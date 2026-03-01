Это лёгкое, беззаботное путешествие, которое подарит ощущение праздника, свободу и летнее настроение. Вы будете купаться в открытом море, загорать на палубе, ловить тёплый ветер и смеяться под пенным дождём на вечеринке.

Описание экскурсии

8:30–9:30 — сбор гостей и трансфер в порт Сиде

9:30–10:00 — посадка на яхту и отправление вдоль побережья

10:30–11:00 — первая остановка для купания

12:00–13:00 — обед на борту

13:00–14:00 — пенная вечеринка у устья реки Манавгат. Самая яркая часть дня — музыка, танцы и пенное шоу в месте, где встречаются река и море

14:00–14:30 — вторая остановка для купания и возможность освежиться после вечеринки

В течение дня — развлечения для всех. Команда аниматоров проводит игры и активности, для детей — отдельная программа с аквагримом

15:00–16:00 — возвращение в порт и трансфер до отелей

