели шикарно! Красиво очень. позитивно! Большое спасибо организаторам!

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