Круиз по реке Манавгат, купание на пляже, где река впадает в море, и курсирование у берегов Античного Сиде, где видны руины храма Аполлона. Кроме того, вы сможете насладиться купанием на черепашьем пляже. На обед вас ожидает куриная грудка, булгур, салат и безалкогольные напитки в неограниченном количестве. После перерыва на купание яхта возвращается назад на речной причал. Во время возвращения устраивается пенная вечеринка и захватывающее шоу танца живота, чтобы добавить волшебства и очарования этому уникальному путешествию. Важная информация: Важная информация для участников яхт-круиза: 1. Трансфер: Время отправления из вашего отеля будет сообщено накануне, до 18:00. 2. Одежда и обувь: Рекомендуется удобная пляжная одежда, купальник и обувь, подходящая для яхты. 3. Что взять с собой:

Полотенце.

Солнцезащитный крем и головной убор.

Камеру или телефон для фотографий. 4. Программа: Круиз включает остановки для купания. Участники должны быть готовы спускаться в воду с борта яхты. 5. Напитки и обед: безалкогольные напитки и обед включены в стоимость. 6. Развлечения: На обратном пути вас ждет музыкальная программа, пенная вечеринка и танцевальное шоу. Учитывайте, что одежда может намокнуть. Мы с радостью ждем вас на борту, чтобы подарить незабываемый день отдыха и веселья!

Камеру или телефон для фотографий. 4. Программа: Круиз включает остановки для купания. Участники должны быть готовы спускаться в воду с борта яхты. 5. Напитки и обед: безалкогольные напитки и обед включены в стоимость. 6. Развлечения: На обратном пути вас ждет музыкальная программа, пенная вечеринка и танцевальное шоу. Учитывайте, что одежда может намокнуть. Мы с радостью ждем вас на борту, чтобы подарить незабываемый день отдыха и веселья!

•Камеру или телефон для фотографий. 4. Программа: Круиз включает остановки для купания. Участники должны быть готовы спускаться в воду с борта яхты. 5. Напитки и обед: безалкогольные напитки и обед включены в стоимость. 6. Развлечения: На обратном пути вас ждет музыкальная программа, пенная вечеринка и танцевальное шоу. Учитывайте, что одежда может намокнуть. Мы с радостью ждем вас на борту, чтобы подарить незабываемый день отдыха и веселья!