Яхт-круиз по реке Манавгат и Средиземному морю — это незабываемое путешествие, включающее плавание по реке и морю, остановки для купания в устье реки и на черепашьем пляже, обед на борту, виды на храм Аполлона в Сиде, а также весёлую пенную вечеринку на обратном пути. Идеальный день для отдыха и развлечений!
Описание экскурсии
Круиз по реке Манавгат, купание на пляже, где река впадает в море, и курсирование у берегов Античного Сиде, где видны руины храма Аполлона. Кроме того, вы сможете насладиться купанием на черепашьем пляже. На обед вас ожидает куриная грудка, булгур, салат и безалкогольные напитки в неограниченном количестве. После перерыва на купание яхта возвращается назад на речной причал. Во время возвращения устраивается пенная вечеринка и захватывающее шоу танца живота, чтобы добавить волшебства и очарования этому уникальному путешествию. Важная информация: Важная информация для участников яхт-круиза: 1. Трансфер: Время отправления из вашего отеля будет сообщено накануне, до 18:00. 2. Одежда и обувь: Рекомендуется удобная пляжная одежда, купальник и обувь, подходящая для яхты. 3. Что взять с собой:
- Полотенце.
- Солнцезащитный крем и головной убор.
- Камеру или телефон для фотографий. 4. Программа: Круиз включает остановки для купания. Участники должны быть готовы спускаться в воду с борта яхты. 5. Напитки и обед: безалкогольные напитки и обед включены в стоимость. 6. Развлечения: На обратном пути вас ждет музыкальная программа, пенная вечеринка и танцевальное шоу. Учитывайте, что одежда может намокнуть. Мы с радостью ждем вас на борту, чтобы подарить незабываемый день отдыха и веселья!
Камеру или телефон для фотографий. 4. Программа: Круиз включает остановки для купания. Участники должны быть готовы спускаться в воду с борта яхты. 5. Напитки и обед: безалкогольные напитки и обед включены в стоимость. 6. Развлечения: На обратном пути вас ждет музыкальная программа, пенная вечеринка и танцевальное шоу. Учитывайте, что одежда может намокнуть. Мы с радостью ждем вас на борту, чтобы подарить незабываемый день отдыха и веселья!
•Камеру или телефон для фотографий. 4. Программа: Круиз включает остановки для купания. Участники должны быть готовы спускаться в воду с борта яхты. 5. Напитки и обед: безалкогольные напитки и обед включены в стоимость. 6. Развлечения: На обратном пути вас ждет музыкальная программа, пенная вечеринка и танцевальное шоу. Учитывайте, что одежда может намокнуть. Мы с радостью ждем вас на борту, чтобы подарить незабываемый день отдыха и веселья!
Среда-воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Р Манавгат
- Черепаший пляж
- Храм Аполлона (с яхты)
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Круиз по программе
- Анимация
- Обед
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Горячие напитки, мороженое и др сладости, чипсы, алкогольные напитки, фото, видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда-воскресенье
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 350 человек.
Важная информация
- Важная информация для участников яхт-круиза:
- 1. Трансфер: Время отправления из вашего отеля будет сообщено накануне, до 18:00
- 2. Одежда и обувь: Рекомендуется удобная пляжная одежда, купальник и обувь, подходящая для яхты
- 3. Что взять с собой:
- Полотенце
- Солнцезащитный крем и головной убор
- Камеру или телефон для фотографий
- 4. Программа: Круиз включает остановки для купания. Участники должны быть готовы спускаться в воду с борта яхты
- 5. Напитки и обед: безалкогольные напитки и обед включены в стоимость
- 6. Развлечения: На обратном пути вас ждет музыкальная программа, пенная вечеринка и танцевальное шоу. Учитывайте, что одежда может намокнуть
- Мы с радостью ждем вас на борту, чтобы подарить незабываемый день отдыха и веселья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Замечательная экскурсия. Татьяна при бронировании все уточнила и подсказала. Быстро забрали из отеля и посадили на корабль. Он роскошный! Стилизованный и просторный. Остановка на купание у двух местах, живописный заплыв по реке. Вид на древний Сиде с корабля. Хороший обед, на протяжении всей прогулки бесплатные напитки. Однозначно рекомендую!
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А
Веселый русскоговорящий экипаж. Классно искупались в море близ Старого города и Храма Аполлона в Сиде. Пенная вечеринка на обратном пути - отдельный лайк, угорали и дети, взрослые.
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М
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В
Твердая тройка что бы разбавить отдых. В целом отличная задумка, но есть Но: 1. черепаший остров 🔥, купание в реке тоже. Но оставив вещи на лежаке ждите что с вас
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О
С отеля нас забрали вовремя, доехали тоже быстро. На яхте были уже минут через 10, пропустили, когда был черепаший пляж, возможно, потому что ждали его увидеть. Более часа мы стояли
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М
С отеля нас забрали вовремя, доехали тоже быстро. На яхте были уже минут через 10, пропустили, когда был черепаший пляж, возможно, потому что ждали его увидеть. Более часа мы стояли
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