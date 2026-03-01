Это лёгкое, беззаботное путешествие, которое подарит ощущение праздника, свободу и летнее настроение.
Вы будете купаться в открытом море, загорать на палубе, ловить тёплый ветер и смеяться под пенным дождём на вечеринке.
Вы будете купаться в открытом море, загорать на палубе, ловить тёплый ветер и смеяться под пенным дождём на вечеринке.
Описание экскурсии
8:30–9:30 — сбор гостей и трансфер в порт Сиде
9:30–10:00 — посадка на яхту и отправление вдоль побережья
10:30–11:00 — первая остановка для купания
12:00–13:00 — обед на борту
13:00–14:00 — пенная вечеринка у устья реки Манавгат. Самая яркая часть дня — музыка, танцы и пенное шоу в месте, где встречаются река и море
14:00–14:30 — вторая остановка для купания и возможность освежиться после вечеринки
В течение дня — развлечения для всех. Команда аниматоров проводит игры и активности, для детей — отдельная программа с аквагримом
15:00–16:00 — возвращение в порт и трансфер до отелей
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из/в отель (если выбрана эта опция), обед (без напитков), пенное шоу, анимация, аквагрим и активные игры для детей
- Перед водной прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные средства
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды
- На борт запрещено приносить еду и напитки
- Программа не подойдёт гостям, не умеющим плавать и склонным к укачиваниям
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет с трансфером от 12 лет
|€30
|Детский билет с трансфером (4-11лет)
|€20
|Стандартный билет с трансфером с Кызылагач и Ченгер от 12 лет
|€35
|Детский билет с трансфером с Кызылагач и Ченгер (4-11лет)
|€25
|Взрослый билет без трансфера от 12 лет
|€25
|Детский билет без трансфера (4-11лет)
|€15
|Детский билет 0-3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Сиде
Мы лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах и
